લાલો બની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ગુજરાતી ફિલ્મ, રેકોર્ડ બ્રેક કમાણી કરીને રચ્યો ઈતિહાસ

Lalo Movie Revenue: લાલો.. ફિલ્મ જોવા માટે લોકો રીતસર પડાપડી કરી રહ્યા છે. લોકમુખે પણ હાલ લાલો ફિલ્મની ચર્ચા થઈ રહી છે. હવે આજ લાલો ફિલ્મ ગુજરાતી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીઝની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે. લાલો ફિલ્મએ 5 વર્ષથી કમાણી કરતી ફિલ્મને માત્ર 5 અઠવાડિયામાં પાછળ પાડી દીધી છે. ત્યારે લાલો ફિલ્મએ કેટલી કરી છે કમાણી. ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:56 PM IST

Lalo Movie Revenue: 10 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે નામની એક ગુજરાતી ફિલ્મ રિલિઝ થઈ છે. ગુજરાતી ફિલ્મો આવે અને જાય, બસ એવી જ રીતે લાલો ફિલ્મ આવી. પરંતુ આ ફિલ્મ બસ એમ જ જાય એમ નહોતી. રિલિઝ થયા બાદ ફિલ્મની શરૂઆત 3 અઠવાડિયા ખુબ ધીમી રહી, પરંતુ જાણે ખરેખર કૃષ્ણએ સહાય કરી હોય એમ આ આ ફિલ્મે જે રફ્તાર પકડી કે ગુજરાત ફિલ્મ ઈતિહાસના રેકોર્ડ તોડી નાંખ્યા છે. 

ગુજરાતી ફિલ્મ લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે આજે ગુજરાતી ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે. 3 ફેબ્રુઆરી 2019માં રિલિઝ થનારી ચાલ જીવી લઈએ ફિલ્મની 5 વર્ષની કમાણીને માત્ર 5 અઠવાડિયામાં જ લાલો ફિલ્મએ પાછળ છોડી દીધી છે. ગુજરાતી બોક્સ ઓફિસ પર લાલો ફિલ્મની 52 કરોડની કમાણી કરી લીધી છે.

ગુજરાતી બોક્સ ઓફિસ પર લાલો ફિલ્મની કમાણી
પહેલા અઠવાડિયામાં - માત્ર 35 લાખની કમાણી કરી 
બીજા અઠવાડિયામાં - 65 લાખની કમાણી કરી
ત્રીજા અઠવાડિયામાં - 1 કરોડથી વધુની કમાણી કરી
ચોથા અઠવાડિયામાં - 10 કરોડની કમાણી કરી 

જ્યારે પાંચમા અઠવાડિયામાં વધુ એક રેકોર્ડ તોડીને લાલો ફિલ્મએ 40 કરોડની કમાણી કરી લીધી છે.

એટલે કે ફિલ્મના 3 અઠવાડિયામાં ભલે ધીમી શરૂઆત હોય, પરંતુ ચોથા અઠવાડિયા બાદ ફિલ્મને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના આશિર્વાદ મળ્યાં હોય એમ કરોડોની કમાણી કરીને પાંચ અઠવાડિયામાં 52 કરોડથી પણ વધુની કમાણી કરીને લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે ફિલ્મ ગુજરાતની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે. 

લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે ફિલ્મ બનાવવા માટે ફિલ્મ નિર્માતાઓએ મરણમુડી ભેગી કરીને ફિલ્મ બનાવી હોવાની વાત છે. ત્યારે ફિલ્મ નિર્માતાઓએ સપને પણ નહીં વિચાર્યું હોય કે 1 કરોડ જેટલા બજેટની આ ગુજરાતી ફિલ્મ પાંચ અઠવાડિયામાં જ 50 કરોડની કમાણીનો આંકડો વટાવી જશે. ભલે લાલો ફિલ્મને સરકારે ટેક્સ ફ્રી ન કરી હોય, પરંતુ ઓછા બજેટવાળી ફિલ્મની વ્હારે આવીને શ્રી કૃષ્ણએ ચરિતાર્થ કર્યું છે કે - કૃષ્ણ... સદા સહાયતે.... 

