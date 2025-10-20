Prev
Next

"મને અફસોસ છે... KBCમાં તેના વર્તન બદલ ગુજરાતી છોકરાએ અમિતાભ બચ્ચનની માંગી માફી

"KBC 17 જુનિયર"ના સ્પર્ધક ઇશિત ભટ્ટે અમિતાભ બચ્ચન પ્રત્યેના પોતાના વર્તન બદલ માફી માંગી છે અને કહ્યું છે કે તેને તેનો ખૂબ જ પસ્તાવો છે. એક વીડિયો શેર કરતા, ઇશિતે કહ્યું કે તે સમયે તે નર્વસ હતો અને તેનો હેતુ અસભ્ય વર્તનનો નહોતો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 20, 2025, 09:30 PM IST

Trending Photos

"મને અફસોસ છે... KBCમાં તેના વર્તન બદલ ગુજરાતી છોકરાએ અમિતાભ બચ્ચનની માંગી માફી

"કૌન બનેગા કરોડપતિ 17 જુનિયર"માં તાજેતરમાં દેખાયેલા દસ વર્ષના ઇશિત ભટ્ટે અમિતાભ બચ્ચનની તેના વર્તન માટે માફી માંગી છે. ઇશિતે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં તેણે કહ્યું છે કે તેને તેના વર્તનનો પસ્તાવો છે અને તેનો આવું કરવાનો કોઈ ઇરાદો નહોતો. ઇશિતે એ પણ સમજાવ્યું કે તેણે બચ્ચન સાથે આવું વર્તન કેમ કર્યું.

ગુજરાતના ગાંધીનગરના રહેવાસી ઇશિત ભટ્ટે તાજેતરમાં હોટ સીટ પર બેસીને KBC ગેમ રમી હતી. જો કે, અમિતાભ બચ્ચન પ્રત્યેના તેના અસંસ્કારી વર્તને ઇશિતની રમત કરતાં વધુ હેડલાઇન્સ મેળવી હતી. લોકોએ અમિતાભ બચ્ચન પ્રત્યેના તેના વર્તનની ટીકા કરી. હવે, ઇશિત ભટ્ટે માફી માંગી છે. જ્યારે પણ અમિતાભ બચ્ચન કોઈ પ્રશ્ન પૂછતા, ત્યારે ઇશિત વિકલ્પો જાહેર થાય તે પહેલાં જવાબ આપતો અને લોક કરવાનું કહેતો. જ્યારે અમિતાભ રમતના નિયમો સમજાવવા જતા, ત્યારે ઇશિત તેમને અટકાવતો અને કહેતો "મને રૂલ સમજાવવા ના બેસતા હું બધું જાણું છું."

Add Zee News as a Preferred Source

ઇશિત ભટ્ટે અમિતાભ બચ્ચનની માફી માંગી 

ઇશિત ભટ્ટે 'KBC 17 જુનિયર્સ' ના એક એપિસોડમાંથી અમિતાભ બચ્ચન સાથેની પોતાની એક વિડિઓ ક્લિપ શેર કરી. તેણે એમ પણ લખ્યું, "બધાને નમસ્તે, હું 'કૌન બનેગા કરોડપતિ' પર મારા વર્તન માટે દિલથી માફી માંગવા માંગુ છું." મને ખબર છે કે મારી બોલવાની રીતથી ઘણા લોકોને દુઃખ થયું, અપમાન થયું અને મને તેનો ખૂબ જ અફસોસ છે. તે સમયે હું ગભરાઈ ગયો હતો અને મારું વલણ સંપૂર્ણપણે ખોટું હતું. મારો ક્યારેય અસંસ્કારી બનવાનો ઈરાદો નહોતો. મને અમિતાભ બચ્ચન સર અને સમગ્ર 'KBC' ટીમ પ્રત્યે ખૂબ આદર છે."

 

ઈશિત ભટ્ટની પોસ્ટ પર લોકો તરફથી ઘણી પ્રતિક્રિયાઓ મળી રહી છે. જ્યારે ઘણા લોકો ઈશિતને ટેકો આપ્યો, ત્યારે કેટલાક લોકોએ હજુ પણ ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો. જો કે, ઘણા લોકોએ ઈશિતનો બચાવ કરતા કહ્યું કે તે બાળક હતો. તેણે પોતાની ભૂલનો અહેસાસ કર્યો અને માફી માંગી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Kaun Banega CrorepatiKBC 17amitabh bachchanishit bhatt

Trending news