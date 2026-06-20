/જાણો કોણ છે તારક મહેતાનો બાઘો! ગુજરાતના કયા શહેરમાં થયો જન્મ અને કેવી રહી સંઘર્ષભરી સફર?

તન્મયએ કહ્યું કે, અમારા પરિવારમાં મારા માતાપિતા, મારા ભાઈ મન્વિત અને હું હતા. આજે, મારો ભાઈ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે સ્થાયી થયો છે. મારા પિતા, અરવિંદ વેકરિયા, ગુજરાતી રંગભૂમિમાં એક જાણીતું નામ છે. તેમને સ્ટેજ પર અને બાળપણથી તેમના અભિનયને જોઈને મને અભિનય કરવાની પ્રેરણા મળી. સોશિયલ મીડિયા પરની માહિતી પ્રમાણે તેમનો જન્મ સુરતમાં થયો હતો, તેઓ બાદમાં મુંબઈ જતા રહ્યા હતા.
ગ્રેજ્યુએટ હોવા છતાં કમાણી નહોતી
"1999માં કોલેજ પુરી થયા પછી, હું કામની શોધમાં નીકળ્યો હતો. મેં મારો પોર્ટફોલિયો બધા પ્રોડક્શન હાઉસને સબમિટ કર્યો હતો, ઓડિશન આપ્યું અને રોલ માટે પૂછ્યું હતું, પરંતુ તે સમયે કંઈ ખાસ મળ્યું નહીં. આ તબક્કો લગભગ દોઢ વર્ષ સુધી ચાલ્યો. સાચું કહું તો, ગ્રેજ્યુએટ હોવા છતાં, તે સમયે મારી પાસે કોઈ ખાસ આવક નહોતી.
મારા કાકા સાથે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું
અભિનેતાએ સમજાવ્યું કે મારા માટે મુશ્કેલી ત્યારે વધી ગઈ, જ્યારે મને લાગ્યું કે તેમના પિતા ગયઢા થઈ રહ્યા હતા અને તેમનો નાનો ભાઈ અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો તેમ તેમ તેમની મુશ્કેલીઓ વધતી ગઈ. થિયેટરમાંથી તેમની આવક મર્યાદિત હતી, તેથી તેમણે તેમને કાયમી નોકરી શોધવા માટે આગ્રહ કર્યો હતો. પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા માટે, મેં તેમની સલાહને ગંભીરતાથી લીધી અને મારા કાકા સાથે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું.
જેઠાલાલે મને એક નાનો રોલ ઓફર કર્યો
મારો પહેલો પગાર ફક્ત 700 રૂપિયા હતો, સાથે સેકન્ડ ક્લાસ ટ્રેન પાસ પણ હતો. તે સમયે, મેં પાર્ટ-ટાઇમ થિયેટર કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, પરંતુ વસ્તુઓ સારી રીતે ચાલી રહી ન હતી. મેં જે નાટકો ભજવ્યા તે દર્શકોને પસંદ નહોતા આવ્યા, અને ઘણી નિષ્ફળતાઓ પછી, મેં થિયેટર છોડી દેવાનું નક્કી કર્યું. એક દિવસ, દિલીપ જોશી, જેમને હવે જેઠાલાલ તરીકે લોકો ઓળખે છે, એક નાટકનું દિગ્દર્શન કરી રહ્યા હતા અને મને એક નાનો રોલ ઓફર કર્યો.
મારી નોકરીમાંથી મારો પગાર ફક્ત 700 રૂપિયા હતો
તે સમયે હું 30 વર્ષનો હતો. હું પરિણીત હતો અને મારી એક પુત્રી હતી. મારી પાસે ઘણી જવાબદારીઓ હતી, પરંતુ મારી આવક ઓછી હતી. મારી નોકરીમાંથી મારો પગાર ફક્ત 700 રૂપિયા હતો, અને મેં પાર્ટ-ટાઇમ કામમાંથી કેટલાક વધારાના પૈસા કમાયા. મારા માતાપિતા અને પુત્રીની સંભાળ રાખવી સરળ ન હતી. સદનસીબે, તે નાટકે મને ઓળખ આપી. ત્યારબાદ, મને દિશા વાકાણી સાથે બીજું નાટક મળ્યું, અને તે જ સમયે મારી ખરી અભિનય યાત્રા શરૂ થઈ.
ટીવી કરિયરની શરૂઆત એક ગુજરાતી શોથી કરી
મેં મારા ટીવી કરિયરની શરૂઆત એક ગુજરાતી શોથી કરી હતી. ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરતી વખતે, મને મહત્તમ 1,200 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ મળતા હતા. પછી અસિત કુમાર મોદી અને જેડી મજેઠિયા હિન્દીમાં શો બનાવવાનું શરૂ કર્યું. તેમણે મને તેમના ટીવી શોમાં કેમિયો રોલ આપ્યા. મેં બા બહુ ઔર બેબી અને સારાભાઈ વર્સિસ સારાભાઈ જેવા લોકપ્રિય શોમાં નાની ભૂમિકાઓ ભજવી. હું રાજન વાઘધરેને પણ મળ્યો, જેમણે મને યશમાં એક નાનો રોલ આપ્યો હતો.
તન્મય કહે છે કે ટીવી પર તેની પહેલી મોટી ઓળખ Maniben.com પરથી મળી, જ્યાં તેણે સ્મૃતિ ઈરાનીના નાના ભાઈની ભૂમિકા ભજવી. મણિબેન પછી, તે આવનારા ચાર મહિના માટે કામથી દૂર હતો. તે સમય દરમિયાન, તેને અન્ય કોઈ શો ઓફર કરવામાં આવ્યો ન હતો, કે તેને કોઈ ઓડિશન કોલ મળ્યા ન હતા. તે તણાવમાં હતો. તેણે લગભગ તેની એકાઉન્ટિંગ જોબ પર પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું.
બાઘાનું પાત્ર ભજવતી વખતે મેં વાસ્તવિક જીવનમાંથી પ્રેરણા લીધી
તે કહે છે કે, આ દરમિયાન, મને તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા તરફથી ફોન આવ્યો. બાઘાનું પાત્ર ભજવતી વખતે મેં વાસ્તવિક જીવનમાંથી પ્રેરણા લીધી. હું એક એવી વ્યક્તિને જાણતો હતો જેની એક અનોખી શૈલી હતી. તેની ઊભા રહેવાની અને વર્તન કરવાની રીત અનોખી હતી. મેં મારા પાત્રમાં તે નાના હાવભાવનો સમાવેશ કર્યો અને તે અસિત મોદી અને દિલીપ જોશીને બતાવ્યા.
અસિત મોદી અને દિલીપ જોશીને તે ખૂબ જ રમુજી અને રસપ્રદ લાગ્યું. મારા પહેલા દ્રશ્ય પછી, તેઓએ કહ્યું કે આ પાત્ર હિટ થશે અને એક બેન્ચમાર્ક બનશે. આ રીતે મારું જીવન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું. શરૂઆતમાં જે એક નાનો કેમિયો હતો તે કાયમી ભૂમિકા બની ગયો, અને બાઘા શોનો સૌથી પ્રિય અને મહત્વપૂર્ણ પાત્ર બન્યો.