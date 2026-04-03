Parmanu: અમેરિકાના વિરોધ વચ્ચે ભારત કેવી રીતે બન્યું ન્યુક્લિયર પાવર? જાણવું છે તો ઓટીટી પર જોઈ લો જોન અબ્રાહમની પરમાણુ ફિલ્મ
Real Story Based Film Parmanu: ભારતમાં પરમાણુ પરિક્ષણ કેવી રીતે થયું અને ભારતને અમેરિકા કેવી રીતે નડતું હતું તે બધું જ જો ફિલ્મના માધ્યમથી જોવું હોય તો ઓટીટી પર ઉપલબ્ધ જોન અબ્રાહમની ફિલ્મ પરમાણુ ધ સ્ટોરી ઓફ પોખરણ જોઈ લો. આ ફિલ્મ રિયલ સ્ટોરી પર આધારિત છે.
- પોખરણમાં થયેલા પરમાણુ પરિક્ષણ પર આધારિત ફિલ્મ.
- ભારત પરમાણુ શક્તિ ન બની શકે તે માટે અમેરિકાએ એડીચોટીનું જોર લગાવ્યું હતું.
- ફિલ્મ પરમાણુ વર્ષ 1998 માં ભારતમાં બનેલી ઐતિહાસિક ઘટના પર આધારિત છે.
Trending Photos
Real Story Based Film Parmanu: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ એ સ્પષ્ટ ભાષામાં કહી દીધું છે કે તે ઈરાનને પરમાણુ શક્તિ બનવા નહીં દે. જોકે આ પહેલી વખત નથી કે અમેરિકાએ કોઈ દેશ પરમાણુ શક્તિ બને તેના માટે વિરોધ કર્યો હોય જ્યારે ભારતે પરમાણુ પરીક્ષણ કર્યું હતું ત્યારે પણ અમેરિકા વિરોધમાં ઉભો હતો. ભારત જ્યારે પરમાણુ પરીક્ષણ કરવા ઈચ્છતું હતું ત્યારે અમેરિકાએ કેવી રીતે વિરોધ કર્યો અને તેનો જવાબ ભારતે કેવી રીતે આપ્યો તે બધું જ તમારે જો એક ફિલ્મમાં જોવું હોય તો જોન અબ્રાહમની ફિલ્મ પરમાણુ ધ સ્ટોરી ઓફ પોખરણ જોઈ શકો છો.
ભારત પણ પરમાણુ શક્તિ ન બની શકે તે માટે અમેરિકાએ એડીચોટીનું જોર લગાવ્યું હતું. ભારતમાં થતી હલચલ પર નજર રાખવા માટે સેટેલાઈટ પણ ગોઠવી દેવાયા હતા. પરંતુ અમેરિકાની દરેક ચાલબાજીનો જવાબ આપીને ભારતે પોખરણમાં સફળ પરમાણુ પરીક્ષણ કરીને દુનિયાને પોતાની શક્તિ દેખાડી દીધી હતી.
ફિલ્મ પરમાણુ વર્ષ 1998 માં ભારતમાં બનેલી ઐતિહાસિક ઘટના પર આધારિત છે. 1998 માં ઓપરેશન શક્તિ હેઠળ રાજસ્થાનના પોખરણમાં પરમાણુ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. અત્યારે જે રીતે અમેરિકા ઈરાનનો વિરોધ કરી રહ્યું છે તે રીતે જ ભારતને પણ કોઈપણ ભોગે પરમાણુ પરીક્ષણ કરવા દેવામાં ન આવે તેવું મન બનાવી લીધું હતું. જો કે ભારત સાથે અમેરિકાની સ્થિતિ વણસી ન હતી કારણે કે ભારતે પરમાણુ પરીક્ષણ થયું ત્યાં સુધી અમેરિકાને કાનોકાન ખબર પણ પડવા ન દીધી.
પરમાણુ પરિક્ષણ પહેલા અમેરિકાએ ભારતને રોકવા માટે અલગ-અલગ ચાલબાજીઓ અજમાવી હતી. આ બધી જ ઘટનાનું વર્ણન ફિલ્મમાં સુંદર રીતે કરવામાં આવ્યું છે આ ફિલ્મ જોઈને તમને ભારતીય હોવા પર ગર્વ થશે.
જોન અબ્રાહમની ફિલ્મ પરમાણુ ધ સ્ટોરી ઓફ પોખરણમાં ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો અને સેનાના અધિકારીઓએ સાથે મળીને દેશને પરમાણુ સંપન્ન બનાવવા માટે જે જૂનુન દેખાડ્યું હતું તે જોવા જેવું છે. 1998 માં અમેરિકા સહિત દુનિયાભરના દેશોની નજર ભારત પર હતી. ભારતની એક-એક હરકત પર નજર રાખવા માટે અમેરિકાએ સેટેલાઈટ પણ ગોઠવી દીધા હતા. આ સેટેલાઈટની નજરથી બચીને કેવી રીતે સેના અને વૈજ્ઞાનિકોએ પરમાણુ ટેસ્ટ કર્યું તે જોવું રોમાંચક બની જશે.
ફિલ્મમાં ભારતીય ટીમ અમેરિકાના સેટેલાઈટથી બચીને રાતના સમયે ગુપ્ત રીતે તૈયારીઓ કરે અને સવાર સુધીમાં બધા જ પુરાવા હટાવી દે તે ભાગ જોવા જેવો છે. અમેરિકાને છેલ્લે સુધી ખબર ન પડી કે ભારત પોખરણમાં પરમાણુ ટેસ્ટ કરવા જઈ રહ્યું છે. પરમાણુ પરીક્ષણ થઈ ગયા પછી સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું કે ભારત પરમાણુ શક્તિ બની ચૂક્યું છે. જોન અબ્રાહમની આ હિસ્ટોરિક ફિલ્મ તમારે જોવી હોય તો તમે ઝી5 પર જોઈ શકો છો.
