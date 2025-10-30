Latest OTT Releases: ઓક્ટોબર મહિનાના છેલ્લા 2 દિવસમાં ઓટીટી પર થશે ધમાલ, કંતારા સહિતની આ ફિલ્મો થશે સ્ટ્રીમ
Latest OTT Releases: ઓક્ટોબર મહિનાના છેલ્લા 2 દિવસ ફિલ્મ ચાહકો માટે ખાસ છે. આ 2 દિવસોમાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર દમદાર ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે. તો ફટાફટ જાણી લો ઓક્ટોબર એન્ડમાં ઓટીટી પર શું નવું જોવા મળશે.
Latest OTT Releases: ઓક્ટોબર માસના છેલ્લા સપ્તાહના છેલ્લા 2 દિવસો ઓટીટી પ્લેટફોર્મ માટે ધમાલ કરનાર હશે. આ બે દિવસો દરમિયાન અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર નવી નવી હિંદી ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે. તેમાંથી કેટલીક ફિલ્મો તો એવી છે જેની ઓટીટી રિલીઝની લોકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
ઈડલી કઢાઈ
અભિનેતા ધનુષની ફિલ્મ ઈડલી કઢાઈ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ કરી દેવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ ધનુષની ચોથી ફિલ્મ છે જેનું નિર્દેશન તેણે પોતે કરેલું હોય. આ ફિલ્મમાં ધનુષ સાથે નિત્યા મેનન જોવા મળશે. આ ફિલ્મ હિંદી, તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ, મલયાલમ ભાષામાં સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે.
કાંતારા
ઋષભ શેટ્ટીની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ કાંતારા ચેપ્ટર 1 આ વીકેન્ડ પર પ્રાઈમ વીડિયો પર સ્ટ્રીમ થશે. 31 ઓક્ટોબરથી આ ફિલ્મ પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકાશે. આ ફિલ્મ અલગ અલગ ભારતીય ભાષાઓમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે. આ ફિલ્મે જબરદસ્ત બોક્સ ઓફિસ કલેકશન કર્યું છે. હજુ પણ કેટલાક સિનેમાઘરોમાં આ ફિલ્મ ચાલે છે.
બાગી 4
ટાઈગર શ્રોફ, સંજય દત્તની ફિલ્મ એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર હવે ફ્રીમાં ઉપલબ્ધ હશે. 31 ઓક્ટોબરથી આ ફિલ્મ બધા માટે રિલીઝ થશે. પહેલા આ ફિલ્મ રેન્ટ પર હતી.
લોકા ચેપ્ટર 1
મલયાલમ ઈંડસ્ટ્રીની પહેલી મહિલા પ્રધાન સુપરહીરો ફિલ્મ લોકા ચેપ્ટર વન બોક્સ ઓફિસ પર સુપરહિટ સાબિત થઈ હતી. આ ફિલ્મ ઘણા સમયથી ચર્ચામાં છે. આ ફિલ્મને દુલકર સલમાને પ્રોડ્યૂસ કરી છે. આ ફિલ્મ 31 ઓક્ટોબરથી જિયો હોટસ્ટાર પર રિલીઝ થશે.
ધ વિચર 4
નેટફ્લિક્સની ફેમસ ફેંટસી ડ્રામા સીરીઝની ચોથી સીઝન 30 ઓક્ટોબરથી સ્ટ્રીમ થશે. આ સીરીઝ આંદ્રેજ સપકોવ્સ્કીના ઉપન્યાસ પર આધારિત છે.
