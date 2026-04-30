Kritika Kamra: કૃતિકા કામરાએ કાસ્ટિંગ કાઉચ અંગે કર્યો ધડાકો, ફિલ્મ ઈંડસ્ટ્રીમાં ટીવીના કલાકારો સાથે થતા ભેદભાવની વાત પણ કરી
Kritika Kamra On Casting Couch: મટકા કિંગ વેબ સીરીઝમાં દમદાર અભિનય કરનાર અભિનેત્રી કૃતિકા કામરા ચર્ચાનો વિષય બની છે. અભિનેત્રીએ તેની સાથે થયેલા ભેદભાવ અને કાસ્ટિંગ કાઉચ અંગે ઘટસ્ફોટ કર્યો છે. શું છે આ સમગ્ર વાત ચાલો જાણીએ.
- કૃતિકા કામરાએ તેની કારકિર્દીની શરૂઆત ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીથી કરી હતી.
- આ ઘટનાનો ખુલાસો થયા પછી કૃતિકા કામરા સતત ચર્ચામાં છે.
- અભિનેત્રીએ તેની સાથે થયેલા ભેદભાવ અંગે ઘટસ્ફોટ કર્યો
Trending Photos
Kritika Kamra On Casting Couch: કૃતિકા કામરા તેના લગ્ન પછીથી સતત ચર્ચામાં છે. થોડા સમય પહેલા જ કૃતિકા કામરાએ લગ્ન કર્યા અને તાજેતરમાં જ તેની વેબ સીરીઝ મટકા કિંગ રિલીઝ થઈ. જોકે આ વખતે અભિનેત્રીની ચર્ચા તેણે આપેલા એક ઇન્ટરવ્યૂ પછી થઈ રહી છે. આ મુલાકાતમાં કૃતિકા કામરાએ ટીવીમાંથી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જતા કલાકારો સાથે થતા ભેદભાવ અને તેની સાથે થયેલા કાસ્ટિંગ કાઉચના અનુભવની વાત શેર કરી હતી. આ ઘટનાનો ખુલાસો થયા પછી કૃતિકા કામરા સતત ચર્ચામાં છે.
કૃતિકા કામરાએ તેની કારકિર્દીની શરૂઆત ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીથી કરી હતી. ત્યાર પછી તેણે ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. ટીવીમાંથી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવવાનો અનુભવ કેવો રહ્યો તે વાતનો જવાબમાં તેને જણાવ્યું હતું કે જે કલાકારો ટીવીમાંથી ફિલ્મોમાં આવે છે તેમની સાથે ભેદભાવ થાય છે. અભિનેત્રીનું કહેવું એવું હતું કે જે લોકો ફિલ્મી બેગ્રાઉન્ડના હોય તેમના માટે આગળ વધવું સરળ હોય છે અને તેમને તક પણ ઝડપથી મળે છે પરંતુ જે લોકો ટીવીમાંથી અને કોઈપણ પ્રકારના બેકગ્રાઉન્ડ વિના ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવે છે તેમને પોતાની જાતને સાબિત કરવામાં વધારે મહેનત કરવી પડે છે અને તેમને માટે પડકારો પણ વધારે હોય છે.
કૃતિકા કામરાએ કાસ્ટિંગ કાઉચ અંગે પણ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે તેણે એક્ટિંગ કરિયરની શરૂઆત કરી ત્યારે તે ખૂબ નાની હતી. આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવી ત્યારે તેને કાસ્ટિંગ કાઉચ વિશે જાણકારી હતી. પરંતુ તે એટલી સમજદાર ન હતી કે આવી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળી શકે. કૃતિકા કામરાએ એ વાતનો ખુલાસો તો ન કર્યો કે તેને કાસ્ટિંગ કાઉચનો અનુભવ કયા સમયે અને કયા પ્રોજેક્ટ માટે થયો હતો. પરંતુ તેણે એ વાતનો ખુલાસો કર્યો કે તેના નસીબ સારા હતા કે તે કાસ્ટિંગ કાઉચ જેવી સ્થિતિમાંથી બચીને બહાર નીકળી ગઈ.
કૃતિકા કામરાએ એવું પણ કહ્યું કે ટીવીમાંથી ફિલ્મોમાં આવતા કલાકારો અને ફિલ્મોમાં જ હોય તે કલાકારો વચ્ચે આજે પણ ડિસ્ટન્સ હોય છે. કૃતિકા કામરાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે જે કલાકારો ટીવીમાંથી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવે છે તેમને હિન ભાવના સાથે જોવામાં આવે છે તેથી તેમણે પોતાની જાતને સાબિત કરવા માટે ડબલ મહેનત કરવી પડે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે