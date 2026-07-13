/Sam Neill: જ્યૂરાસિક પાર્કના દિગ્ગજ એક્ટર સૈમ નીલનું નિધન, હવે આ બે ફિલ્મોમાં જોવા મળશે તેમની છેલ્લી ઝલક

Jurassic Park Movie Actor Sam Neill: હોલીવુડ એક્ટર સૈમ નીલનું 78 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું છે. સૈમ નીલ સૌથી વધારે ફેમસ તેની જ્યૂરાસિક પાર્ક ફિલ્મ ફ્રેન્ચાઈઝીના કારણે છે. આ ફિલ્મ સિવાય પણ સૈમ નીલે યાદગાદ ફિલ્મો કરી છે. પણ તમને ઓળખ જ્યૂરાસિક પાર્ક ફિલ્મ સાથે વધારે જોડાયેલી છે. સૈમ નીલે 13 જુલાઈના રોજ અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેમના પરિવારે આ ખબરની પુષ્ટિ કરી છે. સૈમ નીલના નિધન પછી તેમની છેલ્લી 2 ફિલ્મો રિલીઝ થશે જેમાં દર્શકો તેમને જોઈ શકશે.
જ્યૂરાસિક પાર્ક ફેમ એક્ટર સૈમ નીલ
સૈમ નીલના નિધનને લઈ તેના પરિવાર તરફથી સ્ટેટમેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે સૈમ નીલે સિડનીમાં દુનિયાને અલવિદા કહ્યું છે. સૈમના અંતિમ સમયે તેનો પરિવાર તેની સાથે હતો. સૈમ નીલ અંગેની વધુ માહિતી શેર કરવામાં આવશે ત્યાં સુધી પરિવારની પ્રાઈવસીનું સન્માન કરવામાં આવે.
સૈમ નીલનું કરિયર
સૈમ નીલે તેના એક્ટિંગ કરિયરની શરુઆત 1975 માં આવેલી ફિલ્મ લૈંડફોલથી કરી હતી. આ ફિલ્મ પછી તે સ્લીપિંગ ડોગ, જસ્ટ આઉટ ઓફ રીચ, પોસેસન, ધ જર્નલિસ્ટ, ધ બ્લડ ઓફ અધર્સ, શેડો ઓફ ચાઈન, જ્યૂરાસિક પાર્ક ફ્રેન્ચાઈઝીની 3 ફિલ્મો સહિત અનેક ફિલ્મોમાં કામ કરી ચુક્યા છે. સૈમ નીલને તેના ઉત્કૃષ્ટ અભિનય માટે અનેક એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં 1991 માં તેમને ઓફિસર ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ધ બ્રિટિશ અંપાયરનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
સૈમ નીલની છેલ્લી 2 ફિલ્મો
સૈમ નીલના નિધન બાદ દર્શકો તેમને 2 ફિલ્મોમાં અભિનય કરતાં જોઈ શકશે. આ બે ફિલ્મોમાં સૈમ નીલ કામ કરી ચુક્યા છે. આ ફિલ્મોનું પોસ્ટ પ્રોડકશનનું કામ ચાલી રહ્યું છે. અનુમાન છે કે આ ફિલ્મ આગામી વર્ષે રિલીઝ થશે, સૈમ નીલની છેલ્લી બે ફિલ્મોમાં ગોડજિલા એક્સ કોંગ સુપરનોવા અને ધ લોસ્ટ રિસોર્ટ ફિલ્મનો સમાવેશ થાય છે. આ બંને ફિલ્મોમાં સૈમને છેલ્લીવાર જોઈ શકાશે.