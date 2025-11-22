બોલીવુડની ફિલ્મોને ટક્કર આપી બોક્સ ઓફિસ પર ધમાલ, 43મા દિવસે લાલોએ કરી કરોડોની કમાણી
Laalo Krishna Sada Sahayate BO Day 43: ગુજરાતી ફિલ્મ લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી રહી છે. રિલીઝના 43મા દિવસે પણ ફિલ્મએ કરોડોનું કલેક્શન કર્યું છે.
Trending Photos
Gujarati Film: સિનેમાઘરોમાં આ દિવસોમાં ફરહાન અખ્તરની નવી રિલીઝ '120 બહાદુર' અને રિતેશ દેશમુખ સ્ટારર 'મસ્તી 4'થી લઈને અજય દેવગનની 'દે દે પ્યાર દે 2' સુધી ઘણી મોટી ફિલ્મો હાજર છે. પરંતુ 40 દિવસથી વધુ જૂની ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે'એ કમાલ કર્યો છે. આ ફિલ્મ ચુપચાપ મોટી સ્ટારકાસ્ટવાળી ફિલ્મોની આગળ કમાણી કરી રહી છે. આવો જાણીએ રિલીઝના 43મા દિવસે આ ફિલ્મએ કેટલું કલેક્શન કર્યું છે.
'લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે' ની 43 દિવસમાં કેટલી કમાણી?
અંકિત સખિયા દ્વારા દિગ્દર્શિત અને કરણ જોશી, રીવા રાચ્છ, શ્રુહાદ ગોસ્વામી, અંશુ જોશી અને કિન્નલ નાયક દ્વારા સ્ટારર લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે ગુજરાતી બોક્સ ઓફિસ પર બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ છે. આમ તો આ ફિલ્મની શરૂઆત ઠંડી રહી હતી અને ત્રણ સપ્તાહ સુધી તે બોક્સ ઓફિસ પર સંઘર્ષ કરી રહી હતી. ત્યારબાદ આ ફિલ્મએ એવું તોફાન મચાવ્યું કે તેને રોકવું મુશ્કેલ થઈ રહ્યું છે.
રસપ્રદ વાત છે કે રિલીઝના લગભગ દોઢ મહિના બાદ આ ફિલ્મ દરરોજ કરોડોની કમાણી કરી રહી છે. આ સાથે તે સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ગુજરાતી ફિલ્મ બની ગઈ છે, જે ગુજરાતી સિનેમા માટે એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છે.
ફિલ્મના કલેક્શનની વાત કરીએ તો પ્રથમ સપ્તાહે માત્ર 26 લાખની કમાણી થઈ હતી. ત્યારબાદ બીજા સપ્તાહમાં 29 લાખ અને ત્રીજા સપ્તાહમાં 43 લાખ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું હતું. ત્યારબાદ ચોથું સપ્તાહ ફિલ્મ માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થયું અને તેણે 10.32 કરોડનું કલેક્શન કર્યું હતું. તો પાંચમાં સપ્તાહે ફિલ્મની કમાણી 24.7 કરોડ રૂપિયા રહી અને છઠ્ઠા સપ્તાહનું કલેક્શન 24.9 કરોડ રૂપિયા રહ્યું.
તો સૈકનિલ્કના ટ્રેન્ડ રિપોર્ટ પ્રમાણે લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતેએ રિલીઝના 43મા દિવસે એટલે કે છઠ્ઠા શુક્રવારે 1.90 કરોડની કમાણી કરી છે. આ સાથે ફિલ્મની 43 દિવસમાં કુલ કમાણી 65.30 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે.
'લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે' 100 કરોડથી કેટલી દૂર?
'લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે' એ બોક્સ ઓફિસ પર ધમાલ મચાવી છે. કોઈને આશા નહોતી કે આ ગુજરાતી ફિલ્મ નવો ઈતિહાસ રચી દેશે. તો ફિલ્મના શાનદાર પ્રદર્શનને જોતા લાગી રહ્યું છે કે તે 100 કરોડની ક્લબમાં સામેલ થઈ શકે છે.
પરંતુ આ ફિલ્મએ 100 કરોડની ક્લબમાં સામેલ થવા માટે હજુ 35 કરોડનું કલેક્શન કરવું પડશે. જો સાતમાં વીકેન્ડ પર કોઈ ચમત્કાર થાય છે અને તેના કલેક્શનમાં વધારો થાય છે તો તે 100 કરોડની નજીક પહોંચી શકે છે. હવે જોવાનું રહેશે કે તમામ ફિલ્મની ભીડ વચ્ચે ગુજરાતી ફિલ્મ શનિવાર અને રવિવારે કેવું પ્રદર્શન કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે