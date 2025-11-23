Prev
દિલ્હી આતંકી હુમલા વિશે પહેલીવાર જાહેરમાં બોલ્યો શાહરૂખ ખાન, વાયરલ થઈ સ્પીચ

Shah Rukh Khan Viral Speech: શાહરૂખ ખાનનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં તેમણે દેશ પર થયેલા આતંકી હુમલાઓ વિશે ખૂલીને વાત કરી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 23, 2025, 09:26 AM IST

Bollywood News : શાહરૂખ ખાને મુંબઈમાં ગ્લોબલ પીસ ઓનર્સ 2025 માં હાજરી આપી હતી, જ્યાં તેમણે 26/11 ના આતંકવાદી હુમલા, પહેલગામ આતંકવાદી હુમલો અને તાજેતરના દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટોના પીડિતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. 26/11 ના આતંકવાદી હુમલા, પહેલગામ અને દિલ્હી વિસ્ફોટોના પીડિતો માટે શાહરૂખ ખાને કહ્યુ કે, હૃદય તૂટી જાય છે, જાતિ અને ધર્મ ભૂલી જાઓ.

બોલીવુડ અભિનેતા શાહરૂખ ખાને મુંબઈમાં આયોજિત ગ્લોબલ પીસ ઓનર્સ 2025 માં ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમમાં શાહરૂખ ખાનનું ભાષણ વાયરલ થઈ રહ્યું છે. આ વાયરલ વીડિયોમાં, શાહરૂખ ખાન 26/11, પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાઓ અને તાજેતરના દિલ્હી વિસ્ફોટોમાં માર્યા ગયેલા નિર્દોષ લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા અને દેશના સૈનિકોની બહાદુરી વિશે વાત કરતા જોવા મળે છે. શાહરૂખ ખાનની સ્પીચ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

 

— ANI (@ANI) November 22, 2025

 

પીડિતોને શ્રદ્ધાંજલિ
કાર્યક્રમમાં શાહરૂખ ખાને કહ્યું કે, "૨૬/૧૧, પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા અને તાજેતરના દિલ્હી વિસ્ફોટોમાં પોતાના જીવનું બલિદાન આપનારા નિર્દોષ લોકોને મારી નમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ, અને આ હુમલાઓમાં શહીદ થયેલા આપણા બહાદુર સુરક્ષા કર્મચારીઓને મારી આદરપૂર્ણ સલામ."

શાહરૂખ ખાને રાષ્ટ્રના બહાદુર સૈનિકોને યાદ કર્યું 
આ પછી, શાહરૂખ ખાને રાષ્ટ્રના બહાદુર સૈનિકો વિશે વાત કરી. તેઓએ કહ્યું કે, આજે, મને રાષ્ટ્રના બહાદુર સૈનિકો અને જવાનો માટે આ ચાર પંક્તિઓ કહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, જે ખૂબ જ સુંદર છે. તો કૃપા કરીને ધ્યાનથી સાંભળો. જ્યારે કોઈ તમને પૂછે, 'તમે શું કરો છો?' ત્યારે ગર્વથી કહો, 'હું રાષ્ટ્રનું રક્ષણ કરું છું.' જો કોઈ તમને પૂછે, 'તમે કેટલું કમાઓ છો?' તો થોડું સ્મિત કરો અને કહો, 'હું ૧.૪ અબજ લોકોના આશીર્વાદ મેળવું છું.' અને જો કોઈ તમને હજુ પણ પૂછે, 'શું તમને ક્યારેય ડર નથી લાગતો?' મારી આંખોમાં જુઓ અને કહો, 'જેઓ આપણા પર હુમલો કરે છે તેઓ તેને અનુભવે છે.'"

શાહરૂખ ખાને ગ્લોબલ પીસ ઓનર્સ 2025 ના મંચ પર વાત કરી
શાહરૂખ ખાને આગળ કહ્યું, "આજે, ગ્લોબલ પીસ ઓનર્સ ના આ પ્રસંગે, સમગ્ર રાષ્ટ્ર વતી, હું શહીદોના પરિવારોને સલામ કરું છું. હું તે માતાઓને સલામ કરું છું જેમના ગર્ભથી આ બહાદુર પુત્રોને જન્મ મળ્યો છે. હું તેમના પિતાઓની ભાવનાને સલામ કરું છું. હું તેમના ભાગીદારોની હિંમતને સલામ કરું છું કારણ કે તેઓ યુદ્ધમાં હતા, પરંતુ તમે બધાએ પણ અપાર હિંમત અને બહાદુરીથી યુદ્ધ લડ્યું."

 

— Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) November 22, 2025

 

શાહરૂખ ખાને કહ્યું, "તમને બધાને મારા હૃદયપૂર્વક સલામ. આ દેશ વિશે હંમેશા કહેવામાં આવે છે કે ભારત ક્યારેય ઝૂકતું નથી. કોઈ આપણને રોકી શક્યું નથી. કોઈ આપણને હરાવી શક્યું નથી. કોઈ આપણી પાસેથી આપણી શાંતિ છીનવી શક્યું નથી. કારણ કે જ્યાં સુધી આ દેશના સુપરહીરો - યુનિફોર્મ પહેરેલા માણસો - આપણી રક્ષા કરી રહ્યા છે, ત્યાં સુધી આપણા દેશમાંથી શાંતિ અને સુલેહ - શાંતિ છીનવી લેવી મુશ્કેલ જ નહીં પણ અશક્ય પણ છે. શાંતિ એક સુંદર વસ્તુ છે. આખી દુનિયા ખરેખર તેને શોધે છે. વિશ્વના બધા મહાન લોકો તે જ શોધે છે. શાંતિથી વધુ સુંદર કંઈ નથી, કારણ કે ફક્ત શાંતિમાં જ વિચારો જાગૃત થઈ શકે છે. સારી વિચારસરણી જાગૃત થાય છે. એક સારો માર્ગ દેખાય છે. નવા વિચારોનું પ્રક્ષેપણ થાય છે. શાંતિ ખરેખર એક ક્રાંતિ છે, સારી દુનિયા માટે. તો, ચાલો આપણે બધા શાંતિ તરફ પગલાં લઈએ. જાતિવાદ, ભેદભાવ અને આપણી આસપાસના અન્ય મુદ્દાઓ ભૂલી જઈએ અને માનવતાના માર્ગ પર ચાલીએ. જેથી આપણા દેશની શાંતિ માટે આપણા નાયકોની શહાદત વ્યર્થ ન જાય. જો આપણી વચ્ચે શાંતિ હોય, તો કંઈપણ ભારતને હચમચાવી શકશે નહીં, કંઈપણ ભારતને હરાવી શકશે નહીં અને કંઈપણ ભાવનાને તોડી શકશે નહીં. આપણા ભારતીયોમાંથી."
 

shahrukh khandelhi bomb blastદિલ્હી આતંકી હુમલોશાહરૂખ ખાન

