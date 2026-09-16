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'પરિણીત પુરુષો સાથે અફેર કરનારી મહિલાઓ....,આવા પુરુષો પણ ચરિત્રહીન', અભિનેત્રીના શબ્દોએ સર્જયો વિવાદનો વંટોળ

અભિનેત્રી કાજોલની નાની બહેન અભિનેત્રી તનિષા મુખર્જીએ મહિલાઓના પરિણીત પુરુષો સાથેના અફેરને લઈને એવું નિવેદન આપ્યું કે વિવાદમાં સપડાયું. તનિષાએ આવી મહિલાઓને ખરાબ ગણાવી દીધી. એવા પુરુષોને પણ ચરિત્રહીન ગણાવ્યા. જાણો શું કહ્યું. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 16, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:04 AM IST
'પરિણીત પુરુષો સાથે અફેર કરનારી મહિલાઓ....,આવા પુરુષો પણ ચરિત્રહીન', અભિનેત્રીના શબ્દોએ સર્જયો વિવાદનો વંટોળ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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