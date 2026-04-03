ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

'સવારે ઉઠી તો આખી બેડશીટ લોહીથી ભરેલી હતી, લાગ્યું પપ્પા હવે પ્રેમ નહીં કરે', ડરી ગઈ હતી કંગના રનૌત

Kangana Ranaut first period story: બોલિવુડ અભિનેત્રી અને સાંસદ કંગના રનૌત પોતાની વાત બેબાક રીતે રજૂ કરવા માટે જાણીતી છે. ઘણીવાર તેના નિવેદનોને કારણે વિવાદો પણ થતા હોય છે. એક ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન તેણે પોતાની પર્સનલ લાઈફ વિશે ઘણી વાતો શેર કરી હતી, જેમાં તેણે પોતાના પ્રથમ પિરિયડના અનુભવ વિશે પણ જણાવ્યું હતું.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:38 AM IST

'સવારે ઉઠી તો આખી બેડશીટ લોહીથી ભરેલી હતી, લાગ્યું પપ્પા હવે પ્રેમ નહીં કરે', ડરી ગઈ હતી કંગના રનૌત

Kangana Ranaut first period story: કંગનાએ એક ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે તેનો પહેલો પિરિયડ તેના માટે ખૂબ જ ડરામણો અનુભવ હતો. આવું એટલા માટે થયું કારણ કે આપણા સમાજમાં આ વિષય પર વાત કરવી આજે પણ એક 'ટેબુ' (ન બોલવા જેવી બાબત) માનવામાં આવે છે. કંગનાએ જણાવ્યું કે તે 9મા ધોરણમાં પહોંચી ગઈ હતી, તેમ છતાં તેને પિરિયડ્સ શરૂ થયા નહોતા.

કંગનાના મોડા પિરિયડ્સ શરૂ થયા હતા..
કંગના મોટી થઈ રહી હતી અને તેની ક્લાસની બધી જ છોકરીઓને પિરિયડ્સ શરૂ થઈ ગયા હતા, સિવાય કે કંગના. આ વાતને લઈને તેની માતા પણ ઘણી પરેશાન રહેતી હતી.

જ્યારે માતાએ ઢીંગલી ફેંકી દીધી
કંગનાએ કહ્યું, "હું 9મા ધોરણમાં હતી ત્યારે પણ ઢીંગલીઓથી રમતી હતી. આ વાતથી મારી માતા ખૂબ નારાજ રહેતી હતી. એક દિવસ તે ગુસ્સામાં આવી અને મારી ઢીંગલી ઉપાડીને ફેંકી દીધી." માતાએ ટોણો મારતા કહ્યું હતું કે, "તું આખો દિવસ ઢીંગલીઓથી રમે છે, એટલે જ તને પિરિયડ્સ શરૂ નથી થઈ રહ્યા."

લોહીથી ભરેલી ચાદર જોઈને રડી પડી
કંગનાએ વધુમાં જણાવ્યું, "પછી એક દિવસ સવારે જ્યારે હું ઉઠી તો જોયું કે સફેદ ચાદર આખી લોહીથી ભરેલી હતી. હું ખૂબ રડી. મારા માટે એ સ્વીકારવું મુશ્કેલ હતું કે હવે મારે દર મહિને આ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડશે."

પિતાનો ડર અને મૂંઝવણ
તે સમયે કંગનાના મનમાં એક વિચિત્ર ડર હતો. તેને લાગતું હતું કે હવે તેના પિતા તેને પ્રેમ નહીં કરે અને તે ક્યારેય તેમના ખોળામાં બેસી શકશે નહીં. બાળસહજ માનસિકતાને કારણે તેને લાગ્યું કે પિરિયડ્સ આવવાથી કંઈક અશુભ થઈ ગયું છે.

પિરિયડ્સ પર ખુલીને વાત થવી જોઈએ
કંગનાએ ભાર મૂકતા કહ્યું કે, પિરિયડ્સને લઈને આપણા સમાજમાં ઘણી ભ્રમણાઓ ફેલાયેલી છે. તેને લાગે છે કે આ વિષય પર ખુલીને વાત થવી જોઈએ. જે સમસ્યાનો સામનો તેણે બાળપણમાં કર્યો હતો, તેવી જ મૂંઝવણ આજે પણ ઘણી છોકરીઓ અનુભવતી હોય છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

