Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

કેટરિના કૈફે દીકરાને જન્મ આપ્યો, પિતા વિક્કી કૌશલે કહ્યું - અમારા ઘરમાં ખુશીઓ આવી ગઈ છે...

Katrina Kaif Baby Boy: બોલીવુડ અભિનેત્રી કેટરિના કૈફ માતા બની ગઈ છે. તેણે પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. વિક્કી કૌશલે સોશિયલ મીડિયા પર આ જાણકારી આપી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 07, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

કેટરિના કૈફે દીકરાને જન્મ આપ્યો, પિતા વિક્કી કૌશલે કહ્યું - અમારા ઘરમાં ખુશીઓ આવી ગઈ છે...

અભિનેત્રી કેટરિના કૈફ અને વિક્કી કૌશલ માતા-પિતા બની ગયા છે. આ કપલના ઘરે નવા મહેમાનનું આગમન થયું છે. પિતા બનવાની ખુશી વિક્કી કૌશલે પોતાના ફેન્સ સાથે શેર કરી છે. તેણે જણાવ્યું કે કેટરીનાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો છે.

વિક્કી કૌશલે આપી જાણકારી 
વિક્કી કૌશલે એક પોસ્ટ શેર કરી છે. આ પોસ્ટરને શેર કરતા તેણે લખ્યું, 'બ્લેસ્ડ. અમારી ખુશીઓનું બંડલ આવી ગયું છે. પ્રેમ અને આશીર્વાદથી અમે બેબી બોયનું સ્વાગત કર્યું છે. 7 નવેમ્બર 2025. કેટરિના અને વિક્કી.'

Add Zee News as a Preferred Source

લોકો આપી રહ્યાં છે શુભેચ્છા
વિક્કી કૌશલની આ પોસ્ટ પર સેલેબ્સથી લઈને તેના ફેન્સ શુભેચ્છા આપી રહ્યાં છે. કરીના કપૂરે લખ્યુ- કેટ બોય મમ્મા ક્લબમાં તમારૂ સ્વાગત છે. તારા અને વિક્કી માટે ખુશ છું. આયુષ્માન ખુરાનાએ લખ્યું- બેસ્ટ ન્યૂઝ. મુબારક. પ્રિયંકા ચોપડાએ લખ્યું- ખૂબ ખુશ છું. શુભેચ્છા. 

कैटरीना कैफ ने बेटे को दिया जन्म, पापा विक्की कौशल बोले- हमारे घर खुशियां आई हैं...

સપ્ટેમ્બરમાં કરી હતી જાહેરાત
મહત્વનું છે કે વિક્કી કૌશલ અને કેટરિના કૈફએ આ વર્ષે સપ્ટેમ્બર 2025મા પ્રેગનેન્સીની જાહેરાત કરી હતી. કેટરીનાએ બેબી બંપ ફ્લોન્ટ કરતા ફોટો શેર કર્યો હતો. તેણે લખ્યું હતું- અમે અમારા જીવનનું સૌથી સારૂ ચેપ્ટર ખુશી અને આભારી હ્રદયની સાથે શરૂ કરવા જઈ રહ્યાં છીએ. કેટરિના કૈફ અને વિક્કી કૌશલ પ્રથમવાર માતા-પિતા બન્યા છે. બંનેએ ડિસેમ્બર 2021મા લગ્ન કર્યાં હતા.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Katrina KaifVicky Kaushal

Trending news