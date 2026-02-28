Prev
Kerala Story 2: વિવાદ વચ્ચે રિલીઝ થઈ કેરેલા સ્ટોરી 2, પહેલા દિવસે કેટલી થઈ કમાણી અને પબ્લિકને કેવી લાગી ફિલ્મ ?

Kerala Story 2: કોર્ટ કેસ અને વિવાદો વચ્ચે કેરલા સ્ટોરી 2 ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ચુકી છે. પહેલા દિવસના અંતે ફિલ્મનું ઓપનિંગ કલેકશન કેટલું રહ્યું અને ફિલ્મ લોકોને કેવી લાગી તેનો રીવ્યુ પણ આવી ગયો છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવી દઈએ કેરલા સ્ટોરી 2 અંગેની લેટેસ્ટ માહિતી.
 

Feb 28, 2026
Kerala Story 2:  કેરલા સ્ટોરી ફિલ્મની જેમ કેરલા સ્ટોરી 2 ફિલ્મનું ટ્રેલર સામે આવ્યું ત્યારથી જ વિવાદો અને કોર્ટના ચક્કર શરુ થઈ ગયા હતા. કેરલા સ્ટોરી 2 ફિલ્મને લઈ ચાલતા વિવાદના કારણે તેની રિલીઝ પર પણ રોક હતી પરંતુ 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ કોર્ટનો ચુકાદો ફિલ્મના ફેવરમાં આવી ગયો અને ફિલ્મ મેકર્સે પણ સમય ગુમાવ્યા વિના ફિલ્મ રિલીઝ કરી દીધી. સવારે કોર્ટનો નિર્ણય આવ્યો અને સાંજથી કેરલા સ્ટોરી 2 ના શો થિયેટર્સમાં શરુ થઈ ગયા. 

કેરલા સ્ટોરી 2 ફિલ્મ 2023 માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ કેરલ સ્ટોરીની સીક્વલ છે. કેરલ સ્ટોરી ફિલ્મ એક લો બજેટ ફિલ્મ હતી પરંતુ ફિલ્મ રિલીઝ થયા પછી બોક્સ ઓફિસ પર તાબડતોડ કમાણી કરી હતી. આ ફિલ્મનો બિઝનેસ 300 કરોડથી વધુનો થયો હતો. જેના કારણે લોકોની નજર કેરલા સ્ટોરી 2 ફિલ્મ પર છે. પહેલા પાર્ટની જેમ આ પાર્ટ જાદુ કરી શકશે કે નહીં તે આવનારો સમય જણાવશે. પરંતુ હાલ જો પહેલા દિવસના બોક્સ ઓફિસ કલેકશન પર નજર કરીએ તો ફિલ્મની કમાણી સારી કહી શકાય.

કેરલા સ્ટોરી 2 બોક્સ ઓફિસ કલેકશન

બોક્સ ઓફિસ પર કેરલા સ્ટોરી 2 સાથે હાલ તાપસી પન્નુની ફિલ્મ અસ્સી પણ રેસમાં છે. અસ્સી ફિલ્મની સામે કેરલા સ્ટોરી 2 ફિલ્મનું પહેલા દિવસનું કલેકશન 3.5 કરોડ રુપિયા થયું હતું. જાણકારોનું અનુમાન છે કે વીકેન્ડમાં આ આંકડો વધી શકે છે. ગયા વખતે પણ કેરલ સ્ટોરી ફિલ્મની શરુઆત ધીમી હતી પરંતુ પછી ફિલ્મએ રેકોર્ડ બ્રેક કમાણી કરી હતી. જો કે કેરલ સ્ટોરી ફિલ્મનું ઓપનિંગ અંદાજે 8 કરોડ જેટલું હતું. તેની સામે કેરલા સ્ટોરી 2 ફિલ્મનું ઓપનિંગ ખૂબ ઓછું છે. 

કેરલા સ્ટોરી 2 પબ્લિક રીવ્યુ

કેરેલા સ્ટોરી 2 ફિલ્મને લઈ લોકોનું શું રિએકશન છે તેની વાત કરીએ તો પબ્લિક રીવ્યુમાં કેટલાક લોકો ફિલ્મને મસ્ટ વોચ કહી રહ્યા છે તો કેટલાક લોકોને ફિલ્મ નથી પસંદ પડી. એટલે કે ફિલ્મને લોકોનો મિશ્ર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. કેટલાક લોકોને આ ફિલ્મ જાગૃતિ લાવનાર લાગે છે. ટુંકમાં આ ફિલ્મ જોયા પછી તમને અફસોસ નહીં થાય. બાકી ફિલ્મ તમને કેવી લાગશે તે તો છેલ્લે તમે જ નક્કી કરી શકો છો. 

કેરલા સ્ટોરી 2 વિવાદ

કેરલા સ્ટોરી 2 ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થયું ત્યારથી વિવાદ શરુ થયો હતો. ફિલ્મમાં બળજબરથી ધર્મ પરિવર્તન કરાવવા જેવા સંવેદનશીલ મુદ્દાને દેખાડવામાં આવ્યો છે. ફિલ્મમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે કે યુવતીઓને ફસાવી તેમનું બ્રેન વોશ કરી ધર્મ પરિવર્તન કરાવવામાં આવે છે. જો કે સૌથી વધારે વિવાદ ફિલ્મના ટ્રેલરમાં જે બીફ ખવડાવવાનો સીન હતો તેના કારણે થયો હતો. આ દ્રશ્યને ભડકાઉ ગણવામાં આવી કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી જેના કારણે ફિલ્મની રિલીઝ અટકી ગતી. પરંતુ બીજા દિવસે જ કોર્ટે પ્રતિબંધ હટાવી લીધો અને ફિલ્મ તુરંત રિલીઝ કરી દેવામાં આવી. 

કેરલા સ્ટોરી 2 ની બોક્સ ઓફિસ કમાણીનો આજે બીજો દિવસ છે. આ ફિલ્મની ટક્કર અસ્સી, ઓ રોમિયો ફિલ્મ સાથે છે. હવે આ વીકેન્ડ દરમિયાન કઈ ફિલ્મ બાજી મારે છે અને કઈ ફિલ્મ કમાણીની રેસમાં પાછળ રહે છે તે જોવાનું રહ્યું.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

