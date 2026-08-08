/Bharat Bhhagya Viddhaata: ઓટીટી પર રિલીઝ થશે ભારત ભાગ્ય વિધાતા, જાણો કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકાશે ફિલ્મ ?

Bharat Bhhagya Viddhaata Ott Release: 26/11 ના રોજ મુંબઈમાં થયેલા આતંકી હુમલામાં કામા હોસ્પિટલમાં બનેલી સત્ય ઘટના પર આધારિત ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર આવી રહી છે. કંગના રનૌતની ફિલ્મ ભારત ભાગ્ય વિધાતા ટુંક સમયમાં તમે ઓટીટી પર જોઈ શકશો. કંગના રનૌતની ફિલ્મ ભારત ભાગ્ય વિધાતા સિનેમા ઘરોમાં 12 જૂને રિલીઝ થઈ હતી. ભારત ભાગ્ય વિધાતા ફિલ્મને ક્રિટિક્સ તરફથી પોઝિટિવ રીવ્યુ મળ્યા હતા. જોકે કમાણીની દ્રષ્ટિએ ભારત ભાગ્ય વિધાતા સારું પરફોર્મ કરી શકી નહીં. હવે આ ફિલ્મ ઓટીટી રિલીઝ માટે તૈયાર છે.
કંગના રનૌતની ફિલ્મ ભારત ભાગ્ય વિધાતા જો તમે સિનેમા ઘરોમાં નથી જોઈ શક્યા તો હવે ઓટીટી પર ઘર બેઠા જોઈ શકશો. ભારત ભાગ્ય વિધાતા ફિલ્મ 15 ઓગસ્ટથી ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થશે. આ ફિલ્મ ઝી5 પર જોઈ શકાશે. ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝની જાહેરાત સાથે ફિલ્મનું નવું ટ્રેલર પણ રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે.
ભારત ભાગ્ય વિધાતા ફિલ્મ 26/11 ના આતંકી હુમલા દરમિયાન બનેલી એક ઘટના પર આધારિત છે. આતંકીઓ જ્યારે કામા હોસ્પિટલમાં પહોંચી ગયા હતા ત્યારે ત્યાંની નર્સો અને હોસ્પિટલના સ્ટાફે પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકીને દર્દીઓની સુરક્ષા કરી હતી. આ સત્ય ઘટના પર આધારિત ફિલ્મ ભારત ભાગ્ય વિધાતા 15 ઓગસ્ટથી zee5 પર જોઈ શકાશે.
ભારત ભાગ્ય વિધાતા ફિલ્મના લેખક અને નિર્દેશક મનોજ તાપેડિયા છે. ફિલ્મ મુખ્ય ભૂમિકામાં કંગના રનૌત છે જે કામા હોસ્પિટલની નર્સ હોય છે. કંગના રનૌત ઉપરાંત આ ફિલ્મમાં ગિરિજા ઓક, સ્મિતા તાંબે સહિતના કલાકારો મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓમાં જોવા મળે છે. ભારત ભાગ્ય વિધાતાનું દુનિયાભરમાં કલેકશન 8.32 કરોડનું કલેક્શન હતું.