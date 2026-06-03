/June 2026 Box Office Release: જૂન મહિનામાં બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થશે 8 દમદાર ફિલ્મો, ચેક કરી ફિલ્મોનું લિસ્ટ

June 2026 Box Office Release: જૂન મહિનો ફિલ્મ ચાહકો માટે ખાસ રહેવાનો છે. આ મહિનામાં એક પછી એક દમદાર ફિલ્મો સિનેમા ઘરમાં રિલીઝ થવાની છે. જૂન મહિનાની ખાસ વાત એ છે કે આ મહિનામાં જે અલગ અલગ ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે તે બધી જ અલગ અલગ જોનરની છે. એટલે કે દરેક પ્રકારની ફિલ્મો આ મહિનામાં બોક્સ ઓફિસ પર જોવા મળશે. જૂન મહિનામાં સિનામા ઘરોમાં એક્શન, કોમેડી, રોમાન્સ અને સસ્પેન્સથી ભરપૂર ફિલ્મો રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. અને તેમાં પણ બોલીવુડથી લઈને દક્ષિણ ભારતીય સિનેમાના દિગ્ગજ કલાકારોની ફિલ્મો આ મહિનામાં જોઈ શકાશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કે જૂન મહિનામાં કઈ તારીખે કઈ ફિલ્મ રિલીઝ થવાની છે.
રામચરણની ફિલ્મ પેડ્ડી
રામચરણની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ છે પેડ્ડી. બુચી બાબુ સનાના નિર્દેશનમાં બનેલી આ ફિલ્મ 4 જૂને સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ રહી છે આ ફિલ્મમાં રામચરણ અલગ ચંદાજમાં જોવા મળશે અને તેની સાથે મુખ્ય ભૂમિકામાં જાનવી કપૂર દેખાશે. આ પહેલી વખત છે જ્યારે જાનવી કપૂર રામચરણ સાથે સ્ક્રીન શેર કરશે.
બોબી દેઓલની ફિલ્મ બંદર
રામચરણ પછી બીજા જે દિવસે એટલે કે 5 જૂન ના રોજ બોક્સ ઓફિસ પર બોબી દેઓલની ફિલ્મ બંદર રિલીઝ થવાની છે. બંદર ફિલ્મનું નિર્દેશન અનુરાગ કશ્યપે કર્યું છે. બંદર ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થયું ત્યારે તેને મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. હવે 5 જૂને આ ફિલ્મ રિલીઝ થશે ત્યારે જોવા મળશે કે ફિલ્મ લોકોને પસંદ આવે છે કે નહીં.
હે જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ
જો તમને કોમેડી ફિલ્મો જોવી ગમે છે તો જૂન મહિનામાં તમારા માટે ડેવિડ ધવનના નિર્દેશનમાં બનેલી ફિલ્મ હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ આવી રહી છે. ડેવિડ ધવને લાંબા સમય પછી ફરી એક વખત કોમેડી ફિલ્મનું નિર્દેશન કર્યું છે. આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં વરુણ ધવન, મૃણાલ ઠાકોર અને પૂજા હેગડે છે. આ ફિલ્મો પણ 5 જૂનથી સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થશે.
ધ ગર્વનર
જો તમે સિરિયસ મુદ્દા પર બનેલી ફિલ્મ જોવાનું પસંદ કરો છો તો વિપુલ અમૃતલાલ શાહના નિર્દેશનમાં બનેલી ફિલ્મ ધ ગવર્નર તમારા માટે છે. ધ ગવર્નર ફિલ્મ 12 જુન 2026 ના રોજ રિલીઝ થવાની છે. ધ ગવર્નર ફિલ્મ ભારતના આર્થિક ઇતિહાસના એક મહત્વપૂર્ણ સમય પર આધારિત છે જેમાં મનોજ બાજપાઈ મુખ્ય ભૂમિકામાં જો જોવા મળશે.
મેં વાપસ આઉંગા
જો તમે ઈમ્તિયાઝ અલીની ફિલ્મો જોવાનું પસંદ કરો છો તો આ મહિનો તમારા માટે બેસ્ટ છે કારણ કે લાંબા સમય પછી ઈમ્તિયાઝ અલીની ફિલ્મ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. ભારતના વિભાજનની પુષ્ટભૂમિ પર બનેલી એક પ્રેમ કથા લઈને ઈમ્તિયાઝ અલી આવી રહ્યા છે. મેં વાપસ આઉંગા ફિલ્મમાં દિલજીત દોસાંજ, વેદાંગ રૈના, શરવરી વાઘ અને નસરુદ્દીન શાહ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે આ ફિલ્મનું ટ્રેલર ખૂબ જ સુંદર છે.
ભારત ભાગ્ય વિધાતા
12 જૂન 2026 ના રોજ કંગના રનૌતની ફિલ્મ ભારત ભાગ્ય વિધાતા પણ રિલીઝ થઈ રહી છે. આ ફિલ્મ સત્ય ઘટનાઓ પર આધારિત છે. તાજેતરમાં જ તેનું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મ નર્સના કામ અને તેની હિંમત દર્શાવે છે. આ ફિલ્મમાં કંગના રનૌત મુખ્ય ભુમિકામાં છે.
કોકટેલ 2
પ્રેમ અને મિત્રતા પર બનેલી ફિલ્મ જોવી હોય તો કોકટેલ 2 જૂન મહિનામાં રિલીઝ થવાની છે. શાહિદ કપૂર, કૃતિ સેનન અને રશ્મિકા મન્દાના ની ફિલ્મ 12 જૂને બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થશે. શાહિદ કપૂર અને કૃતિ સેનનની આ બીજી ફિલ્મ છે પરંતુ રશ્મિકા મંદાના પહેલી વખત શાહિદ કપૂર સાથે જોવા મળશે.
વેલકમ ટુ ધ જંગલ
જૂન મહિનાની અંતમાં સુપર કોમેડી ફિલ્મ રિલીઝ થવાની સાથે થશે. 26 જુને અક્ષય કુમાર સહિતના કલાકારોની ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ રિલીઝ થઈ રહી છે. કોમેડી અને એક્શનથી ભરપૂર આ ફિલ્મમાં અઢળક કલાકારો એક સાથે જોવા મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)