King Release Date: શાહરુખ ખાનની ધમાકેદાર એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ King ની રિલીઝ ડેટ ફાઈનલ, જુઓ Video
King Release Date: વર્ષ 2026 ની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ કિંગની રિલીઝ ડેટનું એલાન કરી દેવામાં આવ્યું છે. શાહરુખ ખાન આ ફિલ્મમાં ધમાકેદાર એકશન કરતો જોવા મળશે. આ ફિલ્મનો એક વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો છે. જે રિલીઝ થયાની સાથે વાયરલ થયો છે.
Trending Photos
King Release Date: શાહરુખ ખાનની મચ અવેટેડ ફિલ્મ કિંગની રિલીઝ ડેટનું એલાન કરી દેવામાં આવ્યું છે. શાહરુખ ખાનના ચાહકો આ ફિલ્મની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. હવે આ આતુરતાનો અંત આવી ગયો છે. એટલે કે એ વાતનું અનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગયું છે કે શાહરુખ ખાનની અપકમિંગ ફિલ્મ કિંગ થિયેટરમાં ક્યારે રિલીઝ થવાની છે. શાહરુખ ખાનની ફિલ્મ કિંગની રિલીઝ ડેટનું ધમાકેદાર અનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. આ વીડિયોમાં શાહરુખ ખાનનો ડેન્જરસ લુક પણ જોવા મળે છે.
શાહરુખ ખાનના ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ પર કિંગનો વિડીયો શેર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં શાહરુખ ખાન લોહીથી લથબથ હાલતમાં જોવા મળે છે. થોડી સેકન્ડમાં આ વીડિયોમાં શાહરુખ ખાનનો એક્શન અવતાર દેખાય છે. સાથે જ વીડિયોમાં ફિલ્મની રીલીઝ ડેટ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. વિડીયો અનુસાર શાહરુખ ખાનની એક્શન થ્રીલર ફિલ્મ કિંગ 24 ડિસેમ્બર 2026 ના રોજ થિયેટરમાં રિલીઝ થશે.
આ વીડિયોમાં શાહરુખ ખાન વ્હાઈટ શર્ટ અને ડેનિમ જીન્સ પહેરીને બરફના પર્વત પર ઉભેલો દેખાય છે. સાથે જ રીતે પર્વતની ટોચ પરથી સિંહની જેમ ગર્જના કરે છે. વીડિયોમાં તે તાબડતોડ એક્શન કરતો જોવા મળે છે. શાહરુખ ખાનની ફિલ્મ કિંગનો આ નાનકડો વિડિયો પણ વાયરલ થવા લાગ્યો છે.
શાહરુખ ખાનની ફિલ્મ કિંગની રિલીઝ ડેટને લઈને છેલ્લા ઘણા સમયથી અટકળો ચાલી રહી હતી. ત્યારે હવે ફિલ્મ મેકર્સે રિલીઝ ડેટ જાહેર કરીને જણાવી દીધું છે કે કિંગ ફિલ્મ આ વર્ષના અંતમાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. રિલીઝ ડેટ નો વિડીયો શેર કરી તેના કેપ્શન માં લખવામાં આવ્યું છે કિંગ ગરજવા માટે તૈયાર છે 24 ડિસેમ્બર 2026 ના રોજ સિનેમા ઘરોમાં.
શાહરુખ ખાનની ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ જાહેર થતાં જ તેના ચાહકોમાં એક્સાઈટમેન્ટ લેવલ વધી ગયું છે. આ ફિલ્મ જોવાની લોકોમાં પણ આતુરતા છે. શાહરુખ ખાનની એક્શન થ્રીલર ફિલ્મ કિંગનું ડાયરેક્શન સિદ્ધાર્થ આનંદ કર્યું છે જેમાં શાહરુખ ખાન મુખ્ય ભૂમિકામાં હશે સાથે જ આ ફિલ્મમાં દીપિકા પાદુકોણ, સુહાના ખાન અને અભિષેક બચ્ચન પણ જોવા મળશે. ફિલ્મનું ટીઝર પહેલા જ રિલીઝ થઈ ચૂક્યું છે જેમાં શાહરુખ ખાન દમદાર એક્શન કરતો જોવા મળ્યો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે