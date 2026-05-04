KKK 15: ખતરોં કે ખિલાડી શો માં આ વખતે આ કલાકારો કરશે ખતરનાક સ્ટંટ, કંફર્મ કલાકારોના આ રહ્યા નામ
Khatron Ke Khiladi Season 15: ખતરોં કે ખિલાડી 15 ની પહેલી ઝલક જોવા માટે લોકો બેચેન છે. આ શોની પહેલી ઝલક ક્યારે જોવા મળશે તે તો કંફર્મ નથી પણ આ શો માં કયા કલાકારો સ્ટંટ કરતાં જોવા મળશે તે કંફર્મ થયું છે. તો ફટાફટ ચેક કરી લો આ લિસ્ટ.
- ખતરોં કે ખિલાડી 15 ના સ્પર્ધકોનું લિસ્ટ.
- ખતરોં કે ખિલાડી સીઝન 15 નું ઓફિશિયલ અનાઉન્સમેન્ટ
- આ વખતેના ખતરોં કે ખિલાડી શો માં કેટલા કલાકારો રીપીટ જોવા મળશે
Trending Photos
Khatron Ke Khiladi Season 15: લોકપ્રિય રિયાલિટી શો ખતરોં કે ખિલાડી ફરી એક વખત જોવા મળશે. ખતરોં કે ખિલાડી સ્ટંટ બેઝ્ડ રિયાલિટી શો છે. જેમાં ટીવી અને ફિલ્મ જગતના લોકપ્રિય કલાકારો અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટંટ કરે છે. અત્યાર સુધીમાં ખતરોં કે ખિલાડીની 14 સિઝન આવી ચૂકી છે. અને હવે ખતરોં કે ખિલાડી સીઝન 15 શરૂ થવાની છે. આ સિઝનમાં કયા કયા કલાકારો રોહિત શેટ્ટીના શોમાં જોવા મળશે તે જાણવા માટે લોકો પણ આતુર થયા. અમુક કલાકારોએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ પર પોસ્ટ શેર કરીને કન્ફર્મ કર્યું છે કે તેઓ ખતરોં કે ખિલાડી સીઝન 50 માં જોવા મળશે.
ખતરોં કે ખિલાડી સીઝન 15 નું ઓફિશિયલ અનાઉન્સમેન્ટ રવિવારે કરી દેવામાં આવ્યું અને સાથે જ ખેલાડીઓના નામ પણ શેર કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ વખતે શો ને નવી ટેગ લાઈન આપવામાં આવી છે જે છે ડર કા નયા દૌર. આ વખતેના ખતરોં કે ખિલાડી શો માં કેટલા કલાકારો રીપીટ જોવા મળશે. એટલે કે જેઓ અગાઉ પણ ખતરો કે ખિલાડીમાં ભાગ લઈ ચૂક્યા છે તે કલાકારો..
આ વખતે ખતરોં કે ખિલાડી શોમાં ફરહાના ભટ્ટ અને ગૌરવ ખન્ના એકસાથે જોવા મળશે. ઉલ્લેખનીય છે કે બીગ બોસ 19 ના આ બે કલાકારો વચ્ચે હંમેશા લડાઈ થતી હતી અને હવે આ કલાકારો રોહિત શેટ્ટીના શોમાં એક સાથે જોવા મળશે. ગૌરવ ખન્ના અને ફરહાના ભટ્ટ સિવાય ખતરોં કે ખિલાડી સિઝન 15 માં કરણ વાહી, ઋત્વિક ધંજાની, અવિનાશ તિવારી, ઓરી, જસ્મીન, ફરહાના ભટ્ટ, હર્ષ ગુજરાલ અને શગુન શર્મા સહિતના કલાકારો જોવા મળશે.
હજુ સુધી ખતરોં કે ખિલાડી 15 ક્યારથી ઓન એર થશે તે જાહેર કરવામાં નથી આવ્યું પણ અનુમાન છે કે ખતરોં કે ખિલાડી સિઝન 15 જૂન મહિનાથી ટેલિકાસ્ટ થશે. આ સિઝનમાં ખતરનાક સ્ટંટ એડ કરવામાં આવ્યા છે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આવા સ્ટંટ અત્યાર સુધીની સિઝનમાં ક્યારેય જોવા નથી મળ્યા.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે