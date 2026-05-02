હોમEntertainment

Kapil Sharma Show: કપિલ શર્માના શોનો સમય રૈના અને રણવીર ઈલાહાબાદિયાનો એપિસોડ સ્ટ્રીમ કરવા પાછળ છે ખાસ કારણ, જાણો તમે પણ

Kapil Sharma Show Special Episode: સમય રૈના અને રણવીર ઈલાહાબાદિયાએ એક વર્ષે પહેલા એક એપિસોડ સાથે કર્યો હતો અને દેશભરમાં હોબાળો મચી ગયો હતો. વિવાદ અને પોલીસ કેસ બાદ પહેલીવાર આ બંને ફરી એકવાર સાથે જોવા મળશે કપિલ શર્માના શોમાં. આ એપિસોડ ધમાકેદાર હશે તેવું લાગી રહ્યું છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 02, 2026, 12:07 PM IST
  • એક વર્ષ પછી થોડા સમય પહેલા જ સમય રૈના એ youtube પર તેનો પહેલો શો ઓન એર કર્યો હતો.
  • નેટફ્લિક્સ દ્વારા કપિલ શર્મા શોનો આ સ્પેશિયલ એપિસોડ ખાસ કારણથી ઓનએર થશે.
  • આ એપિસોડમાં કપિલ શર્મા, સમય રૈના અને રણબીર ઈલાહાબાદિયા એક સાથે જોવા મળશે

Kapil Sharma Show: કપિલ શર્માના શોનો સમય રૈના અને રણવીર ઈલાહાબાદિયાનો એપિસોડ સ્ટ્રીમ કરવા પાછળ છે ખાસ કારણ, જાણો તમે પણ

Kapil Sharma Show Special Episode: Netflix પર કપિલ શર્મા શો નો એક ખાસ એપિસોડ આવવાનો છે જેના પર દુનિયાભરના લોકોની નજર છે. આ એપિસોડમાં 2 એવા કલાકારો આવવાના છે જેને લઈને ગયા વર્ષે દેશભરમાં હોબાળો મચી ગયો હતો. જી હાં અહીં વાત થઈ રહી છે કોમેડિયન સમય રૈના અને યુટ્યુબર રણવીર ઈલાહાબાદિયાની. ગયા વર્ષે ઈન્ડિયાસ ગોટ લેટન્ટ શોમાં જ્યારે આ બંને સાથે હતા ત્યારે તેમણે ભારે વિવાદ સમજી દીધો હતો. એક વર્ષ પછી થોડા સમય પહેલા જ સમય રૈના એ youtube પર તેનો પહેલો શો ઓન એર કર્યો હતો અને તેણે રેકોર્ડ બ્રેક વ્યુ મેળવ્યા હતા. ત્યારથી સમય રૈના સતત ચર્ચામાં છે અને હવે સમય રૈના પહેલી વખત રણવીર ઈલાહાબાદિયા સાથે એક સ્ટેજ પર જોવા મળશે. 

નેટફ્લિક્સ દ્વારા કપિલ શર્મા શોના સ્પેશિયલ એપિસોડનો પ્રોમો રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં સમય રૈના અને રણવીર ઈલાહાબાદિયા એક સાથે જોવા મળશે. આ એપિસોડ જોવા માટે લોકો પણ આતુર હશે. કારણ કે સમય રૈના એ તેના youtube શો દરમિયાન રણવીર ઈલાહાબાદિયા વિશે ઘણું બધું કહ્યું હતું. હવે આ બંને કલાકારો 2 મે 2026 ના દિવસે ફરી એકવાર સાથે જોવા મળશે. નેટફ્લિક્સ દ્વારા કપિલ શર્મા શોનો આ સ્પેશિયલ એપિસોડ વર્લ્ડ લાફ્ટર ડે ની ઉજવણી ભાગરુપે રજૂ કરવામાં આવનાર છે.

3 મેના રોજ વર્લ્ડ લાફ્ટર ડે ની ઉજવણી થશે જેને ધ્યાનમાં રાખીને નેટફ્લિક્સ પર ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો નો એક બોનસ એપિસોડ ઓનર કરવામાં આવશે. આ એપિસોડ શનિવારે રાત્રે 8 વાગ્યે સ્ટ્રીમ થશે. આ એપિસોડમાં કપિલ શર્મા, સમય રૈના અને રણબીર ઈલાહાબાદિયા એક સાથે જોવા મળશે અને લોકોને પેટ પકડીને હસાવશે. 

જ્યારથી આ સ્પેશિયલ એપિસોડનો આ પ્રોમો વાઇરલ થયો છે ત્યારથી લોકોની એક્સાઈટમેંટ પણ વધી ગઈ છે. કારણ કે લોકો પણ ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટન્ટના વિવાદ પછી રણબીર ઈલાહાબાદિયા અને સમય રૈનાને એક સાથે જોવા માંગે છે. કપિલ શર્માના શો પહેલા સમય રૈના અને રણબીર ઈલાહાબાદિયા બંને અલગ અલગ વિડીયો શેર કરીને એકબીજા પર ખૂબ જોક ક્રેક કર્યા હતા. હવે કપિલ શર્મા સાથે તે બંને એક જ સ્ટેજ શેર કરશે તેના પરથી લાગે છે કે આ એપિસોડ ધમાકેદાર હશે.

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

