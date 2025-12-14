બોલિવુડમાં એક જ ટાઈટલ પર 9 ફિલ્મો બની, અને તમામ સુપર ડુપર ફ્લોપ ગઈ!
Bollywood Unlucky Title : બોલીવુડનું "અનકલી" શીર્ષક, જેના કારણે નવ ફિલ્મોનું ભાગ્ય કંગાળ થયું, કેટલીક ફિલ્મોનું કરિયર સમાપ્ત થયું, અને બીજી તો બોક્સિ ઓફિસ પર ગાયબ થઈ ગઈ
Bollywood News : બોલિવુડમાં અનેક એવા ટાઈટલ છે, જેના પર કેટલીય ફિલ્મો બની છે. પરંતું એક ટાઈટલ એવું છે, જેના પર જેટલી ફિલ્મો બની એ બધી ફ્લોપ ગઈ. આ શબ્દ શીર્ષક ધરાવતી દરેક બોલીવુડ ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ પર વિનાશક ભાગ્ય થયું. આ શબ્દને "અનકલી" તરીકે લેબલ કરવામાં આવ્યું, કારણ કે કારકિર્દી બરબાદ થઈ ગઈ, જ્યારે અન્ય ગાયબ થઈ ગઈ. એક અભિનેતા ડિપ્રેશનમાં પણ ગયો. આ શબ્દ પર આધારિત નવ ફિલ્મો ખરાબ રીતે ફ્લોપ થઈ.
બોલીવુડથી લઈને દક્ષિણ સુધી, એક જ નામ હેઠળ, અલગ અલગ પાત્રો અને વાર્તાઓ સાથે અસંખ્ય ફિલ્મો બની છે. ક્યારેક એક જ નામ બધી ફિલ્મો માટે નસીબદાર સાબિત થયું, તો ક્યારેક તે કમનસીબ સાબિત થયું. અહીં, અમે તમને એક એવી ફિલ્મ શીર્ષક વિશે જણાવી રહ્યા છીએ, જેના આધારે નવ ફિલ્મો બની હતી, જે બધી ફ્લોપ ગઈ. આ સ્ટારની કારકિર્દી આમાંથી એક ફિલ્મમાં ડૂબી ગઈ, બીજી ડિપ્રેશનમાં ગઈ, અને બીજી ફિલ્મના નિર્માતાઓ નાદાર થઈ ગયા. પ્રશ્નમાં રહેલી ફિલ્મ શીર્ષક બોલીવુડ માટે "દુઃખદ" નામ બની ગયું હતું. આ ટાઈટલ છે ‘કર્જ’
ઉદ્યોગના લોકો પણ તેને "શાપિત" માનતા હતા. આનું કારણ એ છે કે છેલ્લા 45 વર્ષોમાં, આ શબ્દ શીર્ષક ધરાવતી દરેક ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર વિનાશકારી રહી છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, આ શીર્ષકવાળી ત્રણ ફિલ્મો ફ્લોપ રહી છે, છતાં નિર્માતાઓએ કરોડોનું રોકાણ અને બગાડ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે.
‘કર્જ’ નામવાળી ફિલ્મનું ભાગ્ય વિનાશક છે
‘કર્જ’ શીર્ષક છે. આ નામવાળી પહેલી બોલિવૂડ ફિલ્મ 1980 માં સુભાષ ઘાઈ દ્વારા દિગ્દર્શિત કરવામાં આવી હતી. આ ફિલ્મમાં ઋષિ કપૂર, રાજ કિરણ, ટીના મુનીમ અને સિમી ગ્રેવાલ અભિનય કર્યો હતો. જ્યારે આ ફિલ્મ આજે એક કલ્ટ ફિલ્મ માનવામાં આવે છે, ત્યારે તે 45 વર્ષ પહેલાં રિલીઝ થઈ ત્યારે તે ભારે ફ્લોપ રહી હતી, જેણે ફક્ત ₹4 કરોડની કમાણી કરી હતી. ઋષિ કપૂરે પાછળથી તેમની આત્મકથામાં ખુલાસો કર્યો હતો કે ફિલ્મના નબળા પ્રદર્શને તેમને હતાશામાં ધકેલી દીધા હતા અને તેમનું ભવિષ્ય અંધકારમય લાગતું હતું. સમય જતાં ‘કર્જ’ લોકપ્રિયતામાં વધારો થયો હોવા છતાં, તેની નિષ્ફળતાએ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં "શાપ" ની શરૂઆત કરી.
રાજ કિરણ 31 વર્ષથી ગુમ છે, છેલ્લે 1990 કોઈ ફિલ્મમાં દેખાયા હતા
"ફિલ્મના સ્ટાર, રાજ કિરણ, ૩૧ વર્ષ પહેલાં ગાયબ થઈ ગયા હતા, અને આજ સુધી તેમનો કોઈ પત્તો નથી. તેમની છેલ્લી ફિલ્મ ૧૯૯૦માં રિલીઝ થઈ હતી, અને ત્યારથી તેઓ દેખાયા નથી. કેટલાક અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે રાજ કિરણ એટલાન્ટામાં માનસિક આશ્રયમાં હતા, પરંતુ પરિવારે આ વાતનો ઇનકાર કર્યો હતો. ૨૦૧૧માં, રાજ કિરણની પુત્રીએ કહ્યું હતું કે તેમના પિતા પરિવારને લાઈમલાઈટથી દૂર રાખતા હતા, તેથી તેમના ગુમ થવાના સમાચાર ગુપ્ત રાખવા પડ્યા હતા.
સની દેઓલની ‘કર્જ’ અને હિમેશ રેશમિયાની ‘કર્જ’ પણ ખરાબ રીતે ફ્લોપ થઈ
પછી ૨૦૦૨માં, શિલ્પા શેટ્ટી અને સની દેઓલ અભિનીત "કર્જ: ધ બર્ડન ઓફ ટ્રુથ" રિલીઝ થઈ હતી. આ પણ ફ્લોપ રહી, માત્ર ₹૧૫ કરોડ (આશરે $૧.૫ બિલિયન) ની કમાણી કરી. આ નિષ્ફળતા પછી નિર્માતાઓ અટક્યા નહીં, અને ૨૦૦૮માં, "કર્જ" ની રિમેક બનાવવામાં આવી હતી, જેમાં અભિનીત હિમેશ રેશમિયા મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ખૂબ જ ખરાબ રહી. ₹24 કરોડ (આશરે $1.6 બિલિયન) ના બજેટમાં બનેલી, આ ફિલ્મે ફક્ત ₹16 કરોડ (આશરે $1.5 બિલિયન) ની કમાણી કરી.
અહેવાલો અનુસાર, હિમેશ રેશમિયાની ‘કર્જ’ ના નિર્માતાઓ નાદારીની આરે હતા. ઉર્મિલા માતોંડકરે પણ આ ફિલ્મમાં અભિનય કર્યો હતો. તેની કારકિર્દી પર પણ વિપરીત અસર પડી હતી, કારણ કે અભિનેત્રીને ત્યારથી કોઈ ભૂમિકા કે ફિલ્મો મળી નથી. ત્યારથી, ઉર્મિલા ફક્ત રિયાલિટી શોમાં જજ તરીકે જ જોવા મળી છે.
"કર્જ" નામની આ 9 ફિલ્મો ફ્લોપ થઈ હતી
આ ત્રણ ફિલ્મો ઉપરાંત, કર્જ નામની નવ અન્ય ફિલ્મો ખરાબ રીતે ફ્લોપ થઈ હતી. આ "કર્જ", "કર્જ: ધ બર્ડન ઓફ ટ્રુથ" અને "Karzzzz" છે, જે બધી 2008 માં રિલીઝ થઈ હતી. અન્ય શીર્ષકોમાં "કર્જ તેરે ખૂન કા," "દૂધ કા કર્જ" (1990), "પ્યાર કા કર્જ, કર્જ ચુકાના હૈ તેમજ દૂધ કા કર્જ સામેલ છે. એવું કહેવાય છે કે આમાંથી કોઈ પણ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર 5 કરોડની કમાણીનો આંકડો પણ પાર કરી શકી નથી. તેથી, "દેવું" શબ્દ બોલિવૂડ માટે અશુભ બની ગયો.
