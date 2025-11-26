Prev
Box Office: ગુજરાતી ફિલ્મ લાલોએ રચ્યો ઈતિહાસ, છપ્પરફાડ કમાણીની સાથે બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ

Laalo Krishna Sada Sahaayate box office collection Day 47: ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે" એ બોક્સ ઓફિસ પર ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે રિલીઝના માત્ર 47 દિવસમાં જ તેની ધમાકેદાર કમાણી સાથે એક નવો માપદંડ સ્થાપિત કર્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:35 PM IST

Box Office: ગુજરાતી ફિલ્મ લાલોએ રચ્યો ઈતિહાસ, છપ્પરફાડ કમાણીની સાથે બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ

ગુજરાતી સિનેમા પોતાની અત્યાર સુધીના સૌથી ઐતિહાસિક ક્ષણનુંસાક્ષી બની રહ્યું છે અને તેનો બધો શ્રેય અંકિત સખિયાની 'લાલોઃ શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે'ને જાય છે. કરણ જોશી, રીવા રાચ્છ, શ્રુહાદ ગોસ્વામી, અંશુ જોશી અને કિન્નલ નાયક સ્ટારર આ ફિલ્મએ ઈતિહાસ રચી દીધો છે. રિલીઝના 47 દિવસમાં છપ્પરફાડ કમાણી કરી ચૂકેલી આ ફિલ્મએ એક નવો રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી દીધો છે. ચોંકાવનારી વાત છે કે અજય દેવગનની દે દે પ્યાર દે અને ફરહાન અખ્તરની 120 બહાદુર સહિત ઘણી ફિલ્મોની સામે તે જબરદસ્ત કમાણી કરી રહી છે.

'લાલોઃ શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે' એ બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ
જ્યારે પ્રાદેશિક સિનેમાની વાત આવે તો સામાન્ય રીતે તેલુગૂ કે તમિલ કે કન્નડ સિનેમાનો દબદબો હોય છે, પરંતુ આ પ્રથમવાર છે જ્યારે ગુજરાતી ફિલ્મએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે અને ઈન્ડસ્ટ્રીનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. હકીકતમાં અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ કે લાલો-કૃષ્ણ સદા સહાયતે જેણે 47 દિવસમાં 76.55 કરોડ રૂપિયાની ચોંકાવનારી કમાણી કરી છે. આ સાથે તે ન માત્ર સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ગુજરાતી ફિલ્મ બની ગઈ છે, પરંતુ 2025ની 36મી સૌથી મોટી ભારતીય હિટના રૂપમાં નેશનલ ચાર્ટમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે.

‘લાલો…’ એ બોક્સ ઓફિસ પર આશ્ચર્યજનક સફર કરી
₹50 લાખના સાધારણ બજેટમાં બનેલી આ ફિલ્મે ‘લાલો-કૃષ્ણ સદા સહાયતા’ ને ઓલટાઇમ બ્લોકબસ્ટર બનાવી દીધી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, મોટાભાગની ફિલ્મો શરૂઆતના થોડા અઠવાડિયામાં જ ટોચ પર પહોંચી જાય છે તેવા ઉદ્યોગમાં, ‘લાલો-કૃષ્ણ સદા સહાયતા’ ની કહાની અલગ હતી. ફિલ્મની શરૂઆત સામાન્ય રહી, તેણે પહેલા અઠવાડિયામાં ₹33 લાખ અને બીજા અઠવાડિયામાં ₹27 લાખની કમાણી કરી. સામાન્ય રીતે, આવા આંકડા ફિલ્મના થિયેટરમાંથી બહાર નીકળવાની સંભાવના દર્શાવે છે, પરંતુ આ તે જગ્યા છે જ્યાં ફિલ્મનું નસીબ બદલાઈ ગયું. સકારાત્મક મૌખિક શબ્દો અને દર્શકો સાથે ભાવનાત્મક જોડાણ દ્વારા સંચાલિત, ‘લાલો’ એ પ્રભાવશાળી વૃદ્ધિ જોઈ, જેણે ત્રીજા અઠવાડિયામાં ₹62 લાખની કમાણી કરી.

ચોથા સપ્તાહે કર્યો ધમાકો
પછી ફિલ્મની ચોથા સપ્તાહની કમાણી કોઈ ચમત્કારની જેમ 12.08 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ, જે કોઈ ગુજરાતી ફિલ્મ માટે આ સૌથી મોટી છલાંગ છે. પાંચમાં સપ્તાહમાં 25.70 કરોડની કમાણી કરી આ ફિલ્મ બ્લોકબસ્ટર બની હતી. ત્યારબાદ છઠ્ઠા સપ્તાહે તેણે 24.40 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. જેનાથી સાબિત થયું કે લાલો લગભગ સંપૂર્ણ રીતે વારંવાર ફિલ્મ જોનારા અને જનતાના સપોર્ટના કારણે ચાલી રહી છે.

ફિલ્મની આ દોડ સાતમાં સપ્તાહે પણ જોવા મળી. ફિલ્મએ સાતમાં વીકેન્ડમાં 9.95 કરોડની કમાણી કરી. 46મા દિવસ (સોમવાર) એ લાલોએ 1.50 કરોડનું કલેક્શન કર્યું અને સાતમાં દિવસે 1.70 કરોડનું કલેક્શન કર્યું છે. ત્યારબાદ તેની કુલ કમાણી 76.55 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે.

આ ફિલ્મોએ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા
આ સાથે, લાલો - કૃષ્ણા સદા સહાયતેએ રાજકુમાર રાવ અને વામિકા ગબ્બીની ભૂલ ચૂક માફ (રૂ. 72.3 કરોડ) ના આજીવન કલેક્શનને પણ પાછળ છોડી દીધું છે. તેણે પ્રદીપ રંગનાથનની ડ્યૂડના રૂ. 73.13 કરોડના કલેક્શનને પણ પાછળ છોડી દીધું છે. તે હવે બધી ભારતીય ભાષાઓમાં વર્ષની 36મી સૌથી મોટી હિટ ફિલ્મ છે, જે ગુજરાતી સિનેમા માટે એક મોટી સિદ્ધિ છે. ટ્રેન્ડને જોતાં, ફિલ્મનો થિયેટર રન હજુ પૂરો થયો નથી; તે ટૂંક સમયમાં 80 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કરીને 85 કરોડ રૂપિયા તરફ આગળ વધવાની અપેક્ષા છે.

