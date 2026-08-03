Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Salman Khan: અલાયંસ શોમાં આવી સલમાન ખાને શા માટે કહ્યું, રિતેશ દેશમુખની નોકરી ખતરામાં છે ?

Salman Khan: અલાયંસ શોમાં આવી સલમાન ખાને શા માટે કહ્યું, રિતેશ દેશમુખની નોકરી ખતરામાં છે ?

Salman Khan: સલમાન ખાન સોહેલ ખાનને સપોર્ટ કરવા માટે અલાંયસ શોમાં પહોંચ્યો હતો. આ સ્પેશિયલ એપિસોડમાં તેણે હસતા મોઢે એવું કહ્યું હતું કે રિતેશ દેશમુખની નોકરી ખતરામાં છે. આ એપિસોડ ઓનએર થયા પછી લોકો જાણવા માંગે છે કે સલમાને આવું શા માટે કહ્યું. તો ચાલો તમને જણાવીએ શું છે સાચું કારણ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 03, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:39 AM IST
Salman Khan: અલાયંસ શોમાં આવી સલમાન ખાને શા માટે કહ્યું, રિતેશ દેશમુખની નોકરી ખતરામાં છે ?
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
હવે અમદાવાદ લખશે 2030નો ઇતિહાસ! ભારતને મળ્યો કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ અને મશાલ, જાણો
2
3
4
5