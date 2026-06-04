/Ranveer Singh: રણવીર સિંહની લીગલ નોટિસ પછી FWICE બેકફુટ પર, પ્રતિબંધ હટાવ્યો

Ranveer Singh v/s FWICE: બુધવારે ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા સિને એમ્પ્લોઈઝ એ જબરદસ્ત યુ ટર્ન લીધો. થોડા દિવસ પહેલા જ FWICE ફેડરેશન દ્વારા રણવીર સિંહ પર બેન લગાવવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ બુધવારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવી સંગઠને રણવીર સિંહ વિરુદ્ધ જાહેર કરેલી એનઓસી પરત લઈ લીધી છે. ફેડરેશન અચાનક બેકફુટ પર શા માટે આવી ગયું અને રણવીર સિંહે તેના પર લાગેલા પ્રતિબંધ મામલે શું કર્યું હતું? ચાલો તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ.
એ વાત તો તમે પણ જાણતા હશો કે ડોન 3 થી છોડ્યા પછી ફરહાન અખ્તર અને રણવીર સિંહ વચ્ચે સમસ્યા શરૂ થઈ હતી. ફરહાન અખ્તરની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ ડોન 3 છોડી દીધા પછી રણવીર સિંહ વિરુદ્ધ ફરહાન અખ્તરે FWICE સંગઠનને ફરિયાદ કરી હતી. સંગઠને રણવીર સિંહ વિરુદ્ધ આકરાં પગલા લીધા અને તેના વિરુદ્ધ નિર્ણય લઇ રણવીર સિંહ પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો હતો. આ ઘટના પછી રણવીર સિંહ તરફથી નિવેદન આપી કોઈ જ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નહીં. પરંતુ તેણે થોડા જ દિવસોમાં FWICE લીગલ નોટિસ ફટકારી અને એક નોટિસમાં જ ફેડરેશન બેકફુટ પર આવી ગયું.
રણવીર સિંહની FWICE ને લીગલ નોટિસ
બુધવારે યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં FWICE ના મુખ્ય સલાહકાર અશોક પંડિતે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે રણવીર સિંહ તરફથી તેમને લીગલ નોટિસ મળી છે તેનો જવાબ ફેડરેશનની લીગલ ટીમ આપશે. અશોક પંડિતે મીડિયા સાથે વાતચીતમાં એવું પણ કહ્યું કે રણવીર સિંહની નોટિસમાં આદેશ પરત લેવાની વાત હતી અને તેઓ રણવીર સિંહને અપીલ કરે છે કે તે એક ટેબલ પર બેસે અને વાતચીત કરી સમસ્યાનું સમાધાન લાવે. તેમણે એવું પણ કહ્યું કે કોઈપણ કલાકાર પર પ્રતિબંધ લગાવવાનો કાનૂની અધિકાર તેમની પાસે નથી.
ફેડરેશન તરફથી એવું પણ કહેવામાં આવ્યું કે રણવીર સિંહ વિરુદ્ધ લીધેલો નિર્ણય પરત લેવાની અપીલ IMPAA અને CINTAA જેવા અન્ય સંગઠન દ્વારા પણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ હવે ફેડરેશને રણવીર સિંહ વિરુદ્ધ લગાવેલો બેન પરત લઈ લીધો છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)