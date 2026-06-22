/કિંજલ દવેનું ફરી બ્રેકઅપ? ઇન્સ્ટાગ્રામ પરથી ધ્રુવીન શાહની તસવીરો હટાવી વધાર્યું સસ્પેન્સ!

Kinjal Dave Breakup Rumors: કિંજલ દવે ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર એવી ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે કે, કિંજલે પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પરથી ધ્રુવીન શાહ સાથેની માલદિવ્સ વેકેશનની તસવીરો હટાવી દીધી છે. આ ઘટના બાદ ચાહકો વચ્ચે અનેક સવાલો ઉભા થયા છે કે શું ફરીથી તો કદાચ... જો કે ગમે તે હોય... કિંજલ દવે અને ધ્રુવીન શાહની સગાઈ બાદ આ કપલ સતત ચર્ચામાં રહ્યું છે.
કિંજલ દવેએ ધ્રુવીન શાહ સાથેની માલદિવ્સની તસવીરો હટાવી
થોડા સમય પહેલા જ કિંજલ દવે અને ધ્રુવિન શાહ માલદિવ્સના સુંદર દરિયા કિનારે ક્વોલિટી ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવા અને વેકેશન મનાવવા ગયા હતા. માલદિવ્સ વેકેશન દરમિયાન બન્નેએ પોતાની ખુશીની ક્ષણો ફેન્સ સાથે શેર કરી હતી, જેને ચાહકોએ ખૂબ જ પ્રેમ આપ્યો હતો. પરંતુ અચાનક આ બધી જ તસવીરો પ્રોફાઈલમાંથી હટાવી લેવામાં આવી છે. હવે આ તસવીરો એકાએક પ્રોફાઈલ પરથી ગાયબ થતા ફેન્સ મુંઝવણમાં છે. લોકો સોશિયલ મીડિયા પર તેમના બ્રેકઅપ અથવા સંબંધોમાં ખટાશ આવી હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ કેટલાક ચાહકો અને સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ આને એક 'પબ્લિસિટી સ્ટંટ' તરીકે પણ જોઈ રહ્યા છે.
સામાન્ય રીતે સેલિબ્રિટીઝ જ્યારે પોતાના પાર્ટનર સાથેની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પરથી આ રીતે ડિલીટ કરે છે, ત્યારે ફેન્સ તેમના બ્રેકઅપ અથવા સંબંધોમાં અણબનાવની આશંકા વ્યક્ત કરવા લાગે છે. આ કિસ્સામાં પણ કંઈક એવું જ જોવા મળી રહ્યું છે.
શું આ અફવા છે કે પછી કોઈ પબ્લિસિટી સ્ટંટ?
એવી અટકળો પણ લગાવવામાં આવી રહી છે કે, કિંજલ દવેનું કોઈ નવું ગીત ટૂંક સમયમાં રિલીઝ થવાનું હોઈ શકે છે, જેના પ્રમોશનના ભાગરૂપે આ પગલું ભરવામાં આવ્યું હોય. શું ખરેખર આ અફવા છે કે પછી કોઈ પબ્લિસિટી સ્ટંટ છે કે પછી સાચે તેમના વચ્ચે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી છે. કેમ કે અત્યાર સુધી આ મામલે કિંજલ દવે કે ધ્રુવીન શાહ તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા કે સ્પષ્ટતા આપવામાં આવી નથી. એટલે કહી ના શકે કે આ ફોટા ખરેખર કોઈ અંગત કારણોસર હટાવવામાં આવી છે, કે પછી કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટની તૈયારી છે?
અગાઉ પણ કિંજલ દવેની તુટી ચુકી છે સગાઈ
નોંધનીય છે કે, આ પહેલા કિંજલ દવેએ પવન જોષી સાથે સાટા પદ્ધતિથી સગાઈ કરી હતી. કિંજલના ભાઈ આકાશ દવેની સગાઈ પવનની બહેન સાથે થઈ હતી જે કોઈ કારણોસર તૂટી ગઈ હતી. ત્યારથી જ કિંજલ અને પવનના સંબંધો પર પણ સંકટના વાદળો ઘેરાયા હતા. ફરી ધ્રુવિન સાથેની તસવીરો ડિલીટ કરાતા અનેક અફવાઓ વહેતી થઈ છે.