/Katrina Kaif: કેટરિના કૈફે શેર કરી દીકરા સાથેની ક્યુટ ફોટો, લેટેસ્ટ તસવીરોએ જીતી લીધું ફોલોવર્સનું દિલ

Katrina Kaif: અભિનેત્રી કેટરિના કૈફે instagram પર એક પોસ્ટ શેર કરીને તેમાં અલગ અલગ તસવીરો શેર કરી છે. આ તસવીરો તેના 43 માં જન્મદિવસની ઉજવણીની છે. આ તસવીરો વાયરલ થઈ રહી છે કારણ કે અભિનેત્રીએ તેમાં બે તસવીર તેના દીકરા વિહાનની પણ શેર કરી છે. વિહાનની ક્યુટ તસવીરો જોઈને ફોલોવર્સ પણ આ પોસ્ટ પર જોરદાર રિએક્શન શેર કરી રહ્યા છે.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ instagram પર કેટરિના કૈફે ખાસ પોસ્ટ શેર કરી છે. આ પોસ્ટમાં તેણે 5 તસવીરો શેર કરી છે જેમાં તે પોતાના દીકરા વિહાન અને પતિ વિકી કૌશલ સાથે ક્વોલિટી ટાઈમ પસાર કરતી જોવા મળે છે. આ તસવીર તેના જન્મદિવસની ઉજવણીની છે. કેટરિના કૈફે તેનો જન્મદિવસ કેવી રીતે પસાર કર્યો તેની ઝલક તેને આ તસવીરોના માધ્યમથી દેખાડી છે
16 જુલાઈએ વિકી કૌશલે કેટરિના કૈફના જન્મદિવસ માટે ક્યુટ પોસ્ટ શેર કરી હતી. કેટરિના કૈફે માટે વિકી કૌશલે શેર કરેલી આ તસ્વીર પણ ખૂબ જ વાયરલ થઈ હતી. ત્યાર પછી કેટરિના કૈફે પોતાના જન્મદિવસની તસવીરો શેર કરી છે અને હવે આ તસવીરો ઇન્ટરનેટ પર છવાઈ ગઈ છે. કેટરિના કૈફે આ તસવીરો શેર કરીને ક્યુટ નોટ પણ લખી છે તેમાં તેણે લખ્યું છે કે, તું મારી લાઇફનો સૌથી મોટો આશીર્વાદ છે, જેના માટે હું હંમેશા આભારી રહીશ. સૌથી સારો જન્મદિવસ... આ વાત તેણે તેમના દીકરા વિહાન માટે લખી છે.
કેટરિના કૈફે જે તસવીરો શેર કરી છે તેમાં 2 તસવીરમાં નાનકડો વિહાન પણ જોવા મળે છે. જોકે તસવીરોમાં વિહાનનો ચહેરો જોવા નથી મળતો પરંતુ તેમ છતાં વિહાનની આ તસ્વીરો ખૂબ જ ક્યુટ લાગી રહી છે. એક તસવીરમાં કેટરીના કેફે વિહાનને ઉચક્યો છે અને તેના હાથને કિસ કરતી જોવા મળે છે. જ્યારે બીજી તસવીરમાં વિહાન તેના નાનકડા હાથથી કેટરિના કૈફનું નાક પકડે છે. આ બંને તસવીરો ફોલોવર્સને સૌથી વધુ ગમી છે.
વર્ક ફ્રંટની વાત કરીએ તો કેટરીના છેલ્લે 2024 માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ મેરી ક્રિસમસ ફિલ્મમાં જોવા મળી હતી. આ ફિલ્મમાં તેની સાથે વિજય સેતુપતિ જોવા મળ્યો હતો. એક્ટ્રેસ હાલ તેના દીકરા સાથે ક્વોલિટી ટાઈમ પસાર કરી રહી છે.