ક્યારેય સ્કૂલ નથી ગઈ આ બોલીવુડ અભિનેત્રી, મહેનતથી લખી સફળતાની કહાની, આજે છે સફળ એક્ટ્રસ
કેટરીના કૈફ બોલીવુડની ટોપ અભિનેત્રીઓમાં સામેલ છે, પરંતુ ખુબ ઓછા લોકો જાણે છે કે તે ક્યારેય શાળાએ ગઈ નથી. અલગ-અલગ દેશોમાં રહેવાને કારણે તેણે હોમસ્કૂલિંગ દ્વારા અભ્યાસ કર્યો અને નાની ઉંમરમાં મોડલિંગ શરૂ કર્યું હતું.
- 2003મા બોલીવુડમાં કરિયરની કરી હતી શરૂઆત
- વકીલ અને ચેરિટી વર્કર હતા કેટરીના કૈફના માતા
- શરૂઆતમાં હોમસ્કૂલિંગ દ્વારા કર્યો હતો અભ્યાસ
બોલીવુડમાં ઘણા સિતારા એવા છે, જેણે અભ્યાસની સાથે પોતાના કરિયરને બેલેન્સ કર્યું છે, પરંતુ કેટલાક નામ એવા છે જેના જીવનનો રસ્તો અલગ રહ્યો. આ સિતારાઓમાં એક એવું નામ છે, જે ફિલ્મી દુનિયામાં મોટું નામ છે. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ બોલીવુડ અભિનેત્રી કેટરીના કૈફની, કહેવામાં આવે છે કે તે ક્યારેય સ્કૂલ ગઈ નથી. પરંતુ તે ફિલ્મી દુનિયાની ટોપ અભિનેત્રીમાં સામેલ છે. તેણે પોતાની એક્ટિંગ દ્વારા ઘણા લોકોના દિલ જીત્યા છે.
કેટરીનાા કૈફએ પોતાના બોલીવુડ કરિયરની શરૂઆત વર્ષ 2003મા આવેલી ફિલ્મ 'બૂમ'થી કરી હતી. આ એક થ્રિલર ફિલ્મ હતી જેમાં અમિતાભ બચ્ચન અને જેકી શ્રોફ પણ હતા, પરંતુ બોક્સ ઓફિસ પર તે ફ્લોપ રહી હતી. ફિલ્મને કૈઝાદ ગુસ્તાદે ડાયરેક્ટ કરી હતી. પરંતુ પર્દાપણ ફિલ્મ બાદ તેણે પોતાની મહેનતના દમ પર એક્ટિંગની દુનિયામાં પોતાની જગ્યા બનાવી. અભ્યાસની વાત કરીએ તો કેટરીના કૈફનું બાળપણ અલગ પરિસ્થિતિઓમાં પસાર થયું, જેના કારણે તેણે ઘરેથી અભ્યાસ કર્યો હતો.
હોમસ્કૂલિંગ લીધું
અભિનેત્રીની માતા બ્રિટિશ વકીલ અને ચેરિટી વર્કર હતી અને કામના સિલસિલામાં તેણે ઘણા દેશોમાં રહેવું પડ્યું. આ કારણે કેટરીના અને તેના ભાઈ-બહેનોનો અભ્યાસ નિયમિત સ્કૂલિંગમાં ન થઈ શક્યો. તેણે શરૂઆતી શિક્ષણ હોમસ્કૂલિંગની મદદથી મેળવ્યું હતું. અલગ-અલગ દેશોમાં રહેવાને કારણે તેના અભ્યાસની પેટર્ન પણ અલગ રહી છે, પરંતુ આ દરમિયાન તેણે ભાષાઓ અને સંસ્કૃતિઓને નજીકથી સમજી, જે આગળ ચાલી તેના કરિયરમાં ઉપયોગી થઈ હતી.
નાની ઉંમરમાં મોડલિંગ
નાની ઉંમરમાં કેટરીનાએ મોડલિંગની દુનિયામાં પદ મુક્યો હતો. કહેવામાં આવે છે કે તેણે 14 વર્ષની ઉંમરમાં મોડલિંગ શરૂ કર્યું. ત્યારબાદ તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય અસાઇનમેન્ટ્સ કર્યાં અને ધીમે-ધીમે આંતરરાષ્ટ્રીય ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ઓળખ બનાવવાની શરૂ કરી. મોડલિંગ દ્વારા મળેલી પોપુલારિટીએ તેને ફિલ્મો સુધી પહોંચાડી. ભારત આવ્યા બાદ હિંદી ફિલ્મ જગતમાં જગ્યા બનાવવા માટે ઘણો સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. શરૂઆતમાં તેને ભાષાની સમસ્યા આવી, પરંતુ તેણે હિંદી શીખ્યું અને પોતાની એક્ટિંગ પર કામ કર્યું હતું.
મોટા સિતારાઓ સાથે કામ
ફિલ્મી કરિયરની વાત કરીએ તો કેટરીનાએ ઘણી સુપરહિટ ફિલ્મો અને મોટા સિતારાઓ સાથે કામ કર્યું છે. સ્ક્રીન પર કેટરીનાનો અંદાજ દર્શકો પસંદ કરે છે. કેટરીનાએ અનેક-અનેક પાત્રો ભજવી ખુદને સાબિત પણ કરી છે. આ કારણ છે કે તે આજે બોલીવુડની સફળ અભિનેત્રીઓમાં સામેલ છે.
