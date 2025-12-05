Box Office: આઠમાં સપ્તાહે પણ ગરજી ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો', સ્ત્રી 2, પુષ્પા 2 અને છાવાનો તોડી દીધો રેકોર્ડ
Laalo Krishna Sada Sahaayate: ‘લાલો શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે’ એ વધુ એક મોટો કમાલ કર્યો છે. આ ફિલ્મએ આઠમાં સપ્તાહના કલેક્શનના મામલે સ્ત્રી 2થી લઈને પુષ્પા 2 અને છાવાને પાછળ છોડી દીધી છે.
Trending Photos
Gujarati Film:અંકિત સખિયાની "લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે" બોક્સ ઓફિસ પર અદ્ભુત પ્રદર્શન કરી રહી છે. રિલીઝના આઠમા અઠવાડિયામાં પણ, ફિલ્મની કમાણીમાં કોઈ ઘટાડો થવાના સંકેત દેખાતા નથી, તેણે તેણે કલેક્શનથી બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. સપ્તાહ બાદ સપ્તાહ બોક્સ ઓફિસ પર કમાલ કરતા તેણે હવે આઠમા અઠવાડિયામાં ભારતીય સિનેમામાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, જેણે રેકોર્ડ ₹8.50 કરોડની કમાણી કરી છે. તેણે શ્રદ્ધા કપૂર અને રાજકુમાર રાવની બ્લોકબસ્ટર "સ્ત્રી 2" નો રેકોર્ડ પણ તોડી નાખ્યો છે.
"લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે" એ સ્ત્રી 2ને પછાડી
"લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે" ના શરૂઆતી આંકડાને જોતા લોકો તેને ફ્લોપ માની રહ્યાં હતા પરંતુ રિલીઝના ચોથા સપ્તાહે તેણે એવી ગતિ પકડી કે હવે દરરોજ નવા રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી રહી છે. રિલીઝના આઠમાં સપ્તાહમાં સૌથી વધુ કમાણી (8.50 કરોડ) કરી સ્ત્રી 2ના આઠમાં સપ્તાહના45 કરોડ રૂપિયાના કલેક્શનને માત આપી છે. મહત્વનું છે કે આ મામલામાં વિક્કી કૌશલની છાવા (4.10 કરોડ રૂપિયા) ત્યાં સુધી કે અલ્લૂ અર્જુનની પુષ્પા-1 ધ રૂલ, જે અત્યાર સુધી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ભારતીય ફિલ્મ હતી, તે પાછળ રહી ગઈ છે. પુષ્પા-2એ આઠમાં સપ્તાહે 2.85 કરોડની કમાણી કરી હતી.
આઠમાં સપ્તાહનું ડે વાઇઝ કલેક્શન
એક ગુજરાતી ફિલ્મ માટે આ સિદ્ધિ કોઈ ચમત્કારથી ઓછી નથી. રવિવાર આઠમાં સપ્તાહનો સૌથી મજબૂત દિવસ સાબિત થયો, કારણ કે પોઝિટિવ વર્ડ-ઓફ-માઉથ અને વારંવાર આરતા દર્શકોએ કલેક્શન 2.50 કરોડને પાર પહોંચાડી દીધું. ત્યારબાદ આઠમાં સોમવારે તેણે 85 લાખની કમાણી કરી અને ઘટાડા છતાં ફિલ્મએ આઠમાં મંગળવારે 1.15 કરોડની સાથે સારૂ પ્રદર્શન કર્યું. બુધવારે ફિલ્મની કમાણી 75 લાખ પર સ્થિર રહી. આઠમાં ગુરૂવાર માટે શરૂઆતી અનુમાન 60 લાખ છે, જેનાથી આઠમાં સપ્તાહની ફાઈનલ કમાણી 8.50 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે.
ગુજરાતની ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં લાલોએ રચ્યો ઈતિહાસ
લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે હવે ફક્ત ગુજરાતી હિટ ફિલ્મ નથી રહી; તે રાષ્ટ્રીય બોક્સ ઓફિસ પર એક લોકપ્રિય ફિલ્મ બની ગઈ છે. ₹87.60 કરોડના કુલ કલેક્શન સાથે, તે 2025 ની 31મી સૌથી મોટી હિટ ફિલ્મ બની ગઈ છે અને ટૂંક સમયમાં સની દેઓલની જટ્ટને પાછળ છોડીને ટોચના 30માં સ્થાન મેળવશે. સ્ત્રી 2 અને ચાવાની 8મા અઠવાડિયાની કમાણીને વટાવીને એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે. તેનાથી પણ વધુ આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે તે પુષ્પા 2 ના 8મા અઠવાડિયાના કલેક્શનને વટાવી ગઈ છે. આ લાલોએ દર્શકો સાથે કેટલો શક્તિશાળી જોડાણ બનાવ્યું છે તે દર્શાવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે