/Kangana Ranaut: તૃષા કૃષ્ણન માટે ડબલ મિનીંગ વાતો કરનાર ઉદયનિધિ સ્ટાલિન પર ભડકી કંગના રનૌત, વાંચો શું કહ્યું અભિનેત્રીએ

Kangana Ranaut: હજી તો Genz અને હૃતિક રોશનની કોમેન્ટનો મામલો શાંત થયો જ હતો ત્યાં ફરી એકવાર કંગના તેની આંકરી પ્રતિક્રિયાના કારણે ચર્ચામાં છે. આ વખતે તેણે એક્ટર અને રાજનેતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિનને આડેહાથ લીધા છે. થયું છે કે એવું કે ઉદયનિધિ સ્ટાલિને તમિલનાડુના મુખ્ય મંત્રી વિજય અને અભિનેત્રી તૃષા કૃષ્ણન માટે ખરાબ ભાષામાં ડબલ મિનીંગ વાત કરી હતી. આ મામલે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ મામલે હવે કંગનાએ પણ સ્ટાલિનની ઝાટકણી કાઢી છે.
કંગના રનૌતની ઉદયનિધિ સ્ટાલિન માટે પ્રતિક્રિયા
આ સમગ્ર ઘટના મંગળવારની છે. ત્યારબાદ કંગના રનૌતે તેની ઈંસ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવ્યો હતો. અભિનેત્રી કંગનાએ લખ્યું છે કે "પબ્લિકલી ગંદી ગાળો આપવી, ડબલ મીનિંગ વાતો કરવી અને ભદ્દા મજાક ઉડાવવા કોઈપણ સભ્ય સમાજને મંજૂર ન હોય. મિસ્ટર સ્ટાલિનને આ અરપાધ માટે જેલ મોકલવામાં આવ્યા હતા. શક્ય છે કે તે જેલમાંથી જામીન પર બહાર આવી ગયા હોય પણ આ એક સારો દાખલો છે."
તૃષા કૃષ્ણન માટે શું કહ્યું હતું ઉદયનિધિ સ્ટાલિને ?
આ વિવાદની શરુઆત થઈ હતી 3 જુલાઈ 2026 ના રોજ. ઉદયનિધિ સ્ટાલિનનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો જેમાં તે કાવેરી જલ વિવાદ માટે ભાષણ કરી રહ્યા હતા. ભાષણ દરમિયાન સ્ટાલિને કહ્યું કે, આપણા સીએમ કાવેરી જલ મુદ્દે મોઢું નથી ખોલી રહ્યા, તેમને ડીએમકે વિરુદ્ધ કેસ કરવાની વધારે ચિંતા છે. આ સમયે કેટલાક લોકોએ તૃષાનું નામ લીધું. જેના પર સ્ટાલિને ડબલ મીનિંગ કોમેન્ટ કરી કહ્યું કે, પાણી આવ્યું કે નહીં, પાણી આવવું જોઈએ. છેલ્લે તે એવું કહે છે કે મારો મતલબ કાવેરી થી હતો...
સ્ટાલિનનો આ વીડિયો વાયરલ થયા પછી યુઝર્સે પણ તેને હેટ કોમેન્ટ કરી હતી. આ વાત એટલી વધી કે મુખ્યમંત્રી વિજય અને અભિનેત્રી તૃષા કૃષ્ણન માટે ડબલ મીનિંગ કોમેન્ટ કરવા મામલે સ્ટાલિનની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી હતી.