Ksbkbt 2: કરન-નંદિની-અંશ જેવું લવ ટ્રાએંગલ સર્જાશે પાર્થ-વૈષ્ણવી-રિયાંશ વચ્ચે, ક્યુંકી સાસ ભી શોમાં આવશે જોરદાર ટ્વીસ્ટ
Ksbkbt 2 Upcoming Twist: ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુ થી ટીવી શોમાં કરનના અફેરનું સીક્રેટ ખુલી ગયું છે. અને હવે આગામી એપિસોડમાં એક જોરદાર ટ્વીસ્ટ દેખાવાડમાં આવી શકે છે. જેની એક ઝલક લેટેસ્ટ એપિસોડમાં દેખાડી દેવામાં આવી છે.
Trending Photos
Ksbkbt 2 Upcoming Twist: ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુ થી ટીવી શોમાં નોયના વાળું ચેપ્ટર પૂરું થયા પછી કરણના અફેરનું ચેપ્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જે રીતે શોમાં દેખાડવામાં આવ્યું તેને જોતા લાગતું હતું કે ખરેખર કરણનું અફેર ચાલી રહ્યું છે પરંતુ તાજેતરના એપિસોડમાં જ કરણના અફેર અંગેનો ખુલાસો થઈ ગયો છે. એ વાત સામે આવી ગઈ છે કે કરનનું કોઈ સાથે અફેર નથી ચાલી રહ્યું પરંતુ તે અંશના પરિવારને ગાર્ડિયન તરીકે સાચવી રહ્યો છે. આ એપિસોડ સાથે જ શોમાં મેકર્સે અંશના દીકરા રિયાંશને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી દીધો છે.
ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુ થી 2 માં પણ થોડા થોડા સમયે નવા નવા ટ્વિસ્ટ દર્શકોને દેખાડવામાં આવે છે. થોડા સમય પહેલા શોનો એક પ્રોમો શેર કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં અંશની એન્ટ્રી થવાની છે તેવો ઈશારો કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે તે સમયે કોઈને અંદાજ ન હતો કે શોમાં અંશની એન્ટ્રી તેના દીકરા તરીકે થવાની છે. પરંતુ હવે શોમાં અંશના દીકરા રિયાંશ એટલે કે રિયોની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે.
કરણના અફેરના ટ્વિસ્ટ પછી શોમાં આગામી દિવસોમાં વધુ એક ટ્વિસ્ટ જોવા મળી શકે છે. આ અંગેનો ઈશારો મેકર્સ દ્વારા તાજેતરના એપિસોડમાં કરી દેવામાં આવ્યો છે. શક્ય છે કે આગામી એપિસોડમાં ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુથી સીરીયલમાં કરણ, નંદની અને અંશ જેવું જ લવ ટ્રાએંગલ જોવા મળી શકે છે. જેમાં આ વખતે કરણનો દીકરો પાર્થ અને અંશનો દીકરો રિયાંશ એક જ યુવતી એટલે કે વૈષ્ણવીના પ્રેમમાં પડી શકે છે.
પાર્થ અને વૈષ્ણવી એકબીજાને પ્રેમ કરે છે તે વાતના ખુલાસો થઈ ચૂક્યો છે. તાજેતરના જ એપિસોડમાં વૈષ્ણવીની ટક્કર રિયાંશ સાથે થાય છે અને તેમની વચ્ચે ઝઘડો પણ થઈ જાય છે. મોટાભાગે આ પ્રકારની મુલાકાત મેકર્સ ખાસ સંકેત તરીકે દેખાડતા હોય છે. જે રીતે રિયાંશ અને વૈષ્ણવીની મુલાકાત દેખાડવામાં આવી તેને જોતાં લોકો અંદાજ લગાવી રહ્યા છે કે આગામી દિવસોમાં રિયાંશ પણ વૈષ્ણવીના પ્રેમમાં પડશે. અને ત્યાર પછી કરણ, નંદની અને અંશ વચ્ચે જેવી સ્થિતિ સર્જાઇ હતી તેવી જ સ્થિતિ આ વખતે પાર્થ, વૈષ્ણવી અને રિયાંશ વચ્ચે સર્જાશે.
હવે જોવાનું રહ્યું કે લોકોને આ અંદાજ સાચો પડે છે કે નહીં. સાથે જ એ પણ જોવાનું રહ્યું કે જ્યારે રિયાંશને ખબર પડશે કે અંશને તુલસી એ જ મારી નાખ્યો હતો તો તેનું રિએક્શન કેવું હશે.જોકે રિયાંશ તરીકે એક્ટર આકાશદીપ સહેગલની જ એન્ટ્રી થતાં લોકો તેને ટ્રોલ પણ કરી રહ્યા છે. 51 વર્ષીય અભિનેતાનું કાસ્ટીંગ યુવા વયના રેયાંશ તરીકે થતા લોકો મેકર્સને ટ્રોલ પણ કરી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર એવી કોમેન્ટ પણ થઈ રહી છે કે સ્મૃતિ ઈરાનીની ઉંમર 50 વર્ષ છે અને તેના પૌત્રની ઉંમર 51 વર્ષની છે. પૌત્રના પાત્ર માટે આકાશદીપની ઉંમર મોટી છે તેવી કોમેન્ટ પણ લોકો કરી રહ્યા છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે