Kapoor Family Superstar: બોલિવૂડને કપૂર પરિવારે ઘણા સુપરસ્ટાર આપ્યા છે, જેમણે પોતાના દમદાર અભિનયથી દાયકાઓ સુધી ઈન્ડસ્ટ્રી અને લોકોના દિલ પર રાજ કર્યું. પરંતુ આજે અમે તમને કપૂર પરિવારના એક એવા સુપરસ્ટાર વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમણે પોતાના અંદાજની સાથે-સાથે પોતાના જીવનની કહાનીઓથી પણ એક ખાસ ઓળખ બનાવી.

Oct 23, 2025

કપૂર ખાનદારનો આ સુપરસ્ટાર દરરોજ પીતો હતો 100 સિગરેટ, દારૂ-નોનવેજનું હતું વ્યસન; પછી થયું કંઈક એવું કે 12 દિવસમાં બદલાઈ ગયું જીવન

Kapoor Family Superstar: બોલિવૂડના કપૂર પરિવારે ઘણા મોટા સ્ટાર્સ આપ્યા છે, જેમણે ફિલ્મોમાં અને લોકોના હૃદયમાં પોતાનું અલગ સ્થાન બનાવ્યું છે. આજે, અમે એક એવા સુપરસ્ટાર વિશે વાત કરીશું જેમણે પોતાનો અનોખો અંદાજ અને જિંદગીની દિલચસ્પ કહાનીઓથી અલગ ઓળખ બનાવી અને હંમેશા લોકો માટે યાદગાર બન્યા. અમે વાત કરી રહ્યા છે, તેમના સમયના સૌથી વધુ પસંદ કરવામાં આવતા સુપરસ્ટારમાંથી એક શમ્મી કપૂરની, જેમને લોકો "ભારતના એલ્વિસ પ્રેસ્લી"ના નામથી ઓળખે છે. તેમનું જીવન એક સમયે ઉથલપાથલથી ભરેલું હતું.

મુંબઈના કપૂર પરિવારમાં જન્મેલા શમ્મી કપૂરનું સાચું નામ શમશેર રાજ કપૂર હતું. 5 દાયકાથી વધુના કરિયરમાં તેમણે 100થી વધુ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું, જેમાંથી કેટલીક હિટ અને કેટલીક સુપરહિટ રહી. શમ્મીના અભિનયમાં એક અનોખી એનર્જી હતી, જે લોકોને થિયેટર તરફ ખેંચી લાવતી હતી. પરંતુ કહેવાય છે ને જેવું મોટા પડદા પર દેખાય છે તેવું વાસ્તવિક જીવન નથી હોતું. એવું જ કંઈક શમ્મી કપૂર સાથે પણ વાસ્તવિક જિંદગીમાં થઈ રહ્યું હતું, જેના વિશે તેમના ફેન્સ ભાગ્યે જ જાણતા હશે. તો ચાલો શમ્મી કપૂરના જીવન વિશે થોડું જાણીએ.

દરરોજ પીતા હતા 100 સિગારેટ
પડદા પાછળ શમશેર રાજ કપૂર એટલે કે શમ્મી કપૂર દારૂ અને સિગારેટના વ્યસન સામે સંઘર્ષ કરતા હતા. તેમના નજીકના લોકો કહે છે કે, તેઓ દરરોજ દારૂ પીતા હતા અને દરરોજ 100 સિગારેટ પીતા હતા. આ વ્યસનની સાથે તેમનો ગુસ્સો પણ કુખ્યાત હતો. તેમનું વર્તન ઘણીવાર અત્યંત ચીડિયાપણું ધરાવતું હતું. પરંતુ તેમના જીવનમાં એક વળાંક આવ્યો ત્યારે બધું જ બદલાઈ ગયું. આધ્યાત્મિક ગુરુ, હૈડખાન બાબાએ શમ્મી કપૂરના જીવનને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું, તેમને સાદગી અને શાંતિનો માર્ગ બતાવ્યો.

હૈડખાન બાબાએ બદલી નાખ્યું આખું જીવન 
વર્ષ 1974માં શમ્મી કપૂરના સાસરિયાઓએ યોગી હૈડખાન બાબાને તેમના ઘરે આમંત્રણ આપ્યું. તે સમયે શમ્મી કપૂરને ત્યાં જવાની કોઈ ઇચ્છા નહોતી. ફિલ્મના કામમાં વ્યસ્ત હોવા છતાં તેઓ અનિચ્છાએ ત્યાં ગયા. સભામાં તેઓ ચુપચાપ એક ખૂણામાં બેસીને બાબાના ફોટા લઈ રહ્યા હતા. ત્યારે બાબાની નજર તેમના પર પડી અને તે જ ક્ષણે શમ્મી કપૂરના મનમાં કંઈક બદલાઈ ગયું. તે મુલાકાત પછી શમ્મી કપૂરે નિર્ણય લીધો કે, તેઓ નૈનીતાલમાં બાબાના આશ્રમ જશે. તેમણે સાથે જ દારૂ, નોનવેજ અને મ્યુઝિક પ્લેયર સાથે રાખી લીધું.

12 દિવસમાં દારૂ, સિગારેટ અને નોનવેજ છોડ્યું
તે સમયે તેમના મનમાં ચાલી રહ્યું હતું કે તેઓ આ વસ્તુઓ વિના રહી શકશે નહીં. પરંતુ આશ્રમ પહોંચતાની સાથે જ બાબાએ હસીને તેમને "મહાત્મા જી" કહીને સંબોધ્યા. આ એક જ શબ્દ તેમના હૃદયને સ્પર્શી ગયો. શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ અને બાબાના સ્નેહને જોઈને તેમણે 12 દિવસ દારૂ અને નોનવેજ વગર વિતાવ્યા અને તેમને તેમની કમીનો અનુભવ પણ ન થયો. ધીમે ધીમે શમ્મી કપૂરે દારૂ અને સિગારેટ સંપૂર્ણપણે છોડી દીધી. તેમની પત્ની નીલા દેવીએ જણાવ્યું હતું કે, બાબાએ ક્યારેય તેમના પર કોઈ દબાણ કર્યું નહીં, પરંતુ શમ્મીએ પોતે જ આ રસ્તો પસંદ કર્યો.

બનાવી હતી "શમ્મી કપૂર અનપ્લગ્ડ" ​​નામની વેબસાઇટ
તેમણે બાબા સાથે મુસાફરી શરૂ કરી અને ધ્યાન-સાધનામાં ડૂબી ગયા. તેમનો ગુસ્સો અને બેચેની ગાયબ થઈ ગઈ. હવે તેઓ પહેલા જેવા રહ્યા નહીં, પરંતુ એક શાંત અને સ્થિર વ્યક્તિ બની ગયા હતા. આખરે શમ્મી કપૂરે તેમની આધ્યાત્મિક યાત્રા વધુ લોકો સાથે શેર કરવાનું નક્કી કર્યું. તેમણે "શમ્મી કપૂર અનપ્લગ્ડ" ​​નામની એક વેબસાઇટ બનાવી, જેમાં તેમણે હૈડખાન બાબા સાથેની તેમની યાદો અને અનુભવો શેર કર્યા. તેમણે કહ્યું કે, બાબાએ તેમને નવી જિંદગી આપી. જે વ્યક્તિ દરરોજ 100 સિગારેટ પીતો હતો, તે હવે ધ્યાન અને ભક્તિમાં ડૂબી ગયો.

