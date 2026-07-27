/Laughter Chefs Season 3: લાફ્ટર શેફ સીઝન 3 ના વીનર બન્યા અલી ગોની-જન્નત ઝુબૈર, જાણો પ્રાઈઝમાં શું મળ્યું ?

Laughter Chefs Season 3: કલર્સ ટીવી અને જીયો હોટસ્ટારના શો લાફ્ટર શેફની ત્રીજી સીઝનનું ગ્રાન્ડ ફિનાલે 26 જુલાઈએ યોજાયું હતું. લાફ્ટર શેફ્સ શોમાં ટીવીના જાણીતા કલાકારો દર્શકોનું મનોરંજન કરતાં કરતાં કુકીંગ કરતા જોવા મળતા. લાફ્ટર શેફ્સ શોની આ ત્રીજી સીઝન હતી. જેના વિનર અલી ગોની અને જન્નત ઝુબૈર બન્યા છે. આ જોડીને લાફ્ટર શેફ્સની ટ્રોફી સાથે પ્રાઈઝમાં શું મળ્યું છે ચાલો તમને જણાવીએ.
લાફ્ટર શેફ્સ સીઝન 3
લાફ્ટર શૈફ્સ સીઝન 3 ના ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં રોહિત શેટ્ટી સાથે ખતરોં કે ખિલાડીની ટીમ પહોંચી હતી. ફિનાલે એપિસોડ પણ ધમાકેદાર રહ્યો હતો. ફિનાલેના અંતે વિનર તરીકે અલી ગોની અને ઝન્નત ઝુબૈરના નામ જાહેર થયા હતા. બંને કલાકારોએ પણ સોશિયલ મીડિયા પર આ પોસ્ટ શેર કરી હતી. જન્નત ઝુબૈર અને અલી ગોનીએ સીઝન 3 ની ટ્રોફી સાથે કેટલીક ખાસ ગિફ્ટસ પણ જીતી છે. અન્ય રિયાલિટી શોની જેમ આ શોમાં વિનર માટે પ્રાઈઝ મની રાખવામાં નથી આવતી. વિનર્સને બ્રાંડ ગિફ્ટ મળે છે.
ગ્રાંડ ફિનાલેમાં કલાકારો માટે શેફ હરપાલે અલગ અલગ ટ્વિસ્ટ સાથે કુકીંગ ચેલેન્જ આપ્યા હતા. જેમાં અલી ગોની અને જન્નત ઝુબૈરે ટોટલ 20 સ્ટાર જીત્યા હતા. આ જોડીએ સીઝનમાં કુલ 99 સ્ટાર્સ જીત્યા છે. અલી ગોની અને જન્નત ઝુબૈરે ફિનાલેમાં અર્જુન બિજલાની-તેજસ્વી પ્રકાશ અને એલ્વિશ યાદવ- કરન કુંદ્રાની જોડીની હરાવી હતી.
અલી ગોની- જન્નત ઝુબૈરે શું જીત્યું ?
જેમ અગાઉ જણાવ્યું તેમ લાફ્ટશેફ્સ સીઝન 3 માં વિનર માટે પ્રાઈઝ મની ન હતી. અલી અને જન્નતને ટ્રોફી સાથે તેમને અલગ અલગ બ્રાન્ડ તરફથી હેમ્પર્સ અને ગિફ્ટ મળ્યા છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર કલાકારોને લાફ્ટર શૈફ્સમાં ભાગ લેનાર કલાકારોને વીકલી ફી મળે છે જે ભારે ભરકમ અમાઉન્ટ હોય છે.