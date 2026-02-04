Prev
કપિલ શર્માએ લોરેન્સ બિશ્નોઈ પર કર્યો કટાક્ષ, સાંભળીને તમે હસવાનું રોકી શકશો નહીં !

Kapil Sharma On Gangster: કપિલ શર્મા એ સેલિબ્રિટીઓમાંના એક છે જે કોઈપણ મુદ્દા પર બોલવામાં અચકાતા નથી. હવે, તેમણે લોરેન્સ બિશ્નોઈ પર નિશાન સાધ્યું છે, અને જેને સાંભળીને તમે હસવાનું રોકી શકશો નહીં.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 04, 2026, 06:46 PM IST

કપિલ શર્માએ લોરેન્સ બિશ્નોઈ પર કર્યો કટાક્ષ, સાંભળીને તમે હસવાનું રોકી શકશો નહીં !

Kapil Sharma On Gangster: કપિલ શર્મા મંગળવારે મુંબઈમાં નેટફ્લિક્સ વોટ્સ નેક્સ્ટ ઇવેન્ટમાં દેખાયા હતા. ઇવેન્ટ દરમિયાન, કપિલે ખૂબ મજા કરી હતી, પરંતુ તેણે પરોક્ષ રીતે ગેંગસ્ટરોને પણ નિશાન બનાવ્યા હતા. નોંધનીય છે કે ગયા વર્ષે કપિલના કેનેડા કાફે પર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો.

ઇવેન્ટમાં શું થયું?

થયું એવું કે નેટફ્લિક્સ ઇન્ડિયાના કન્ટેન્ટના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, મોનિકા શેરગિલે કહ્યું કે, અમારી નજર, ભારતની નજર, ઘણા સમયથી તમારા પર છે, કપિલ. મને આશા છે કે 11 દેશોની પોલીસ નજર હોવી જોઈએ નહીં.

કપિલે કહ્યું કે, 1-2 દેશોના ગેંગસ્ટર પણ સામેલ છે

આના પર, કપિલે જવાબ આપ્યો કે, 1-2 દેશોના ગેંગસ્ટર પણ સામેલ છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ બિશ્નોઈ અને તેની ગેંગનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યો હતો. જોકે, કપિલ પછી વિડીયોગ્રાફર્સને વાત ટૂંકી કરવાનું કહે છે, પરંતુ જ્યારે તેને ખબર પડે છે કે આ ઘટના લાઈવ છે, ત્યારે તે હાજર લોકોને પૂછે છે કે તેઓ વધુ કેટલું રેકોર્ડ કરી શકે છે.

કપિલના કાફેમાં ગોળીબાર

કપિલ અને ગિન્ની કેનેડામાં કેપ્સ નામનું એક કાફે ધરાવે છે. જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને ઓક્ટોબરમાં કાફેમાં ત્રણ વખત ગોળીબાર થયો છે. બિશ્નોઈ ગેંગના ગેંગસ્ટર ગોલ્ડી ધિલ્લોન, કુલદીપ સિદ્ધુ અને ઉર્ફે કલવીર સિદ્ધુએ જવાબદારી લીધી છે. સદનસીબે, કાઈલી સુરક્ષિત રહી હતી.

કપિલની ફિલ્મો

કપિલની ફિલ્મોની વાત કરીએ તો, તે છેલ્લે ગયા વર્ષે રિલીઝ થયેલી કિસ કિસકો પ્યાર કરું 2માં જોવા મળ્યો હતો. ફિલ્મને મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો.

આગામી ફિલ્મ

તે હવે રિદ્ધિમા કપૂર અભિનીત "દાદી કી શાદી" માં જોવા મળશે. રિદ્ધિમાની આ પહેલી ફિલ્મ છે.
 

