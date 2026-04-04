Ksbkbt: તમને શું લાગે છે આ વખતે નોઈના મિહિર સાથે લગ્ન કરવામાં સફળ થઈ જશે ? શોમાં આવનાર ટ્વીસ્ટ શું હશે ખબર છે ?
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu thi Upcoming Twist: ક્યૂંકી સાસ ભી કભી બહુ થી શો માં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ટ્વીસ્ટ આવવાનો છે આ ટ્વીસ્ટ શું હશે તેના વિશે લોકો અંદાજ પણ લગાવી રહ્યા છે. તુલસી અને નોઈનાનો નવો પ્રોમો પણ શેર કરવામાં આવ્યો છે જેને જોયા પછી દર્શકોની આતુર વધી ચુકી છે.
- એકતા કપૂરે પકડી ક્યૂંકીના દર્શકોની નસ, નવા પ્રોમોએ વધારી આતુરતા
- નોઈના પોતાની બીમારીનું બહાનું આપીને તુલસીને ઈમોશનલ બ્લેકમેઈલ કરી રહી છે.
- ક્યૂંકી સાસ ભી કભી બહુ થી નો ટ્વીસ્ટ શું હશે ?
Trending Photos
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu thi Upcoming Twist: ક્યૂંકી સાસ ભી કભી બહુ થી ટીવી શો જોવામાં લોકોને રસ પડી રહ્યો છે. એકતા કપૂર એમ જ ટીવી ક્વીન નથી કહેવાતી. તેને સારી રીતે ખબર છે કે દર્શકોની નસ કઈ રીતે પકડી રાખવી. ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુ થી 2 માં પણ થોડા થોડા સમયે એવા ટ્વીસ્ટ આપી દેવામાં આવે છે જેના કારણે શો ની ટીઆરપી અને લોકોની આતુરતા વધી જાય. જેમકે હાલમાં શો માં જે ટ્રેક ચાલી રહ્યો છે તેના એન્ડમાં શું થવાનું છે તે જાણવા દર્શકો આતુર થઈ ગયા છે.
ક્યૂંકી સાસ ભી કભી બહુ થી લેટેસ્ટ ટ્રેક
ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુ થી શોમાં હાલમાં મિહિર અને નોઈનાના લગ્નની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. નોઈનાને કેન્સર છે અને તે 3 મહિનાની જ મહેમાન છે તેવું કહી તેણે મિહિર સાથે લગ્ન કરવાની આખરી ઈચ્છા તુલસીને જણાવી હતી. ત્યારબાદ તુલસી ખુદ મિહિર અને નોઈનાના લગ્ન કરાવી રહી છે. લેટેસ્ટ એપિસોડમાં જોવા મળ્યું કે નોઈના પોતાની બીમારીનું બહાનું આપીને તુલસીને ઈમોશનલ બ્લેકમેઈલ કરી રહી છે. નોઈના તુલસીના હાથે જ પોતાના હાથમાં મિહિરનું નામ લખાવે છે અને પછી તુલસીને જ ગઠબંધન કરવા ઈમોશનલ બ્લેકમેલ કરે છે. તુલસી જે કરી રહી છે તેમાં તેના બાળકો તેનો સાથ આપે છે.
ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુ થી નો જે નવો પ્રોમો શેર કરવામાં આવ્યો છે તેમાં મહાટ્વીસ્ટ તરફ ઈશારો કરવામાં આવ્યો છે. પ્રોમોમાં તુલસી નોઈનાને કહે છે કે તેના માટે મોટું સરપ્રાઈઝ છે. હવે આ સરપ્રાઈઝ શું હશે તેનો અંદાજ લોકો લગાવી રહ્યા છે. આ વીડિયોના કેપ્શનમાં પણ લખવામાં આવ્યું છે કે, "એક મોટો ખુલાસો થશે જેનાથી બધું જ બદલી જશે, તુલસી સૌથી મોટું સત્ય બધા સામે લાવશે.." શો ના પ્રોમા વીડિયો પર પણ લોકો કોમેન્ટ કરી લખી રહ્યા છે કે શો માં આગળ શું થઈ શકે છે. આ પ્રોમોથી લોકોની આતુરતા વધી ગઈ છે. શું આ વખતે નોઈના મિહિર સાથે લગ્ન કરવામાં સફળ થઈ જશે ? નોઈનાને ખરેખર બ્લડ કેન્સર છે કે તે નાટક કરી રહી છે ? લગ્ન તુલસી અને મિહિરના થશે કે નોઈના અને મિહિરના ?
ક્યૂંકી શો ના દર્શકો ટ્વીસ્ટમાં શું જોવા માંગે છે ?
સ્ટાર પ્લસના ઈંસ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ પર ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુ થી શો નો નવો પ્રોમો શેર કરવામાં આવ્યો છે. આ વીડિયોનું કોમેન્ટ બોક્સ દર્શકોએ લગાવેલા અંદાજથી ભરેલું છે. મોટાભાગના દર્શકો વીડિયોમાં કોમેન્ટ કરી રહ્યા છે કે આ ટ્વીસ્ટમાં એવું હશે કે તુલસીએ નોઈના બ્લડ કેન્સરનું નાટક કરે છે તે જાણી લીધું હશે અને લગ્નના દિવસે નોઈનાનો ભાંડો ફોડશે. કેટલાક લોકોનું કહેવું એવું છે કે તુલસી નોઈનાનો ભાંડો ફોડશે અને છેલ્લે મિહિર સાથે પોતે લગ્ન કરશે.
ટુંકમાં દર્શકો હવે નોઈનાનો ભાંડો ફુટે અને તુલસી-મિહિરના લગ્ન થઈ જાય તે જોવા માંગે છે. દર્શકોનો અંદાજ એવો પણ છે કે આ ટ્વીસ્ટ પછી નોઈનાની શો માંથી એક્ઝીટ થઈ જશે. જે રીતે પ્રોમો દેખાડવામાં આવ્યો છે તે રીતે તો લાગે છે કે દર્શકોનો અંદાજ સાચો પડી શકે છે. બાકી તો બધું એકતા કપૂરના હાથમાં છે. તુલસી અને મિહિરના લગ્ન થશે કે નોઈના મિહિર સાથે લગ્ન કરવામાં સફળ થઈ જશે તે સોમવારે જોવા મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે