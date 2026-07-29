Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Jumanji Open World Trailer: જુઓ જુમાનજી ઓપન વર્લ્ડ ફિલ્મનું ધમાકેદાર ટ્રેલર, અલસી દુનિયામાં મચી જશે તબાહી

Jumanji Open World Trailer: જુઓ જુમાનજી ઓપન વર્લ્ડ ફિલ્મનું ધમાકેદાર ટ્રેલર, અલસી દુનિયામાં મચી જશે તબાહી

Jumanji Open World Trailer: દુનિયાભરના એડવેન્ચર ફિલ્મોના શોખીન લોકો માટે જુમાનજી ફિલ્મના થર્ડ અને છેલ્લા પાર્ટનું ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. જુમાનજી ફિલ્મોનો આ છેલ્લો પાર્ટ હશે જેમાં અસલી દુનિયામાં તબાહી મચાવવામાં આવશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 29, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:41 AM IST
Jumanji Open World Trailer: જુઓ જુમાનજી ઓપન વર્લ્ડ ફિલ્મનું ધમાકેદાર ટ્રેલર, અલસી દુનિયામાં મચી જશે તબાહી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં મોતના વાયરસનો કાળો કહેર; વધુ બે ભૂલકાંઓની જિંદગી છીનવાઈ, બનાસકાંઠા અને મહે
Sandfly Virus13 min ago
2
Jumanji15 min ago
3
Karnataka HIV Report37 min ago
4
Suneil Anand39 min ago
5
gold and silver price43 min ago