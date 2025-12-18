Prev
KBC 17: કાર્તિક આર્યન એ ફોનના પાસવર્ડ અંગે અમિતાભ બચ્ચનને પુછ્યો એવો પ્રશ્ન કે જવાબ જાણી બધા થઈ ગયા લોટપોટ

Kartik Ananya In KBC 17: સામાન્ય રીતે દરેક પત્ની તેના પતિના ફોનનો પાસવર્ડ જાણતી હોય છે અથવા જાણી લેતી હોય છે. તો શું અમિતાભ બચ્ચન પોતાના ફોનનો પાસવર્ડ તેમના પત્ની જયા બચ્ચન સાથે શેર કરે છે ? આ પ્રશ્ન અમે નહીં કાર્તિક આર્યને અમિતજીને પુછ્યો હતો. આ પ્રશ્નના જવાબમાં બીગ બી એ મજેદાર વાત કહી હતી.
 

Dec 18, 2025

Kartik Ananya In KBC 17:  કાર્તિક આર્યન અને અનન્યા પાંડેની નવી ફિલ્મ તું મેરી મે તેરા, મે તેરા તું મેરીના પ્રમોશનમાં વ્યસ્ત જોવા મળે છે. તેઓ અલગ અલગ કાર્યક્રમમાં પણ પ્રમોશન માટે પહોંચી રહ્યા છે. આ ફિલ્મના પ્રમોશન માટે કાર્તિક આર્યન અને અનન્યા પાંડે તાજેતરમાં જ કૌન બનેગા કરોડપતિની 17મી સિઝનમાં પણ પહોંચ્યા હતા. આ એપિસોડનો પ્રોમો શેર કરવામાં આવ્યો છે અને આ પ્રોમો જોરદાર રીતે વાયરલ થઈ રહ્યો છે કારણ કે આ એપિસોડમાં કાર્તિક આર્યન અમિતાભ બચ્ચનને એક મજેદાર પ્રશ્ન પૂછે છે. 

ટીવીના ફેમસ અને લોકપ્રિય ક્વિઝ શો કૌન બનેગા કરોડપતિની 17મી સીઝન ચાલી રહી છે અને આ સીઝનમાં કાર્તિક આર્યન અને અનન્યા પાંડે પણ મહેમાન બનીને પહોંચ્યા હતા. કાર્તિક આર્યન અને અનન્યા પાંડે તેમની આગામી ફિલ્મના પ્રમોશન માટે કેબીસીમાં ગયા હતા. કેબીસીમાં સામાન્ય રીતે તો અમિતાભ બચ્ચન જ લોકોને પ્રશ્ન કરતા હોય છે પરંતુ આ વખતે કાર્તિક આર્યન એ શોના હોસ્ટ ને મજેદાર પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. આ પ્રશ્ન હતો તેમના મોબાઈલના પાસવર્ડ સંબંધિત. કાર્તિક આર્યન એ પૂછ્યું હતું કે અમિતાભ બચ્ચનના મોબાઈલનો પાસવર્ડ તેમના પત્ની જયા બચ્ચનને ખબર છે કે નહીં. આ વાતમાં અમિતાભ બચ્ચનને જે જવાબ આપ્યો તે સાંભળીને તમે પણ ખડખડાટ હસી પડશો. 

કેબીસી 17 નો જે પ્રોમો વીડિયો વાયરલ થયો છે તેમાં જોવા મળે છે કે કાર્તિક આર્યન અને અનન્યા પાંડે તેમની ફિલ્મના પ્રમોશન માટે કેબીસીમાં આવ્યા છે. શોના એક સેગમેન્ટ દરમિયાન કાર્તિક આર્યન એ અમિતાભ બચ્ચનને તેમના અને જયા બચ્ચનના સંબંધ વિશે પ્રશ્નો પૂછે છે. તે સમયે હસી મજાક દરમિયાન કાર્તિક આર્યન અને અમિતાભને પૂછે છે કે શું તેના ફોનનો પાસવર્ડ જયાજીને ખબર છે ? આ વાતનો જવાબમાં અમિતાભ બચ્ચન હસવા લાગે છે અને વ્યંગમાં જવાબ આપે છે પાગલ છો ? હું તેને કહીશ ?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

મહત્વનું છે કે કાર્તિક આર્યન અને અનન્યા પાંડેની ફિલ્મ તું મેરી મે તેરા મે તેરા તું મેરી એક રોમેન્ટિક કોમેડી ફિલ્મ છે જે 25 ડિસેમ્બરે થિયેટરમાં રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મમાં નીના ગુપ્તા, જૈકી શ્રોફ, ટીકૂ તલ્સાનિયા સહિતના કલાકારો પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે આ ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર કરણ જોહર છે અને આ ફિલ્મનું નિર્દેશન સમીર વિદ્વંસ એ કર્યું છે. 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે.

