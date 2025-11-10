ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો' પર શ્રીકૃષ્ણની કૃપા વરસી, બોક્સ ઓફિસ પર તોડી દીધો રેકોર્ડ, કુલ કલેક્શન જાણી ચોંકી જશો
ગુજરાત ભરમાં જે ફિલ્મની હાલના દિવસોમાં ચર્ચા થઈ રહી છે તે ફિલ્મનું નામ છે લાલો શ્રીકૃષ્ણ સહા સહાયતે. આ ફિલ્મ રિલીઝના એક મહિના પછી એવી ધૂમ મચાવી રહી છે કે બોક્સ ઓફિસ પર એક-બાદ એક રેકોર્ડ તોડી રહી છે.
Laalo Krishna Sada Sahaayate Film Box Office Collection: ગુજરાતમાં ધૂમ મચાવી રહેલી ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલોઃ શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે' કમાણીમાં દરરોજ નવા રેકોર્ડ બનાવી રહી છે. વીકેન્ડમાં ફિલ્મએ રેકોર્ડ બ્રેક કમાણી કરી તમામ ગુજરાતી ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી છે. ખરેખર આ કૃષ્ણની કૃપા જ કહી શકાય કે રિલીઝ થયાના 31મા દિવસે ફિલ્મએ મોટો રેકોર્ડ બનાવી દીધો છે.
આ ગુજરાતની ફિલ્મની કમાણીના જે આંકડા સામે આવી રહ્યાં છે તે ખરેખર ચોંકાવનારા છે. આ ફિલ્મ જ્યારે રિલીઝ થઈ તો પ્રથમ દિવસે 3 લાખ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું હતું. પરંતુ રિલીઝ બાદ ધીમે-ધીમે તેની કમાણીમાં સતત વધારો થયો હતો અને કોઈએ વિચાર્યું નહીં હોય કે રિલીઝ થવાના એક મહિના બાદ પણ આ ફિલ્મ કરોડોની કમાણી કરી રહી છે. પરંતુ અચાનક આ કઈ રીતે બન્યું. આવો જાણીએ રવિવારે આ ફિલ્મએ શું કમાલ કર્યો છે.
ફિલ્મે એક મહિનામાં કેટલી કમાણી કરી?
લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે ફિલ્મની વાત કરીએ તો, રિલીઝ થયાના પહેલા દિવસે તેણે ₹3 લાખની કમાણી કરી હતી. ત્યારથી 31 દિવસ થઈ ગયા છે. જોકે, છેલ્લા 3-4 દિવસમાં ફિલ્મે કમાણીના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. ફિલ્મે 26મા દિવસે ₹2.35 કરોડની કમાણી કરી હતી. આ પછી તરત જ ફિલ્મ વિશે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ. ફિલ્મને સારા શબ્દોનો ફાયદો થયો. ત્યારથી, તેની કમાણી ₹2 કરોડથી ઉપર રહી છે. 30મી તારીખે, ફિલ્મે ₹4 કરોડની કમાણી કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. આ અત્યાર સુધીનું તેનું સિંગલ-ડે કલેક્શન હતું.
બોક્સ ઓફિસ પર ફિલ્મની કમાણી
|Day
|Gross
|પ્રથમ વીક
|Rs. 0.40 cr.
|બીજું વીક
|Rs. 0.30 cr.
|ત્રીજું વીક
|Rs. 0.80 cr.
|ચોથું વીક
|Rs. 15.75 cr.
|5th Friday
|Rs. 2.90 cr.
|5th Saturday
|Rs. 5.60 cr.
|5th Sunday
|Rs. 8.50 cr.
|Total
|Rs. 34.25 cr.
ફિલ્મ પર ભગવાન કૃષ્ણની કૃપા
લાલો: કૃષ્ણા સદા સહાયતેએ રવિવારે ગુજરાતી બોક્સ ઓફિસ પર ભારે તબાહી મચાવી, લગભગ 8.50 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી. આ સપ્તાહના અંત સુધી કોઈ પણ ગુજરાતી ફિલ્મે એક જ દિવસમાં 4 કરોડ રૂપિયાની પણ કમાણી કરી ન હતી. લાલોએ શનિવારે તે અવરોધ તોડ્યો, અને પછી બીજા જ દિવસે વધુ મોટી તબાહી મચાવી, તેના પાંચમા અઠવાડિયામાં 8 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગઈ હતી.
પાંચમા સપ્તાહના અંતે ફિલ્મની કુલ બોક્સ ઓફિસ કમાણી રૂ. 34.25 કરોડ થઈ છે, જેમાંથી લગભગ અડધી કમાણી ફક્ત પાંચમા સપ્તાહના અંતે થઈ છે. હાલમાં તે બીજી સૌથી મોટી ગુજરાતી ફિલ્મ છે, જે ગઈકાલે 3 એક્કાને પાછળ છોડી ગઈ છે. તે ટૂંક સમયમાં ટોચ પર પહોંચશે, ચાલ જીવી લઈયેને પાછળ છોડી દેશે, જેણે 50 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કમાણી કરી હોવાનું કહેવાય છે. લાલોએ પોતાની સાથે જે ગતિ રાખી છે, તે તેનાથી આગળ નીકળી જશે અને ગુજરાતી સિનેમા માટે નવા બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કરશે.
