/Salman Khan: અલાયંસ શોમાં આવી સલમાન ખાને શા માટે કહ્યું, રિતેશ દેશમુખની નોકરી ખતરામાં છે ?

Salman Khan: હાલ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અલગ અલગ પ્રકારના રિયાલિટી શો ચાલી રહ્યા છે. જેમાં સૌથી વધારે લોકપ્રિય થયો છે નેટફ્લિક્સ પર આવતો લોકઅપ ટુ શો અને પ્રાઇમ વીડિયો પર આવતો અલાયન્સ શો. તાજેતરના અલાયન્સના એપિસોડમાં સલમાન ખાનની એન્ટ્રી થઈ હતી. સલમાન ખાન તેના નાના ભાઈ સોહેલ ખાનને સપોર્ટ કરવા માટે અલાયન્સ શોમાં પહોંચ્યો હતો. આ એપિસોડ દરમિયાન તેણે લોકઅપ ટુ ના હોસ્ટ રિતેશ દેશમુખ માટે એવું કર્યું હતું કે તેની નોકરી ખતરામાં છે.. આ એપિસોડ ઓન એર થયા પછી લોકોના મનમાં પ્રશ્ન જાગ્યો છે કે સલમાન ખાને આવું શા માટે કહ્યું છે. તો ચાલો તમને આ પ્રશ્નનો જવાબ જણાવીએ.
Amazon prime પર આવતા અલાયન્સ શોનો હોસ્ટ કૃનાલ ખેમુ છે. જ્યારે નેટફ્લિક્સ પર આવતા લોકઅપ 2 માં ફરાહ ખાન અને રિતેશ દેશમુખ હોસ્ટ તરીકે જોવા મળે છે. અલાયન્સ શોમાં સલમાન ખાન ગેસ્ટ તરીકે આવ્યો હતો. શો ના આ એપિસોડ દરમિયાન સલમાન ખાન અને સોહેલ ખાન વચ્ચે ઈમોશનલ વાતો પણ થઈ. આ એપિસોડ દરમિયાન એક સીનમાં સલમાન ખાન હસતા હસતા એવું પણ કહે છે કે મને લાગે છે કે રિતેશ દેશમુખની નોકરી જોખમમાં છે. હવે આ વાત પર લોકો અંદાજ લગાવી રહ્યા છે કે સલમાન ખાને આ વાત કુનાલ ખેમુના વખાણમાં કહી છે.
આ સિવાય એક અનુમાન એવું પણ છે કે અલાયન્સ શો અને બિગ બોસ મરાઠી બંનેનું પ્રોડક્શન હાઉસ બનિજય એશિયા છે. બીગ બોસ મરાઠી ના હોસ્ટ રિતેશ દેશમુખ હોય છે. તેથી સલમાન ખાનની આ વાતને બિગ બોસ મરાઠી સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. એટલે કે સલમાન ખાને આડકતરી રીતે એવું કહ્યું છે કે બિગ બોસ મરાઠી માટેની રિતેશની જોબ જોખમમાં છે. આ સિવાય રિતેશ દેશમુખે પણ અલાયન્સ શો ના એક એપિસોડમાં રવિ કિશને કહેલી વાતની પણ મજાક ઉડાવી હતી. જ્યારે રવિ કિશન alliance શો માંથી બહાર નીકળ્યો હતો ત્યારે તેણે એવું કહ્યું હતું કે તેના માટે મેસેજ આવ્યો છે કે તેને દેશની ડ્યુટી માટે બહાર જવાનું છે.
આ વાતની મજાક કરતાં લોકઅપ ટુ ના એક એપિસોડમાં રિતેશ દેશમુખે અપૂર્વા મખીજાને કહ્યું હતું કે તમારે દેશની ડ્યુટી માટે તો બહાર નથી જવાનું પણ એમ જ બહાર જવાનું છે. આ વાતની જેમજ સલમાન ખાને રિતેશની મજાક ઉડાવી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)