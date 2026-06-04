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Ranveer Singh: રણવીર સિંહની લીગલ નોટિસ પછી FWICE બેકફુટ પર, પ્રતિબંધ હટાવ્યો

Ranveer Singh v/s FWICE: રણવીર સિંહ પર જ્યારે FWICE એ પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો ત્યારે બોલીવુડમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો. પરંતુ બુધવારે FWICE બેકફુટ પર આવી ગયું અને રણવીર સિંહ વિરુદ્ધ લગાવો બેન પરત લઈ લીધો. આવું  થવા પાછળ રણવીર સિંહે ફટકારેલી નોટિસ છે. આ મામલો હવે ક્યાં પહોંચ્યો છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 04, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:43 AM IST
Ranveer Singh: રણવીર સિંહની લીગલ નોટિસ પછી FWICE બેકફુટ પર, પ્રતિબંધ હટાવ્યો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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