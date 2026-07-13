Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Sam Neill: જ્યૂરાસિક પાર્કના દિગ્ગજ એક્ટર સૈમ નીલનું નિધન, હવે આ બે ફિલ્મોમાં જોવા મળશે તેમની છેલ્લી ઝલક

Sam Neill: જ્યૂરાસિક પાર્કના દિગ્ગજ એક્ટર સૈમ નીલનું નિધન, હવે આ બે ફિલ્મોમાં જોવા મળશે તેમની છેલ્લી ઝલક

Jurassic Park Movie Actor Sam Neill: જ્યૂરાસિક પાર્ક ફિલ્મના લોકપ્રિય એક્ટર સૈમ નીલનું નિધન થયું છે. લાંબા સમય સુધી જ્યૂરાસિક પાર્ક ફ્રેન્ચાઈઝી સાથે જોડાયેલા રહેલા એક્ટર સૈમ નીલ 90s ના બાળકોના પ્રિય હોલીવુડ એક્ટર હશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 13, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:32 PM IST
Sam Neill: જ્યૂરાસિક પાર્કના દિગ્ગજ એક્ટર સૈમ નીલનું નિધન, હવે આ બે ફિલ્મોમાં જોવા મળશે તેમની છેલ્લી ઝલક

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LPG યુઝર્સ માટે ખુશખબર! બદલાશે ગેસ સિલિન્ડર ખરીદવાની રીત? શું છે સરકારનો નવો પ્લાન?
10kg LPG Cylinder49 min ago
2
Coriander Stems50 min ago
3
fifa world cup 202653 min ago
4
gujarat police1 hr ago
5
Ashleigh Gardner1 hr ago