થિયેટર પછી બાદ હવે OTT પર મચાવશે ધમાલ ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો-કૃષ્ણ સદા સહાયતે', ક્યારે અને કયા પ્લેટફોર્મ પર થશે રિલીઝ
Laalo Krishna Sada Sahaayate OTT: ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો-કૃષ્ણ સદા સહાયતે' 6 માર્ચે સોની LIV પર સ્ટ્રીમ થઈ રહી છે. 50 લાખ રૂપિયામાં બનેલી આ ફિલ્મે 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કમાણી કરી અને લોકોના દિલ જીતી લીધા છે.
- ગુજરાતી સિનેમાનો ઇતિહાસ રચનાર ફિલ્મ 'લાલો' હવે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર
- 50 લાખમાં બનેલી આ ફિલ્મે 100 કરોડથી વધુની કરી છે કમાણી
- 'લાલો - કૃષ્ણ સદા સહાયતે' 6 માર્ચે સોની LIV પર થશે રિલીઝ
Trending Photos
Laalo Krishna Sada Sahaayate OTT: વિશ્વસનીય ગુજરાતી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'લાલો - કૃષ્ણ સદા સહાયતે' 6 માર્ચે સોની LIV પર તેના વર્લ્ડ ડિજિટલ પ્રીમિયર માટે તૈયાર થઈ રહી છે ત્યારે શ્રદ્ધા, શરણાગતિ અને આંતરિક જાગૃતિની વાર્તા સ્ક્રીન પર આવી રહી છે. બોક્સ ઓફિસ પર ₹100 કરોડનો સીમાચિહ્ન પાર કરનારી પહેલી ગુજરાતી ફિલ્મ, લાલો માત્ર સિનેમેટિક સફળતા જ નહીં, પણ એક ભાવનાત્મક અને આધ્યાત્મિક અનુભવ છે જેણે થિયેટરોમાં દર્શકોને ખૂબ જ પ્રભાવિત કર્યા છે અને હવે તે દેશભરના હૃદયને સ્પર્શવા માટે તૈયાર છે.
તેના મૂળમાં લાલોની યાત્રા રહેલી છે, જે ગરીબી, અપરાધભાવ અને અસાધ્ય ભૂતકાળથી દબાયેલો એક નમ્ર રિક્ષા ચાલક છે. જ્યારે તે ઝડપી પૈસાનો પીછો કરતી વખતે એક દૂરના ફાર્મહાઉસમાં રહસ્યમય રીતે ફસાયેલો જોવા મળે છે, ત્યારે મૌન તેનો સૌથી મોટો સાથી બની જાય છે, અને તે શાંતિમાં, ભગવાન કૃષ્ણના દૈવી દર્શન દેખાવા લાગે છે. સૌમ્ય છતાં શક્તિશાળી, કૃષ્ણ ભક્તિની આ ક્ષણો તેને તેના ડરનો સામનો કરવા, તેના સત્યને સ્વીકારવા અને આશાને ફરીથી શોધવા તરફ માર્ગદર્શન આપે છે. જે પ્રગટ થાય છે તે ફક્ત એક અસ્તિત્વની વાર્તા નથી, પરંતુ મુક્તિ અને આધ્યાત્મિક જાગૃતિ તરફનો એક ઊંડો વ્યક્તિગત માર્ગ છે.
થિયેટરોમાં લોકો ખૂબ જ સારો પ્રમે મળ્યો
ફિલ્મ દિગ્દર્શક અંકિત સખિયા વિશે વાત કરતા કહે છે, “લાલો હંમેશા અમારા માટે એક ઊંડો વ્યક્તિગત વાર્તા હતી, એક એવી ફિલ્મ જે ઉપદેશ વિના ભક્તિને કેદ કરે છે, શ્રદ્ધાને આરામ, માર્ગદર્શન અને ઉપચાર તરીકે રજૂ કરે છે. ભાવનાત્મક વાર્તા કહેવા, અર્થપૂર્ણ મૌન અને ભાવનાત્મક રીતે વાસ્તવિક પાત્રો દ્વારા, અમને આશા હતી કે ફિલ્મ હૃદયને સ્પર્શી જશે, પરંતુ થિયેટરોમાં અમને જે પ્રેમ મળ્યો તે અમે કલ્પના કરતા ઘણા આગળ હતો. ઘણી રીતે, આ યાત્રાનો ભાગ રહેલા દરેક વ્યક્તિનું જીવન બદલાઈ ગયું. જેમ જેમ ફિલ્મ હવે તેના OTT રિલીઝની નજીક જાય છે, તેમ તેમ હું લાલો (કૃષ્ણ) અને મારા દર્શકો પ્રત્યે અમને આ આગળનો રસ્તો બતાવવા બદલ અપાર કૃતજ્ઞતા અનુભવું છું. જે એક નાની, મૂળવાળી વાર્તા તરીકે શરૂ થઈ હતી તે હવે દેશભરના ઘરોનો ભાગ બનવા માટે તૈયાર છે, અને તે ખરેખર આપણા બધા માટે નમ્ર છે.”
જાણો ક્યારે અને કયા પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે 'લાલો'?
મેનિફેસ્ટ ફિલ્મ્સ, જય વ્યાસ પ્રોડક્શન્સ અને અજય બલવંત પડારિયા દ્વારા નિર્મિત, આ ફિલ્મમાં રીવા રાચ્છ, શ્રુહદ ગોસ્વામી અને કરણ જોશી અભિનીત છે. મૂળ ગુજરાતીમાં બનેલ અને ગુજરાતી અને હિન્દીમાં ઉપલબ્ધ, લાલો - કૃષ્ણ સદા સહાયતે દર્શકોને એક એવી ભાવનાત્મક વાર્તાનો અનુભવ કરવા આમંત્રણ આપે છે જ્યાં શ્રદ્ધા માર્ગદર્શક બળ બને છે, જે 6 માર્ચથી સોની LIV પર સ્ટ્રીમ થઈ રહી છે.
આ પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મ 6 માર્ચથી ફક્ત સોની LIV પર સ્ટ્રીમિંગ જુઓ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે