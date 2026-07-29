/Jumanji Open World Trailer: જુઓ જુમાનજી ઓપન વર્લ્ડ ફિલ્મનું ધમાકેદાર ટ્રેલર, અલસી દુનિયામાં મચી જશે તબાહી

Jumanji Open World Trailer: એડવેન્ચર ફિલ્મોના શોખીનોની લોકપ્રિય જુમાનજી ફ્રેંચાઈઝી ફિલ્મનો ત્રીજા પાર્ટ જુમાનજી ઓપન વર્લ્ડની પહેલી ઝલક એટલે કે ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ ટ્રેલરમાં કલાકારો દમદાર એકશન કરતાં જોવા મળે છે. ટ્રેલર પરથી લાગે છે કે આ છેલ્લો પાર્ટ યાદગાર હશે અને પહેલાની બે ફિલ્મ કરતાં પણ વધારે ધમાકારેદાર અને એકશનથી ભરપુર હશે.
જુમાનજી ફ્રેંચાઈઝીની ત્રીજી ફિલ્મ જુમાનજી ઓપન વર્લ્ડનું ટ્રેલર આવી ગયું છે. ટ્રેલરમાં ડ્વેન જોનસન, કેવિન હાર્ટ, જૈક બ્લેક અને કૈરેન ગિલન જોવા મળે છે. ફિલ્મનું ટ્રેલર 3 મિનિટ 6 સેકન્ડનું છે.
જુમાનજી ઓપન વર્લ્ડ ફિલ્મની સ્ટોરી
ટ્રેલરમાં જોઈને જાણવા મળે છે કે જુમાનજી ગેમનું કંસોલ તુટી જાય છે અને વીડિયો ગેમના પાત્રો અસલી દુનિયામાં આવી ગયા છે. જંગલના ખતરનાક જાનવર ખુલ્લેઆમ રસ્તા પર તબાહી મચાવે છે. ગેમના હીરો મળીને આ ગેમને રોકવાની અને દુનિયાને બચાવવાના પ્રયત્નો કરે છે.
જુમાનજી ફિલ્મની ખાસિયત
જુમાનજી ઓપન વર્લ્ડ ફિલ્મનો ટ્રેલર જોઈને લાગે છે કે આ પાર્ટમાં પણ એકશન, કોમેડી અને એડવેન્ચર બધું જ ફુલઓન હશો. આ કારણે જ જુમાનજી ફિલ્મના પહેલા 2 પાર્ટ પણ ખાસ રહ્યા હતા. જુમાનજી ઓપન વર્લ્ડમાં પણ ડૈની ડેવિટો, ઓક્વાફિના, મારિન હિંકલ, બેબે ન્યુવિર્થ, લૈમોર્ન મોરિસ અને રાઈસ ડાર્બીનો સમાવેશ થાય છે.