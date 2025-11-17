ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'એ રચ્યો ઈતિહાસ, બોક્સ ઓફિસ પર સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ બની, તોડ્યો 'ચાલ જીવી લઈએ'નો રેકોર્ડ
Laalo Krishna Sada Sahaayate Film: ગુજરાતી ફિલ્મ લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતેએ સિનેમાઘરોમાં ધમાલ મચાવી છે. ફિલ્મ હવે ગુજરાતી ફિલ્મ ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે.
Laalo Krishna Sada Sahaayate Box Office Day 38: ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં મોટી હલચલ જોવા મળી રહી છે. છેલ્લાં એક મહિના કરતા વધુ સમયથી ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલોઃ શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે'એ ધૂમ મચાવી છે. આ ફિલ્મ હવે ગુજરાતી ફિલ્મ ઈતિહાસની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે. અત્યાર સુધી આ રેકોર્ડ ચાલ જીવી લઈએ ફિલ્મના નામે હતો. પરંતુ હવે આ રેકોર્ડને લાલોએ તોડી દીધો છે. ફિલ્મ હજુ પણ બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી રહી છે. તેવામાં તેની કમાણી હજુ વધી શકે છે. લાલો ફિલ્મએ અત્યાર સુધી 57 કરોડથી વધુની કમાણી કરી લીધી છે.
જ્યારે આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી તો પ્રથમ દિવસે માત્ર 3 લાખ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું હતું. ત્યારબાદ ફિલ્મની કમાણીમાં ત્રીજા સપ્તાહ બાદ આશ્ચર્યજનક વધારો જોવા મળ્યો હતો. ત્યારબાદ આ ફિલ્મએ પાછળ વળીને જોયું નથી. આવો જાણીએ આ ફિલ્મનું અત્યાર સુધી કેટલું કલેક્શન થયું છે અને કઈ રીતે તે ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે.
લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતેએ 37 દિવસમાં કેટલી કમાણી કરી?
ફિલ્મના કલેક્શનની વાત કરીએ તો, તેણે શરૂઆતના દિવસે ₹3 લાખની કમાણી કરી હતી. પહેલા અઠવાડિયામાં, તેણે ₹2.6 મિલિયનની કમાણી કરી હતી. ચોથા અઠવાડિયામાં, ફિલ્મનું કલેક્શન ₹10.32 કરોડ સુધી પહોંચ્યું હતું. આ પછી પણ, ફિલ્મની કમાણી ચાલુ રહી, પાંચમા અઠવાડિયામાં ₹24 કરોડની કમાણી કરી. વધુમાં, ત્રણ દિવસમાં, ફિલ્મે ₹10.25 કરોડની કમાણી કરી છે. જ્યારે રવિવારે ફિલ્મએ 6.5 કરોડથી વધુની કમાણી કરી છે.
ચાલ જીવી લઈએનો રેકોર્ડ તોડ્યો
આ ફિલ્મ હવે ગુજરાતના ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ માનવામાં આવી રહી છે. ચાલ જીવી લઈએ ફિલ્મના કલેક્શનને લઈને સસ્પેન્સ છે, પરંતુ તેમ માનવામાં આવે છે કે આ ફિલ્મએ 50-55 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું હતું. પરંતુ રવિવારના આંકડા સામે આવ્યા બાદ લાલોની કમાણી 57 કરોડથી વધુ પહોંચી ગઈ છે અને તે હવે ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ બની ગઈ છે.
Day Gross
Week One Rs. 0.40 cr.
Week Two Rs. 0.30 cr.
Week Three Rs. 0.80 cr.
Week Four Rs. 15.50 cr.
Week Five Rs. 31.75 cr.
6th Friday Rs. 3.00 cr.
6th Saturday Rs. 5.00 cr.
6th Sunday Rs. 6.5 cr.
Total Rs. 62.25 cr.
