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જાણો કોણ છે તારક મહેતાનો બાઘો! ગુજરાતના કયા શહેરમાં થયો જન્મ અને કેવી રહી સંઘર્ષભરી સફર?

તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા એક લોકપ્રિય ટેલિવિઝન શો છે, જેણે ઘણા લોકોના નસીબ બદલી નાખ્યા છે. તન્મય વેકરિયા, જેને બાઘા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે આવા કલાકારોમાંનો એક છે. કાંદિવલીમાં જન્મેલા, તન્મય એક મધ્યમ વર્ગના પરિવારમાંથી આવે છે, જેણે અભિનેતા બનતા પહેલા બેરોજગારી અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો હતો. એક મુલાકાતમાં, તેણે પોતાના સંઘર્ષના દિવસો વિશે વાત કરી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 20, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:08 PM IST
જાણો કોણ છે તારક મહેતાનો બાઘો! ગુજરાતના કયા શહેરમાં થયો જન્મ અને કેવી રહી સંઘર્ષભરી સફર?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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