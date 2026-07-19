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Katrina Kaif: કેટરિના કૈફે શેર કરી દીકરા સાથેની ક્યુટ ફોટો, લેટેસ્ટ તસવીરોએ જીતી લીધું ફોલોવર્સનું દિલ

Katrina Kaif: તાજેતરમાં જ કેટરિના કૈફે તેનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો હતો. આ ઉજવણી કેવી હતી તેની તસવીરો અભિનેત્રીએ શેર કરી છે. કેટરિના કૈફે શેર કરેલા ફોટોમાં 2 તસવીરો તેના દીકરા વિહાનની પણ છે. જો તમે નથી જોઈ તો ફટાફટ જુઓ અહીં. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 19, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:30 PM IST
Katrina Kaif: કેટરિના કૈફે શેર કરી દીકરા સાથેની ક્યુટ ફોટો, લેટેસ્ટ તસવીરોએ જીતી લીધું ફોલોવર્સનું દિલ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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