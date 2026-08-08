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Bharat Bhhagya Viddhaata: ઓટીટી પર રિલીઝ થશે ભારત ભાગ્ય વિધાતા, જાણો કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકાશે ફિલ્મ ?

Bharat Bhhagya Viddhaata Ott Release: કંગના રનૌતની સત્ય ઘટના પર આધારિત ફિલ્મ ભારત ભાગ્ય વિધાતાની ઓટીટી રિલીઝ ડેટ ફાઈનલ થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મ કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર કઈ તારીખે આવશે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 08, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:52 PM IST
Bharat Bhhagya Viddhaata: ઓટીટી પર રિલીઝ થશે ભારત ભાગ્ય વિધાતા, જાણો કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકાશે ફિલ્મ ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ઓટીટી પર રિલીઝ થશે ભારત ભાગ્ય વિધાતા, જાણો કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકાશે ફિલ્મ ?
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