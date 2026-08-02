/કંગના-હૃતિકની દુશ્મનીમાં ફરી રેડાયું ઘી, Apology to Hrithik ટ્રેંડ પર કોમેન્ટ કરવા બદલ કંગનાએ ખખડાવ્યો હૃતિક રોશનને

Kangana Ranaut and Hrithik Roshan: આમ તો બોલીવુડના એક્ટર અને એક્ટ્રેસ વચ્ચે કોલ્ડવોર ચાલતી જ હોય છે પણ અભિનેત્રી કંગના રનૌત અને એક્ટર હૃતિક રોશન વચ્ચે તો એક સમયે દુશ્મનીની આગ ચરમસીમાએ હતી. જો કે ઘણા સમયથી આ આગ ઠંડી પડી હતી પણ હવે ફરી એકવાર કંગના અને હૃતિક આમને સામને આવ્યા છે અને એકબીજાને કોમેન્ટ કરી જવાબ આપી રહ્યા છે.
કંગના અને હૃતિક વચ્ચે થયેલા વિવાદના 10 વર્ષ પછી ફરી એકવાર બોલીવુડની સૌથી મોટી કોન્ટ્રોવર્સીને હવા મળી છે. સોશિયલ મીડિયા પર અપોલોજી ટુ હૃતિક અને સોરી ટુ હૃતિક જેવા ટ્રેંડ ચાલી રહ્યા છે જેમાં genz કંગના પર નિશાન સાધી રહ્યા છે. જેના પર હૃતિક રોશને કોમેન્ટ કરી રિએકશન આપ્યું હતું અને હવે તેના પર કંગના રનૌત ભડકી છે અને હૃતિકને આગમાં ઘી ન નાખવાની સલાહ આપી છે.
હૃતિક રોશનની કંગના માટેની કોમેન્ટ
એક ઈંફ્લુએંસરની પોસ્ટ પર હૃતિક રોશને લખ્યું હતું કે, તમને બી પસંદ નથી એટલે એ નો પક્ષ લેવો એ આપણા સમાજની સમસ્યાનો એક ભાગ છે. હું રાહ જોઈશ જ્યારે તેનો સંદર્ભ યોગ્ય હોય અને તથ્યો પર આધારિત હોય. પણ હવે કોને તેની પડી છે ? આ કોમેન્ટમાં ઋતિક રોશન કદાચ એવું કહેવા માંગે છે કે કંગના પ્રત્યે લોકોને ગુસ્સો છે એટલે તેઓ તેને સાથ આપે છે. પણ હવે કંગના માફી માંગે તેની પડી નથી...
ઋત્વિક રોશનને કંગના રનૌતે શું કહ્યું ?
ઋત્વિક રોશને કરેલી કોમેન્ટ કંગના સુધી પણ પહોંચી ચુકી છે અને કંગનાએ તેને સણસણતો જવાબ પણ આપી દીધો છે. કંગના ઋત્વિકને પ્રિય શબ્દથી સંબોધી એવું કહ્યું હતું કે તેને ખુશી છે કે તેને સબા આઝાદ જેવી સાચી સાથી મળી ગઈ છે, તે બંને સીરિયસ રિલેશનશીપમાં છે તો તેણે અન્ય મહિલાની આ રીતે મજાક ન ઉડાવવી જોઈએ. તેના બદલે ઋત્વિક રોશને એવા લોકોની નિંદા કરવી જોઈએ જે તેનું નામ લઈને કંગનાને પરેશાન કરે છે. ઋત્વિક રોશન જેવા વ્યક્તિએ આ સમયે આગમાં ઘી ન નાખવું જોઈએ. છેલ્લે કંગનાએ એવું કહ્યું છે કે તેને આશા છે કે તે સમજદારીથી કામ લેશે અને નકામી કોમેન્ટ કરવાનું બંધ કરી દેશે.
કંગના- ઋત્વિક રોશનની વર્ષો જૂની દુશ્મની
વર્ષ 2016 માં કંગના અને ઋત્વિક રોશન વચ્ચે ભારે વિવાદ શરુ થયો હતો. ઋત્વિક રોશનને કંગનાએ સિલી એક્સ કહ્યો હતો. જ્યારે ઋત્વિક રોશને કહ્યું હતું કે તે ક્યારેય કંગના સાથે રિલેશનશીપમાં ન હતો. તેના પછી કંગનાને ઋત્વિક રોશને લીગલ નોટિસ ફટકારી હતી અને પબ્લીકમાં માફી માંગવાની અપીલ કરી હતી. તેની સામે કંગનાએ ઋત્વિક રોશનને લીગલ નોટિસ ફટકારી. આ વિવાદ એટલો વધ્યો કે પોલીસ કેસ થઈ ગયો હતો.
હવે 10 વર્ષ પછી સોશિયલ મીડિયા પર ફરી એકવાર અપોલોજી ટુ ઋત્વિક રોશન અને સોરી ટુ ઋત્વિક રોશન જેવા ટ્રેંડ શરુ થયા છે. જેના કારણે કંગના અને ઋત્વિક રોશન ફરી આમનેસામને આવશે તેવું લાગે છે.