Kurukshetra Trailer: મહાભારતના યુદ્ધના 18 યૌદ્ધાઓની કહાની બતાવશે નેટફ્લિક્સ, જુઓ કુરુક્ષેત્ર સીરીઝનું ટ્રેલર
Kurukshetra Trailer: નેટફ્લિક્સ દ્વારા એક ધમાકેદાર વેબ સીરીઝનું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આ વેબ સીરીઝ મહાભારતના યુદ્ધ પર આધારિત છે અને તેમાં 18 યોદ્ધાઓની ગાથા દેખાડવામાં આવશે.
Kurukshetra Trailer: નેટફ્લિક્સ દ્વારા તેની મચ અવેટેડ એનિમેટેડ માઇથોલોજી સિરીઝ કુરુક્ષેત્રનું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આ સિરીઝમાં મહાભારતના યુદ્ધના 18 દિવસ અને 18 યોદ્ધાઓની મહાગાથા દર્શાવે છે. નેટફ્લિક્સ એ હવે આ સીરીઝનું ટ્રેલર રીલીઝ કર્યું છે. ટ્રેલરમાં કુરુક્ષેત્રમાં થયેલા યુદ્ધ કૌરવો અને પાંડવોના ચૌસર, કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ, ગીતા ઉપદેશ, દ્રૌપદી ન્યાય અને ધર્મની જીત જેવા ભાગને આવરી લેવામાં આવ્યું છે. કુરુક્ષેત્ર સીરીઝનું ટ્રેલર પ્રોમિસિંગ છે કારણ કે શરૂઆત દમદાર અવાજથી થાય છે જેને સાંભળીને રુંવાડા ઉભા થઈ જશે.
કુરુક્ષેત્ર ટ્રેલર શેર કરવાની સાથે કેપ્શનમાં લખવામાં આવ્યું છે ધર્મ અને અધર્મના આ મહાયુદ્ધનો ઇતિહાસ સાક્ષી છે અને હવે તમે પણ બનો.. કુરુક્ષેત્ર વેબ સિરીઝ 10 ઓક્ટોબરથી પર અવેલેબલ હશે. આ વેબ સિરીઝને હિન્દી, ઇંગલિશ, તમિલ, તેલગુ, કન્નડ, મલયાલમ, સ્પેનિશ અને થાઈ લેંગ્વેજમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે.
આ સિરીઝના 18 એપિસોડ છે જેને એક એક કરીને રિલીઝ કરવામાં આવશે. 10 ઓક્ટોબરે સીરીઝ રીલીઝ કરવામાં આવશે આ સિરીઝનું નિર્દેશન અને લેખન ઉજાન ગાંગુલીએ કર્યું છે તેનું નિર્માણ અનુ સિક્કા, આલોક જૈન, અજીત દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ સિરીઝમાં ગીત ગુલઝારે લખ્યા છે.
જોકે આ પહેલી માઈથોલોજી એનિમેટેડ સીરીઝ નથી જે નેટફ્લિક્સ પર આવી હોય. આ પહેલા નેટફ્લિક્સ પર ભગવાન નરસિંહ અવતારની સ્ટોરી પર આધારિત મહાઅવતાર નરસિંહ ફિલ્મ રિલીઝ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મને દર્શકોએ બોક્સ ઓફિસ પર ખૂબ જ પ્રેમ કર્યો છે. નેટફ્લિક્સ પર આ ફિલ્મ ટોપ 10 માં સામેલ થઈ ગઈ છે. આ સિવાય ચર્ચા છે કે રણબીર કપૂર અને સાઈ પલ્લવી સ્ટારર રામાયણ પણ નેટફ્લિક્સ પર જોવા મળશે.
