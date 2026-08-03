/Karan Aujla એ સમય રૈનાના શોમાં કરી કમાલ, કપલને સ્પોન્સર કરી માલદીવ્સની ટિકિટ

Karan Aujla: ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ 2 શોનો નવો એપિસોડ નેટફ્લિક્સ અને યુટ્યુબ પર આવી ચુક્યો છે. આ વખતનો એપિસોડ ખાસ રહ્યો હતો. આ એપિસોડમાં ગેસ્ટ પેનલમાં સમય રૈના, તન્મય ભટ્ટ, ગુરલીન પન્ન, રાહુલ દુઆ અને સિંગર કરન ઔજલા હતા. આ એપિસોડમાં કરન ઔજલાએ એક કપલ માટે એવું કામ કર્યું છે જેને જોયા પછી દર્શકો કરન ઔજલાના વખાણ કરવા લાગ્યા છે. આ એપિસોડમાં આવેલા એક કપલનું સપનું પુરું કરવા માટે કરન તેમની માલદીવ્ય ફરવાની ટિકિટ સ્પોન્સર કરી હતી. આ કપલે વીડિયો શેર કરી કરન ઔજલાનો આભાર પણ માન્યો છે.
રનઅવે કપલની ઈમોશનલ સ્ટોરી
ઈંડિયાઝ ગોટ લેટન્ટ 2 માં તાજેતરના એપિસોડામાં વિજેંદ્ર રજકે વ્હીલ સ્ટંટ પરફોર્મ કર્યું હતું. ત્યારબાદ જજ સાથે વાતચીત દરમિયાન તેણે પોતાની પત્નીને પણ સ્ટેજ પર બોલાવી અને જણાવ્યું કે તેમણે ભાગીને લગ્ન કર્યા હતા. વિજેંદ્રએ જણાવ્યું કે 1 મહિનો ડેટ કર્યા પછી તેણે લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું પણ માતાપિતા રાજી ન હતા એટલે ભાગીને લગ્ન કર્યા. ત્યારબાદ તેની પત્નીના પરિવારના લોકોએ તેના વિરુદ્ધ ફરિયાદ પણ કરી હતી.
આ એપિસોડમાં કપલે જણાવ્યું કે તેમનું સપનું છે કે તે પત્નીને માલદીવ્ય ફરવા લઈ જવા માંગે છે. આ વાત સાંભળી કરન ઔજલાએ તુરંત કપલ માટે ટિકિટ સ્પોન્સર કરવાની જાહેરાત કરી દીધી. કરન ઔજલાનું આ કામ જોઈ લોકો તેના વખાણ કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ આ કપલે આભાર માનતો વીડિયો પણ શેર કર્યો છે.
આ વીડિયો પર કરન ઔજલાના ફેન્સ કોમેન્ટ કરીને તેના વખાણ કરી રહ્યા છે. એક યુઝરે કરન ઓજલાને ગોલ્ડન હાર્ટ કર્યો છે, અન્ય એક યુઝરે લખ્યું છે કરન ઔજલા મ્યુઝિકથી નહીં પોતાના કામથી પણ દિલ જીતી રહ્યો છે. એક યુઝરે લખ્યું છે કે આવા સમયે જ સેલિબ્રીટીની ઈમેજ પાછળ છુપાયેલો સારો વ્યક્તિ દેખાય છે. કોઈ કહી રહ્યુ છે કે કરન ઔજલાએ દિલ જીતી લીધું.