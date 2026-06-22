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કિંજલ દવેનું ફરી બ્રેકઅપ? ઇન્સ્ટાગ્રામ પરથી ધ્રુવીન શાહની તસવીરો હટાવી વધાર્યું સસ્પેન્સ!

Kinjal Dave Breakup Rumors: ગુજરાતની જાણીતી સિંગર કિંજલ દવે અને ધ્રુવિન શાહ ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. કિંજલ દવે અવારનવાર પોતાની પર્સનલ લાઈફને લઈને ચર્ચામાં રહે છે. કિંજલે પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પરથી ધ્રુવીન શાહ સાથેની માલદિવ્સ વેકેશનની તસવીરો હટાવી દીધી છે. આ ફોટોઝ અચાનક ગાયબ થઈ જતાં સોશિયલ મીડિયા પર બન્નેના સંબંધોને લઈને ફરી અફવા શરૂ થઈ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 22, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:54 PM IST
કિંજલ દવેનું ફરી બ્રેકઅપ? ઇન્સ્ટાગ્રામ પરથી ધ્રુવીન શાહની તસવીરો હટાવી વધાર્યું સસ્પેન્સ!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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