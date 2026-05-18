/New OTT Releases: 18 થી 24 મે વચ્ચે નેટફ્લિક્સ સહિતના ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે આ ફિલ્મો અને સીરીઝ

New OTT Releases: વેકેશનના માહોલનું આ વીક ઓટીટીના દર્શકો માટે ખાસ રહેવાનું છે. ઓટીટી પ્લેટફોર્મ્સ પર આ વીકમાં નવી ફિલ્મો અને સીરીઝ રિલીઝ થશે. આ સીરીઝ અને ફિલ્મોને તમે ઘરે બેઠા આરામથી જોઈ શકશો. ગરમીના દિવસોમાં લોકો બહાર જવાનું ટાળતાં હોય છે. જો તમે પણ ઘરે બેસીને આરામથી ફોન કે ટીવી પર ફિલ્મો જોવાના શોખીન છો તો ચાલો તમને જણાવીએ આ વીકમાં કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર શું રિલીઝ થવાનું છે.
સિસ્ટમ
પ્રાઈમ વીડિયો પર 22 મેથી સિસ્ટમ વેબ સીરીઝ રિલીઝ થશે. આ વેબ સીરીઝના ડાયરેક્ટર અશ્વિની અય્યર તિવારી છે. આ વેબ સીરીઝમાં સિસ્ટમના ગંભીર મુદ્દાને ઉજાગર કરવામાં આવ્યા છે. વેબ સીરીઝમાં મુખ્ય ભુમિકામાં સોનાક્ષી સિંહા, જ્યોતિકા છે.
સતરંગી: બદલે કા ખેલ
વેબ સીરીઝ સતરંગી બદલે કા ખેલ પણ 22 મે 2026 થી ઓટીટી પ્લેટફોર્મ ઝી5 પર સ્ટ્રીમ થશે. આ વેબ સીરીઝ રિવેન્જ ડ્રામા છે. જેમાં બદલો લેવાની સ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે. આ વેબ સીરીઝના મુખ્ય કલાકારો અંશુમન પુષ્કર, કુમુદ મુશ્રા, આરજે મહવશ સહિતના કલાકારો છે.
દેશી બ્લિંગ
દેશી બ્લિંગ રિયાલિટી શો છે. આ શો 20 મેથી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થશે. આ શોમાં કરણ કુંદ્રા, તેજસ્વી પ્રકાશ જેવા સેલિબ્રિટીસ જોવા મળશે. આ શો માં દુબઈમાં રહેતા અમીર ભારતીયોની લક્ઝરી લાઈફસ્ટાઈલ દેખાડવામાં આવશે.
જૈક રયાન ઘોસ્ટ વોર
જૈક રયાન ઘોસ્ટ વોર હોલીવુડની ચર્ચિત ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ ઓટીટી પર જોવા માટે દર્શકો બેતાબ હતા. આ ફિલ્મ એક પોલિટિકલ એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ પ્રાઈમ વીડિયો પર 20 મેથી સ્ટ્રીમ થશે.
આ ફિલ્મો સિવાય મલયાલમ ફિલ્મ મધુવિધુ 22 મેથી સોની લિવ પર સ્ટ્રીમ થશે અને તમિલ ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝ વોરંટ 22 મેથી ઓટીટી પ્લેટફોર્મ ઝી5 પર રિલીઝ થશે.
