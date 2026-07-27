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Laughter Chefs Season 3: લાફ્ટર શેફ સીઝન 3 ના વીનર બન્યા અલી ગોની-જન્નત ઝુબૈર, જાણો પ્રાઈઝમાં શું મળ્યું ?

Laughter Chefs Season 3: લાફ્ટર સેફ શોની ત્રીજી સીઝન પુરી થઈ છે. આ સીઝનના વિનર અલી ગોની અને જન્નત ઝુબૈર બન્યા છે. તેમણે ફાઈનલ એપિસોડમાં 20 સ્ટાર્સ જીત્યા અને સીઝનમાં કુલ 99 સ્ટાર્સ જીતી ટ્રોફી જીતી હતી.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 27, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:41 AM IST
Laughter Chefs Season 3: લાફ્ટર શેફ સીઝન 3 ના વીનર બન્યા અલી ગોની-જન્નત ઝુબૈર, જાણો પ્રાઈઝમાં શું મળ્યું ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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