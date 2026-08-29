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બંટી નેગી એટલું મારતો કે નિશાન પડી જતા, ટોક્સિક સંબંધમાં 13 વર્ષ પસાર કરવાનું કારણ જણાવ્યું કામ્યા પંજાબીએ

Kamya Punjabi: ટેલીવીઝનની જાણીતી અભિનેત્રી કામ્યા પંજાબીએ તેના એક ઈન્ટરવ્યુમાં પોતાના પહેલા લગ્ન વિશે ખુલાસો કર્યો છે. કામ્યા પંજાબીએ કારણ જણાવ્યું છે કે તેણે ટોક્સિક વ્યક્તિ સાથે 13 વર્ષ શા માટે પસાર કર્યા અને છેલ્લે કઈ વાતથી કંટાળી તેણે અલગ થઈ જવાનું નક્કી કર્યું.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 29, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:06 PM IST
બંટી નેગી એટલું મારતો કે નિશાન પડી જતા, ટોક્સિક સંબંધમાં 13 વર્ષ પસાર કરવાનું કારણ જણાવ્યું કામ્યા પંજાબીએ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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