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June 2026 Box Office Release: જૂન મહિનામાં બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થશે 8 દમદાર ફિલ્મો, ચેક કરી ફિલ્મોનું લિસ્ટ

June 2026 Box Office Release: 4 જૂન 2026 પછી એક પછી એક 8 ફિલ્મો બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થવાની છે. જૂન મહિનામાં એક્શન, કોમેડી, રોમાન્સ એમ દરેક પ્રકારની ફિલ્મો સિનેમા ઘરોમાં જોવા મળશે. તો તમે પણ ચેક કરી લો કઈ ફિલ્મ કઈ તારીખે રિલીઝ થઈ રહી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 03, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:42 PM IST
June 2026 Box Office Release: જૂન મહિનામાં બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થશે 8 દમદાર ફિલ્મો, ચેક કરી ફિલ્મોનું લિસ્ટ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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