/બંટી નેગી એટલું મારતો કે નિશાન પડી જતા, ટોક્સિક સંબંધમાં 13 વર્ષ પસાર કરવાનું કારણ જણાવ્યું કામ્યા પંજાબીએ

Kamya Punjabi: ટીવી એક્ટ્રેસ કામ્યા પંજાબી તેના બિંદાસ્ત અંજાજ માટે જાણીતી છે. તાજેતરમાં તેણે બિંદાસ્ત રીતે જ પોતાના પહેલા લગ્ન અને અબ્યુઝીવ પાર્ટનર બંટી નેગી વિશે ખુલાસો કર્યો છે. આમ તો તેના પહેલા લગ્નની વાત જગજાહેર છે પરંતુ આ વખતે તેણે એ વાત જણાવી છે કે તેના લગ્નમાં પહેલાથી જ તકલીફ હતી તો પણ તેણે 13 વર્ષ શા માટે કંઈ ન કર્યું. ચાલો જાણીએ કામ્યા પંજાબીએ 13 વર્ષ ઘરેલુ હિંસા શા માટે સહન કરી.
ટોક્સિક લગ્નમાં 13 વર્ષ પસાર કરવાનું કારણ
કામ્યા પંજાબીએ સિદ્ધાર્થ કનનને આપેલા ઈંટરવ્યુમાં પહેલા લગ્ન વિશે ખુલીને વાત કરી હતી. તેણે જણાવ્યું કે ડિવોર્સની વાત હતી ત્યારે ઘણા લોકો તેને એવું કહેતા કે તેણે લાઈફના 13 વર્ષ બરબાદ કરી નાખ્યા. શા માટે આવું કર્યું વગેરે. આ વાતનો ખુલાસો કરતાં કામ્યાએ કહ્યું કે તેણે આવું એટલા માટે કર્યું કે લગ્ન થયા ત્યારે 25 વર્ષની જ હતી અને પછી તેણે સંબંધને બધું જઆપ્યું અને થાય એટલા પ્રયત્ન કર્યા. જેથી તેના પોતાના મનમાં એવો વિચાર ન આવે તે તેણે લગ્ન બચાવવાનો પ્રયત્ન ન કર્યો.
13 વર્ષ પછી શા માટે લીધા ડિવોર્સ ?
કામ્યા પંજાબીએ વધુમાં જણાવ્યું કે લગ્ન પહેલા પણ તેમની વચ્ચે ઝઘડા થતા હતા પણ બંટી નેગી તેનો પહેલો પ્રેમ હતો. લગ્ન પહેલા 3 વર્ષ રિલેશનશીપમાં રહ્યા હતા. ત્યારબાદ લગ્ન થયા. પણ લગ્ન પછી તેને નિભાવવા મુશ્કેલ થઈ ગયા. કારણ કે લગ્ન પછી તેના પર ઘણી પાબંદીઓ લગાવવામાં આવી, માનસિક ત્રાસ વધી ગયો અને બંટી નેગી તેના પર હાથ પણ ઉપાડવા લાગ્યો. બંટી નેગી તેને એટલું મારતો કે તેના ચહેરા અને શરીર પર નિશાન પડી જતા. શરીર પરના નિશાનને મેકઅપથી છુપાવી તે દુનિયા સામે બધું ઠીક છે તેવું નાટક કરી લેતી. પણ એક દિવસ તેની દીકરી આરાએ બંટી નેગી અને કામ્યા પંજાબીનો ઝઘડો જોઈ લીધો. ત્યારબાદ કામ્યાએ નક્કી કર્યું કે તે હવે આ સંબંધમાંથી નીકળી જશે.
કામ્યા પંજાબીએ પહેલા લગ્ન વિશે વાત કરતાં એવું પણ ઉમેર્યું હતું કે તેણે લગ્નમાં ઘરેલુ હિંસા સહન કરી અને તે પોતાની જાતને રુમમાં, બાથરુમમાં અને વેનિટી વેનમાં બંધ કરી કલાકો સુધી રડતી રહેતી. ઘણીવાર આખી રાત રડતાં રડતાં પસાર કરી છે.
કોણ છે બંટી નેગી
ઉલ્લેખનીય છે કે બંટી નેગી એક બિઝનેસમેન છે. કામ્યા પંજાબી અને બંટી નેગીની એક દીકરી પણ છે જેનું નામ આરા છે. કામ્યા અને બંટી નેગીના લગ્ન 2003 માં થયા હતા. ત્યારબાદ તેઓ અલગ થયા. ત્યારબાદ 2020 માં કામ્યા પંજાબીએ શલભ ડાંગ સાથે બીજા લગ્ન કર્યા.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)