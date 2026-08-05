Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Kangana Ranaut: તૃષા કૃષ્ણન માટે ડબલ મિનીંગ વાતો કરનાર ઉદયનિધિ સ્ટાલિન પર ભડકી કંગના રનૌત, વાંચો શું કહ્યું અભિનેત્રીએ

Kangana Ranaut: તૃષા કૃષ્ણન માટે ડબલ મિનીંગ વાતો કરનાર ઉદયનિધિ સ્ટાલિન પર ભડકી કંગના રનૌત, વાંચો શું કહ્યું અભિનેત્રીએ

Kangana Ranaut: બોલીવુડ અને રાજકારણમાં કોઈ મોટી ઘટના બને અને કંગના રનૌત રિએકશન ન આપે એવું ન બને. તાજેતરમાં જ તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી થલપતિ વિજય અને એક્ટ્રેસ તૃષા કૃષ્ણન મામલે ડબલ મિનીંગ કોમેન્ટ કરનાર રાજનેતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિનની ધરપકડ થઈ હતી. હવે આ મામલે કંગનાએ આંકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 05, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:17 AM IST
Kangana Ranaut: તૃષા કૃષ્ણન માટે ડબલ મિનીંગ વાતો કરનાર ઉદયનિધિ સ્ટાલિન પર ભડકી કંગના રનૌત, વાંચો શું કહ્યું અભિનેત્રીએ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બોલિવૂડ દિગ્ગજ વિલન પ્રદીપ રાવતનું નિધન, 74 વર્ષની વયે બ્લડ કેન્સર સામે હાર્યા જંગ
2
3
4
5