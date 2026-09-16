'પરિણીત પુરુષો સાથે અફેર કરનારી મહિલાઓ....,આવા પુરુષો પણ ચરિત્રહીન', અભિનેત્રીના શબ્દોએ સર્જયો વિવાદનો વંટોળ

બોલીવુડ અભિનેત્રી તનિષા મુખર્જીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પરિણીત પુરુષો સાથે સંબંધ રાખનારી મહિલાઓ વિશે એક ખુલીને પોતાનો અભિપ્રાય આપ્યો છે. તેના આ નિવેદને નવી ચર્ચા છેડી છે. તેનું કહેવું છે કે કોઈ અન્યના પતિની સાથે સંબંધમાં રહેનારી મહિલાઓ ફિમિનિસ્ટ ન હોઈ શકે. અત્રે જણાવવાનું કે કાજોલની નાની બહેન તનિષા 48 વર્ષે પણ કુંવારી છે. તેણે હજું લગ્ન કર્યા નથી. ડેટિંગને લઈને તનિષાનું આ નિવેદન ચર્ચામાં છે.
શું કહ્યું તનિષાએ?
તનિષાએ પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું કે, "મારું એવું માનવું છે કે જે મહિલાઓ પરિણીત પુરુષો સાથે અફેર રાખે છે તેઓ ફેમિનિસ્ટ નથી હોતી. ખરેખર તો આવી મહિલાઓ, મહિલાઓની જ દુશ્મન હોય છે. કારણ કે કોઈ બીજાના પતિ સાથે રહેવું એ તે વ્યક્તિની પત્નીનું અપમાન કરવા જેવું છે. એમાં તે માણસની પણ ભૂલ છે. તેનું પણ ચરિત્ર ઠીક નથી. અને જે મહિલાઓ પરિણીત પુરુષોની પાછળ ભાગે છે, તે ખરાબ હોય છે! તેમણે આપણા બાળકો માટે રોલ મોડલ ન બનવું જોઈએ. જે જે કહ્યું તે કહ્યું!"
My thoughts- Women who have affairs with married men are not feminists. Infact they are against women! Because being with someone’s husband is disrespecting the wife. The man is to blame too. He lacks character! And women who chase married men are just evil! They should not be…
— Tanishaa S Mukerji (@TanishaaMukerji) September 14, 2026
લોકો શું આપી રહ્યા છે અભિપ્રાય?
તનિષાની આ પોસ્ટ પર સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સ તરફથી મિક્સ પ્રતિભાવો જોવા મળી રહ્યા છે. ટીકા કરનારા યૂઝર્સનો એવો તર્ક છે કે અસલ બેવફાઈ તે પરિણીત પુરુષ તરફથી હોય છે જેણે લગ્ન સમયે વફાદારીનું વચન આપ્યું હતું. જ્યારે તે અપરિણીત મહિલાએ તો કોઈ કસમ ખાધી નહતી.
અનેક લોકોએ તનિષા દ્વારા પુરુષોને ફક્ત ચરિત્રહીન કહીને છોડી દેવા અને મહિલાઓને દુષ્ટ જણાવવા ઉપર પણ સવાલ ઉઠાવ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે આવું કહીને તનિષા પુરુષો પ્રત્યે નરમ વલણ દાખવી રહી છે અને મહિલાઓને ખલનાયિકા બનાવી રહી છે. જ્યારે કેટલાક યૂઝર્સે હિન્દી સિનેમાના લાંબા ઈતિહાસ અને દિવંગત અભિનેત્રી શ્રીદેવીનું ઉદાહરણ આપતા તનિષાના આ દ્રષ્ટિકોણનો વિરોધ પણ કર્યો.
બીજી બાજુ અનેક યૂઝર્સે તનિષાના વિચારોનું સમર્થન પણ કર્યું અને સ્વીકાર્યું કે કોઈનું વસાવેલું ઘર અને લગ્ન જીવન ખરાબ કરવા માટે બંને પક્ષે બરાબર દોષિત છે.
તમને જણાવી દઈએ કે તનિષા મુખર્જી સરકાર, નીલ એન્ડ નીક્કી, કોડ નેમ અબ્દુલ જેવી ફિલ્મો ઉપરાંત બિગ બોસ 7 અને ઝલક દિખલા જા 11 જેવા રિયાલિટી શોકમાં જોવા મળી હતી. હાલમાં તેની ફિલ્મ 2024માં આવેલી એનિમેટેડ ડ્રામા લવ યુ શંકર હતી. આવનારા સમયમાં વીર મુરારબાજી: ધ બેટલ ઓફ પુરંદરમાં જોવા મળશે.