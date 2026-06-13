/Salman Khan: કાલા હિરન ફિલ્મનું ટીઝર જોઈ ભડક્યો સલમાન ખાન, ફિલ્મની રિલીઝ રોકવા હાઈકોર્ટમાં કરી અપીલ

Salman Khan v/s Kala Hiran Movie: 12 જૂન 2026 ના રોજ કાલા હિરન ધ બેટલ ફોર લેગસીનું ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું. આ ટ્રેલર રિલીઝ થયાની સાથે જ સલમાન ખાને દિલ્હી હાઇકોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા અને ફિલ્મના પ્રમોશન પર અને ફિલ્મની રીલીઝ પર તાત્કાલિક રોક લગાવવાની માંગ કરી. આ મામલે હાઇકોર્ટે હજુ સુધી ફિલ્મની રિલીઝ તો અટકાવી નથી પરંતુ ફિલ્મ મેકર્સને નોટિસ ફટકારી છે. ફિલ્મ કાલા હિરન ની રિલીઝ પર રોક અંગેની અરજી પર હવે 19 જૂને સુનવણી હાથ ધરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો:
સલમાન ખાને ફિલ્મ કાલા હિરન મામલે કોર્ટમાં કહ્યું છે કે આ ફિલ્મ વ્યક્તિગત અધિકારો નું ઉલંઘન કરે છે અને તેમની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન સલમાન ખાનના વકીલે કહ્યું હતું કે, હાઇકોર્ટે પહેલાથી જ એક આદેશમાં સલમાન ખાનના પર્સનાલિટી રાઈટ્સને લઈને સુરક્ષા આપેલી છે. તેમ છતાં મેકર્સ દ્વારા 29 મેના રોજ એક પોસ્ટર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું જેમાં એક એવા વ્યક્તિને દેખાડવામાં આવ્યો જે સલમાન ખાન જેવો જ દેખાય છે અને સલમાન ખાન પહેરે છે તેવું જ બ્રેસલેટ પહેરેલું છે.
આ પણ વાંચો:
આ સાથે જ સલમાન ખાનના વકીલે ફિલ્મી રિલીઝ રોકવા માટે પણ માંગ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે કાળા હિરનના શિકાર મામલે ચાર એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી જેમાંથી ત્રણમાં સલમાન ખાનને મુક્ત કરી દેવામાં આવ્યો હતો અને એક મામલો હજી પણ લંબિત છે. જ્યાં સુધી આ મામલે અંતિમ નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી ફિલ્મ પ્રમોશન અને ફિલ્મની રીલીઝ અટકાવી દેવા માંગ કરવામાં આવી છે.
મહત્વનું છે કે સલમાન ખાનની આ અરજી ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર અમિત જાની, જાની ફાયરફોક્સ ફિલ્મ્સ, ડાયરેક્ટર ભરત શ્રીનાટે, અક્ષય પાંડે અને પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાયેલા અન્ય લોકો વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવી છે. સલમાન ખાનની અરજી પર હાઇકોર્ટે નોટિસ જારી કરવાનો નિર્દેશ પણ આપ્યો છે. સાથે જ કોર્ટે ફિલ્મની રિલીઝ રોકવાની સલમાન ખાનની માંગ પર પણ ધ્યાન આપ્યું છે. આ મામલે વધુ સુનાવણી 19 જૂના હાથ ધરવામાં આવશે. એટલે કે 19 જૂને નક્કી થશે કે કાલા હિરન ફિલ્મ રિલીઝ થશે કે પછી ફિલ્મની રિલીઝ પર રોક લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)