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Karan Aujla એ સમય રૈનાના શોમાં કરી કમાલ, કપલને સ્પોન્સર કરી માલદીવ્સની ટિકિટ

Karan Aujla: સમય રૈનાના શો ઈંડિયાઝ ગોટ લેટન્ટના લેટેસ્ટ એપિસોડની ગેસ્ટ પેનલમાં સિંગર કરન ઔજલા પણ સામેલ થયો હતો. આ એપિસોડમાં આવેલા એક કપલનું સપનું પુરું કરવા માટે કરન ઔજલાએ તેમને માલદીવ્યની ટિકિટ સ્પોન્સર કરી છે. કરન ઔજલાએ આ કામ કરી દર્શકોનું દિલ જીતી લીધું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 03, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:28 PM IST
Karan Aujla એ સમય રૈનાના શોમાં કરી કમાલ, કપલને સ્પોન્સર કરી માલદીવ્સની ટિકિટ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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