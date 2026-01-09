હોમબાઉન્ડ બાદ વધુ બે ભારતીય ફિલ્મ ઓસ્કારની રેસમાં, ભારતે સત્તાવાર રીતે ન મોકલી તો કેવી રીતે મળ્યું સ્થાન?
Oscar 2026: 'કાંતારા ચેપ્ટર 1' અને 'તન્વી ધ ગ્રેટ' હવે ઓસ્કારની રેસમાં ઉતરી ચૂકી છે. ભારતની ઓફિશિયલ એન્ટ્રી ન હોવા છતાં આ ફિલ્મોએ 'જનરલ કેટેગરી' દ્વારા ઓસ્કાર 2025માં પોતાનું સ્થાન મેળવ્યું છે.
Trending Photos
Oscar 2026: 98માં એકેડેમી એવોર્ડ્સનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે અને ભારતીય સિનેમાની ફિલ્મોએ ફરી એકવાર કમાલ કરી બતાવ્યો છે, જેનાથી આ વર્ષે ઓસ્કાર ઘરે લાવવાની આશા વધી ગઈ છે. બે ભારતીય ફિલ્મો - રિષભ શેટ્ટીની 'કાંતારા: એ લેજન્ડ - ચેપ્ટર 1' અને અનુપમ ખેરની 'તન્વી ધ ગ્રેટ'એ ગ્લોબલ ઓળખ મેળવવા માટે એક વ્યૂહાત્મક રસ્તો અપનાવ્યો છે અને 98માં ઓસ્કારની 201 ફીચર ફિલ્મોની લિસ્ટમાં સામેલ થઈ ગઈ છે.
આ ઉપરાંત 'ટૂરિસ્ટ ફેમિલી', 'મહાવતાર નરસિંહા' અને 'સિસ્ટર મિડનાઈટ' પણ આ લિસ્ટમાં સ્થાન મેળવી ચૂકી છે. ભારતની ઓફિશિયલ એન્ટ્રી ન હોવા છતાં 'જનરલ કેટેગરી' દ્વારા આ બન્ને ભારતીય ફિલ્મોએ ઓસ્કાર 2025માં પોતાનું સ્થાન મેળવ્યું છે.
'કાંતારા ચેપ્ટર 1' અને 'તન્વી ધ ગ્રેટ' ઓસ્કારમાં મચાવી શકે છે ધૂમ
2025ની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મોમાંથી એક 'કાંતારા ચેપ્ટર 1' હવે દુનિયાભરમાં ઈતિહાસ રચવા માટે તૈયાર છે. કર્ણાટકની લોકકથાઓ પર આધારિત રિષભ શેટ્ટીની ફિલ્મ કાંતારા 2 ઓક્ટોબરના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી, જેણે ભારતમાં ધૂમ મચાવ્યા બાદ હવે ઓસ્કારમાં પણ ધમાલ મચાવી શકે છે.
વર્લ્ડવાઈડ બોક્સ ઓફિસ પર 850 કરોડથી વધુના કલેક્શન સાથે આ 2025ની બીજી સૌથી મોટી ભારતીય ફિલ્મ રહી છે. આ ફિલ્મને લઈ સોશિયલ મીડિયા પર અનેક યુઝર્સે કહ્યું હતું કે, આ ફિલ્મને ભારત તરફથી ઓસ્કારમાં મોકલી જોઈએ. જ્યારે 'તન્વી ધ ગ્રેટ'નું નામ પણ આ લિસ્ટમાં સામેલ છે.
'હોમબાઉન્ડ'ની ઓસ્કરમાં થઈ એન્ટ્રી
હાલમાં જ ફિલ્મ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ ઓસ્કારની 'બેસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ ફીચર' કેટેગરી માટે ભારત તરફથી સત્તાવાર રીતે 'હોમબાઉન્ડ'ને મોકલી છે. હવે 'કાંતારા ચેપ્ટર 1' અને 'તન્વી ધ ગ્રેટ'ના નામ પણ સામે આવ્યા છે. 'તન્વી ધ ગ્રેટ'માં એક્ટિંગની સાથે-સાથે દિગ્ગજ અભિનેતા અનુપમ ખેરે તેનું દિગ્દર્શન પણ કર્યું છે. મેકર્સે સોશિયલ મીડિયા પર આ ખુશખબર શેર કરી છે. જણાવી દઈએ કે, આ વર્ષે દુનિયાભરમાંથી એકેડેમી મેમ્બર્સના કન્સિડરેશન માટે કુલ 317 ફીચર ફિલ્મો ફાઈનલ થઈ છે, જેમાંથી 201 ફિલ્મો 'બેસ્ટ પિક્ચર' માટે પણ એલિજિબલ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે