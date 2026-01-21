Kangana Ranaut: કંગના રનૌતે વર્ષ 2016 ને કહ્યું નરક જેવું... 10 વર્ષ પછી ફરી 'સિલી એક્સ' ઋત્વિક સાથેના વિવાદને છંછેડ્યો
Kangana Ranaut: બોલીવુડ ક્વીન કંગના રનૌતે પણ વર્ષ 2016 નો ટ્રેંડ ફોલો કર્યો છે. જો કે કંગના કોઈ ટ્રેંડ ફોલો કરે અને તેની ચર્ચા ન થાય તેવું શક્ય નથી. કંગનાએ વર્ષ 2016 ના ફોટો શેર કરી ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. કારણ કે આ સમયે એવો હતો જ્યારે તેના અને ઋત્વિક રોશનના અફેરની ચર્ચાઓ ચરમસીમાએ હતી.
Kangana Ranaut: અભિનેત્રી કંગના રનૌત સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ હોય છે અને તે સોશિયલ મીડિયા ટ્રેન્ડ ફોલો પણ કરતી હોય છે. હાલ જ્યારે સોશિયલ મીડિયા પર વર્ષ 2016 ની યાદોને તાજી કરવાનો ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે અભિનેત્રી કંગના રનૌતે પણ વર્ષ 2016 ને યાદ કરી લીધું છે. સોશિયલ મીડિયા પર વર્ષ 2016 ની જે યાદો તાજા કરી છે તે સારી નહીં પરંતુ ખરાબ છે. કંગના રનૌતે 10 વર્ષ પછી ફરી એક વખત ઋત્વિક રોશન સાથેની કાનૂની લડાઈ અને તેના અફેરની યાદોને તાજી કરી છે.
કંગના રનૌતે વર્ષ 2016 માટેની પોસ્ટ શેર કરીને એક લાંબુ કેપ્શન લખ્યું છે અને તેમાં તેણે એ સમયને યાદ કર્યો છે જ્યારે ઋત્વિક રોશન સાથે તેની કાનૂની લડાઈ ચાલી રહી હતી. Instagram પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે અને તેમાં વર્ષ 2016 ની યાદો તાજી કરી છે. તેણે એવું પણ જણાવ્યું છે કે વર્ષ 2016 તેના માટે અને તેના કરિયર માટે નરક જેવું હતું. કારણ કે તેણે કાયદાકીય પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડ્યું અને મીડિયા ટ્રાયલનો ભાગ બનવું પડ્યું.
સોશિયલ મીડિયા પર સામાન્ય લોકો જ નહીં પરંતુ બોલીવુડ સેલિબ્રિટી પણ વર્ષ 2016 ની તસવીરો શેર કરી રહ્યા છે. જેમાં હવે કંગના રનૌતે પણ વર્ષ 2016 ની પોતાની યાદોને તાજી કરી છે. કંગના રનૌતે instagram પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે અને તેના કેપ્શન માં લખ્યું છે કે, "અચાનક બધાને વર્ષ 2016 શા માટે યાદ આવી રહ્યું છે ? મારા કરિયરની રફતાર ઝડપથી આગળ વધી રહી હતી. ક્વીન અને તનુ વેડ્સ મનુ રીટન્સ જેવી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો કર્યા પછી હું સૌથી વધુ ફી લેતી બોલીવુડ અભિનેત્રી બની ગઈ હતી. પરંતુ પછી જાન્યુઆરી 2016 માં મારા એક સહકર્મીએ મને વિવાદિત કાનૂની નોટીસ મોકલી. જેના કારણે ઇન્ડસ્ટ્રી હચમચી ગઈ અને બે ભાગમાં વિભાજીત થઈ ગઈ." કંગનાએ આગળ લખ્યું છે કે, ત્યાર પછી તેની સફળતા જ તેના માટે ઝેર અને નરક જેવી બની ગઈ. લોકો અલગ અલગ ગ્રુપમાં વિભાજીત થયા અને કાયદાકીય લડાઈ શરૂ થઈ ગઈ. જો તેને દસ વર્ષ પહેલાં ખબર હોત કે વર્ષ 2026 માં તે ખૂબ હસવાની છે અને દરેક ભોજનમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ લેવાની છે તો વર્ષ 2016 માં દુઃખી થઈ ન હોત. અંતે તેણે લખ્યું છે કે સારું છે આપણે વર્ષ 2026 માં છીએ અને વર્ષ 2016માં નહીં. ટૂંકમાં કહીએ તો કંગના રનૌતે ઋત્વિક રોશન સાથેના સંબંધોને અને ત્યારબાદ શરૂ થયેલી કાનૂની લડાઈને પોતાના જીવનનો સૌથી ખરાબ ભાગ ગણાવ્યો છે.
વર્ષ 2016 એ સમય હતો જ્યારે કંગનાએ પોતાના અને ઋત્વિક રોશનના સંબંધોનું સત્ય દુનિયા સામે રાખ્યું હતું અને જણાવ્યું હતું કે કેવી રીતે એક મોટા ફિલ્મ નિર્માતાના દીકરાએ તેને દગો દીધો. તેણે ઋત્વિક રોશનને સીલી એક્સ પણ કહ્યો. ત્યાર પછી ઋત્વિક રોશને અભિનેત્રી કંગના રનૌતને કાનૂની નોટીસ મોકલી અને સાર્વજનિક રીતે માફી માંગવાનું કહ્યું હતું. જોકે ત્યારબાદ આ વિવાદ વધી ગયો હતો. કંગના રનૌતે એવો આરોપ પણ લગાવ્યો હતો કે ઋત્વિક રોશન અને તેના પિતાએ તેને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી છે પરંતુ સમય સાથએ આ મામલો ઠંડો પડતો ગયો.
