શું સુષ્મિતા સેન 'ગોલ્ડ ડિગર' હતી, કેમ થયું હતું લલિત મોદી અને સુષ્મિતાનું બ્રેકઅપ? 

આઈપીએલની શરૂઆત થઈ ત્યારે લલિત મોદીનું નામ ખુબ ગાજતું હતું. લલિત મોદી આઈપીએલના પૂર્વ કમિશનર છે અને હાલ લંડનમાં વસે છે. તેઓ એક બિઝનેસમેન પણ છે. તેમણે અભિનેત્રી સુષ્મિતા સેન સાથે જ્યારે પોતાના સંબંધને ખુલ્લેઆમ જાહેર કર્યો ત્યારે અનેક સવાલો લોકોના મનમાં ઊભા થયા હતા. જો કે આ બંનેના સંબંધની જે ઝડપે શરૂઆત થઈ હતી એનાથી પણ તીવ્ર ઝડપે સંબંધનો અંત આવી ગયો. ગણતરીના મહિનામાં આ હાઈ પ્રોફાઈલ લવ સ્ટોરીનો અંત આવી ગયો. જો કે ત્યારબાદ અભિનેત્રીએ ખુબ ટ્રોલિંગનો સામનો પણ કરવો પડ્યો હતો. એટલે કે સુધી કે તેને ગોલ્ડ ડિગર પણ કહેવામાં આવી. હવે આ બધા મુદ્દે લલિત મોદીએ ખુલીને વાત કરી છે.
કેમ થયું હતું લલિત મોદીનું સુષ્મિતા સેન સાથે બ્રેક અપ?
લલિત મોદીએ હાલમાં જ હ્યુમન્સ ઓફ બોમ્બેને આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુમાં અભિનેત્રી સુષ્મિતા સેન સાથેની પોતાની રિલેશનશીપ પર ખુલીને વાત કરી. તેમણે સુષ્મિતા વિશે વાત કરતા કહ્યું કે સુષ્મિતા સેન મારા માટે ખુબ જ સ્પેશિયલ હતી. તેણે મને ઘણું બધુ શીખવાડ્યું છે. આજે પણ તે મારા માટે સ્પેશિયલ છે. જ્યારે મે તેની સાથે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર ફોટા શેર કર્યા હતા ત્યારે તે મારા જીવનનો ભાગ હતી અને કદાચ આગળ પણ રહેત. પરંતુ અમારા વચ્ચે અંતર ખુબ વધુ હતું. તેની કરિયર ઈન્ડિયામાં છે, અને મારી લાઈફ લંડનમાં છે. પરંતુ હું તેની સાથે ખુબ સુંદર રિલેશનશીપમાં હતો. મારી તેની સાથે ખુબ જ સારી સારી યાદો છે. આજે પણ તે મારી ખુબ સારી મિત્ર છે.
સુષ્મિતા સેન ગોલ્ડ ડિગર છે?
ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન લલિત મોદીએ સુષ્મિતા સેનને ગોલ્ડ ડિગર કહેનારા લોકોને જડબાતોડ જવાબ આપતા એવો ખુલાસો કર્યો કે ફેન્સ પણ અચંબિત રહી ગયા. તેમણે જણાવ્યું કે સુષ્મિતા મારી ખુબ સારી અને અમીર છોકરી છે. મને નથી ખબર કે લોકોને આ વાત ખબર છે કે નહીં પરંતુ તેની પાસે ઘણા બધા ડાયમંડ્સ છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે જેની પાસે તેમના કરતા વધુ ડાયમંડ્સ હોય તેવા કોઈ વ્યક્તિને હું જાણતો નથી. તેના પણ વધુ રસપ્રદ વાત એ છે કે આ બધા હીરા તેમણે પોતે કમાયા છે અને તેમનો ડાયમંડ સ્ટોર પણ છે. તેમણે આ બધુ પોતાના દમ પર કર્યું છે. લલિત મોદી આગળ જે કહ્યું તે તેનાથી પણ વધુ ચોંકાવનારું હતું. તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે પણ તેઓ બંને સાથે બહાર જતા હતા ત્યારે દરેક ચીજના પૈસા અભિનેત્રી આપતી હતી. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે 'સુષ્મિતા સેન ગોલ્ડ ડિગર નહતી, લલિત ડાયમંડ ડિગર છે...હા..હા...હા...'
ઈન્સ્ટા પોસ્ટ પાછળ શું હતી કહાની?
ઈન્ટરવ્યુમાં લલિત મોદીએ પોતાનાઅને સુષ્મિતાના વાયરલ ફોટાઓ વિશે વાત કરતા તે વાયરલ ઈન્સ્ટા પોસ્ટ પાછળ શું કહાની છે તે જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે અમારી કોઈ વાત પર લડાઈ થઈ રહી હતી અને મે કહ્યું કે હું આ પોસ્ટ કરવા જઈ રહ્યો છું. તેમણએ કહ્યું કે હા હા હા અને મે પોસ્ટ કરી દીધા. તે સમયે હું સાર્ડિનિયા જઈ રહ્યો હતો અને તે તેમની મમ્માને મળવા માટે લંડન જઈ રહી હતી. જ્યારે હું લંડનમાં હતો ત્યારે કદાચ મે આ પોસ્ટ કરી હતી અને જ્યારે હું સાર્ડિનિયા પહોંચ્યો ત્યાં સુધીમાં તો આ સમાચાર નેશનલ ન્યૂઝ બની ગયા હતા. જો કે સુષ્મિતાએ ક્યારેય કહ્યું ન હતું કે પોસ્ટ ડિલિટ કરો ને મે પણ ક્યારેય વિચાર્યું નહતું કે આ પોસ્ટ ડિલિટ કરી નાખું. અમે બંને આ ચીજથી ઓકે હતા. અમને બંનેને કોઈ વાતનો અફસોસ નથી.
અત્રે જણાવવાનું કે વર્ષ 2022માં લલિત મોદીએ સુષ્મિતા સેન સાથેના પોતાના સંબંધની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે અભિનેત્રી સાથેનો એક ફોટો શેર કરતા લખ્યું હતું કે 'એક ગ્લોબલ ટુર બાદ લંડનમાં છું. માલદીવ અને સાર્ડિનિયામાં પરિવારની સાતે અને મારી બેટર હાફ સુષ્મિતા સેન સાથે...એક નવી શરૂઆત આખરે એક નવું જીવન, હું ચાંદ પર છું...'. તેમની આ પોસ્ટે ઈન્ટરનેટ પર ધમાલ મચાવી દીધી હતી.