'કાંતારા ચેપ્ટર 1' 300 કરોડને પાર...4 દિવસમાં 12 ફિલ્મોને પછાડી

Kantara Chapter 1 Box Office : ઋષભ શેટ્ટીની ફિલ્મ "કાંતારા ચેપ્ટર 1" બોક્સ ઓફિસ પર ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. પહેલા ત્રણ દિવસે તેણે માત્ર સારી કમાણી કરી નથી, પરંતુ રવિવારનો ક્રેઝ એક અલગ જ સ્તરે હતો. ચોથા દિવસે સારી કમાણી સાથે તેણે સપ્તાહના અંતે પણ મજબૂત કલેક્શન નોંધાવ્યું છે.

Oct 06, 2025

Kantara Chapter 1 Box Office : 2022માં "કાંતારા" રિલીઝ થયાના ત્રણ વર્ષ પછી અભિનેતા-દિગ્દર્શક-લેખક ઋષભ શેટ્ટી હવે "કાંતારા: અ લિજેન્ડ - ચેપ્ટર ૧" સાથે થિયેટરોમાં ધૂમ મચાવી રહ્યા છે. ગયા ગુરુવારે રિલીઝ થયેલી આ કન્નડ પૌરાણિક એક્શન ફિલ્મે થિયેટરોમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, જે તેના કલેક્શનમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. 

ફિલ્મનો જાદુ એવો ચાલ્યો છે કે તેણે વરુણ ધવન, જાહ્નવી કપૂર, સાન્યા મલ્હોત્રા અને રોહિત સરાફ અભિનીત મસાલા લવ સ્ટોરી ફિલ્મ "સની સંસ્કારી કી તુલસી કુમારી" સહિત 12 અન્ય ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી છે. "સૈયારા" પછી વર્ષની બીજી મોટી લવ સ્ટોરી તરીકે ઓળખાતી આ ફિલ્મ તેના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં તેનો જાદુ ચલાવવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે.

"કાંતારા: ચેપ્ટર ૧" એ ફક્ત ચાર દિવસમાં તેના બજેટ કરતા લગભગ બમણી કમાણી કરી લીધી છે, આ ફિલ્મે દેશભરમાં તેના બજેટના 79% કરતા વધુ કમાણી કરી છે. પરિસ્થિતિ એવી છે કે આ ફિલ્મે ફક્ત ચાર દિવસમાં રજનીકાંતની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મને ઘણી પાછળ છોડી દીધી છે. ગુરુવારે રિલીઝ થયેલી 'કૂલી', જે લાંબા સપ્તાહના અંત સાથે ચાર દિવસમાં 194.5 કરોડની કમાણી કરી હતી. જોકે, તેણે આ વર્ષની ઘણી અન્ય ફિલ્મોને પણ ધૂળ ચટાડી છે.

'કંતારા ચેપ્ટર 1'ની રવિવારની કમાણી

'કંતાર ચેપ્ટર 1'ને ચોથા દિવસે કમાલ કર્યો છે, આ વાતનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે તેણે શરૂઆતના દિવસની કમાણીને પાછળ છોડી દીધી છે, જે એડવાન્સ બુકિંગથી જનરેટ થઈ હતી. ફિલ્મે તેના પહેલા દિવસે 61.85 કરોડની કમાણી કરી હતી. શુક્રવાર અને શનિવારે મજબૂત કમાણી બાદ, રવિવારે તેમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો. 

સેકનિલ્કના અહેવાલ મુજબ, ફિલ્મે તેના ચોથા દિવસે, રવિવારે 61.5 કરોડની કમાણી કરી હતી, જેમાં ફક્ત હિન્દીમાં, જે ડબ વર્ઝન છે, 23.5 કરોડની કમાણી કરી હતી. કન્નડમાં, તેણે 15.5 કરોડની કમાણી કરી હતી, જે રવિવારે હિન્દી કરતા ઓછી હતી. એકંદરે ફિલ્મે અત્યાર સુધીમાં 223.25 કરોડની કમાણી કરી છે.

માત્ર ચાર દિવસમાં, ફિલ્મે ઓપનિંગ વીકેન્ડની દ્રષ્ટિએ આ વર્ષે રિલીઝ થયેલી ઘણી ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી છે, જેમાં "સની સંસ્કારી કી તુલસી કુમારી", "ઓજી", "કૂલી", અને "સૈયારા"નો પણ સમાવેશ થાય છે.

"કાંતારા ચેપ્ટર 1" એ આ ફિલ્મોને પાછળ છોડી 

  1. સૈયારા - 107.25 કરોડ
  2. સની સંસ્કારીની તુલસી કુમારી - 30 કરોડ
  3. પરમ સુંદરી - 28.48 કરોડ
  4. કૂલી - 18 કરોડ
  5. સન ઓફ સરદાર 2 - 24.75 કરોડ
  6. ધડક 2 - 11.97 કરોડ
  7. મેટ્રો ઇન દિનો - 18.65 કરોડ
  8. સિતારે જમીન પર - 57.30 કરોડ
  9. રેડ 2 - 73.83 કરોડ
  10. સ્કાય ફોર્સ - 73.20 કરોડ
  11. ગેમ ચેન્જર - 19.95 કરોડ
  12. "ધે કોલ હિમ ઓજી" - 140.2 કરોડ (પેઇડ સ્ક્રીનીંગ સાથે)

"કાંતારા ચેપ્ટર 1"ની વૈશ્વિક કમાણી

ફિલ્મના વૈશ્વિક કલેક્શનની વાત કરીએ તો, તેણે ત્રણ દિવસમાં 235.00 કરોડની કમાણી કરી છે. હાલમાં ચાર દિવસમાં ફિલ્મ લગભગ 400 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે. જોકે, અંતિમ કલેક્શનની હજુ રાહ જોવાઈ રહી છે.

