2025ની સૌથી દમદાર ફિલ્મ, છાવા-ધૂરંધર જેવી ફિલ્મો પણ તેનો આ રેકોર્ડ નહીં તોડી શકે
ગુજરાતી ફિલ્મો માટે વર્ષ 2025 એક શાનદાર વર્ષ રહ્યું છે કારણ કે આ વર્ષમાં એક એવી ગુજરાતી ફિલ્મ આવી જેણે માત્ર દેશ નહીં પરંતુ દુનિયાભરમાં ચર્ચા જગાવી. પહેલી એવી ગુજરાતી ફિલ્મ બની જેણે કમાણીમાં 100 કરોડ પાર કરી નાખ્યા.
Trending Photos
વર્ષ 2025 ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી માટે એક સફળ વર્ષ રહ્યું છે. અનેક એવી ફિલ્મો આવી જેને દર્શકોનો ભરપૂર પ્રેમ મળ્યો અને આ ફિલ્મોએ બંપર કમાણી તો કરી જ પરંતુ સાથે સાથે ઓટીટી ઉપર પણ છવાઈ ગઈ. કેટલીક ફિલ્મોને ક્રિટિક્સે સાથ આપ્યો તો કેટલીક ફિલ્મો દર્શકોએ ખુબ વખાણી. પરંતુ આ વર્ષે એક એવી ફિલ્મ રિલીઝ થઈ જેને ક્રિટિક્સે તો ખુબ વખાણી જ પરંતુ સાથે સાથે દર્શકોનો પણ ભરપૂર પ્રેમ મળ્યો. બોક્સ ઓફિસ પર કમાલ કરી ગઈ અને IMDb રેટિંગના મામલે પણ આ ફિલ્મ નંબર વન છે. દરેક ગુજરાતી માટે ગર્વની વાત એ છે કે આ કોઈ સાઉથની કે હિન્દી ફિલ્મ નથી પરંતુ એક ગુજરાતી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મની કમાણી એટલી શાનદાર રહી કે આ વર્ષે તે સૌથી વધુ નફો કરનારી ફિલ્મ બની. આ ફિલ્મનો રેકોર્ડ તોડવો ધૂરંધર, છાવા અને કાંતારા ચેપ્ટર 1 જેવી ફિલ્મોના બસની પણ વાત નથી. આ ફિલ્મ છે ગુજરાતી ફિલ્મ લાલો- કૃષ્ણ સદા સહાયતે.
આ ફિલ્મની વાર્તા તો લગભગ બધા જાણતા હશે જેમાં એક સાધારણ રિક્ષાવાળા લાલાના જીવન પર આધારિત છે. લાલો એકવાર એક ફાર્મહાઉસમાં ફસાઈ જાય છે અને ત્યાં તેણે જે મુસીબતોનો સામનો કરવો પડે છે અને આ સંઘર્ષમાં તેને કઈ રીતે ભગવાન કૃષ્ણનો સાથ મળે છે અને તેનું જીવન બદલાય છે તેના વાર્તા છે. લાલાને ભગવાનના દર્શન થાય છે અને ભગવાન કૃષ્ણ સાથે મિલન બાદ તેની આધ્યાત્મિક યાત્રા શરૂ થાય છે. જે તેને આત્મનીરિક્ષણ, આત્મ માફી અને છેલ્લે આત્મ ઉદ્ધાર તરફ લઈ જાય છે. કૃષ્ણનું રૂપ તેના જીવનમાં આશા, આત્મ વિશ્વાસ અને આસ્થા લાવે છે. જેનાથી લાલો મુશ્કેલીઓનો સામનો સહનશીલતા, વિશ્વાસ અને સકારાત્મક સોચ દ્વારા કરવાનું શીખે છે. કહાનીનો મૂળ સંદેશ એ છે કે જીવનમાં ગમે તેટલી સમસ્યાઓ આવે પરંતુ સાચી આસ્થા, અને આત્મ સંઘર્ષથી માણસ પોતાની અંદર રહેલી વિશેષતાઓને ઓળખી શકે છે અને મુશ્કેલીઓમાંથી ઉગરી શકે છે.
લાલો... બોક્સ ઓફિસ પર ધમાલ, કમાણી જોરદાર
લાલો- કૃષ્ણ સદા સહાયતે..ના નામે એક એવો રેકોર્ડ છે જેને ધૂરંધર પણ તોડી શકશે નહીં. વર્ષ 2025ની સૌથી વધુ નફો કરનારી ભારતીય ફિલ્મનો ખિતાબ પહેલેથી જ આ ઓછી ચર્ચિત ગુજરાતી ફિલ્મના નામે નોંધાઈ ચૂક્યો છે. 50 લાખ રૂપિયાના મામૂલી બજેટમાં બનેલી ગુજરાતી ફિલ્મ લાલો 114 કરોડ રૂપિયા (ગ્રોસ કમાણી) દુનિયાભરમાંથી કમાઈ ચૂકી છે. તેની નેટ કમાણી 90 કરોડથી વધુ છે. એટલે કે લગભગ 227000 ટકાનો ચોંકાવનારો નફો. આ રેકોર્ડ તોડવા માટે ધૂરંધરે લગભગ ₹24000 કરોડની કમાણી કરવી પડે. જે ટાઈટેનિક, અને અવતાર 2 જેવી ફિલ્મો કરતા વધુ છે. વાત કરીએ ફિલ્મના IMDb રેટિંગની તો ફિલ્મે 2025માં સૌથી વધુ રેટિંગ મેળવ્યું છે. જે 8.7 છે.
ગુજરાતી સિનેમામાં ઈતિહાસ રચાઈ ગયો
લાલો-કૃષ્ણ સદા સહાયતે અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ગુજરાતી ફિલ્મ બની છે. જે અન્ય ફિલ્મો કરતા ઘણી આગળ છે. ગુજરાતમાં પુષ્પા 2 બાદ બીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની છે. જો કે દર્શકોની સંખ્યાના મામલે તે વધુ હોઈ શકે છે. ગુજરાતી સિનેમાના ઈતિહાસમાં આ કદાચ અત્યાર સુધીની બીજી સૌથી મોટી હિટ છે. જે 1998માં રિલીઝ થયેલી દેશ રે જોયા દાદા પરદેશ જોયા બાદ છે. જેની આજના હિસાબે જોઈએ તો કમાણી 150 કરોડ કરતા વધુ ગણી શકાય.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે