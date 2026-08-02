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કંગના-હૃતિકની દુશ્મનીમાં ફરી રેડાયું ઘી, Apology to Hrithik ટ્રેંડ પર કોમેન્ટ કરવા બદલ કંગનાએ ખખડાવ્યો હૃતિક રોશનને

Kangana Ranaut and Hrithik Roshan: કંગના રનૌત અને હૃતિક રોશન વચ્ચે દુશ્મનીની આગ ફરી એકવાર સળગી છે. સોશિયલ મીડિયા પર genz અપોલોજી ટુ હૃતિક નામથી એક ટ્રેડ ચલાવી રહ્યા છે જેના પર હૃતિકે કોમેન્ટ કરી હતી. હવે આ કોમેન્ટનો જવાબ આપતા કંગનાએ હૃતિકને કહ્યું છે કે આગમાં ઘી ન નાખો...
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 02, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:25 AM IST
કંગના-હૃતિકની દુશ્મનીમાં ફરી રેડાયું ઘી, Apology to Hrithik ટ્રેંડ પર કોમેન્ટ કરવા બદલ કંગનાએ ખખડાવ્યો હૃતિક રોશનને
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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