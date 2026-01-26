Padma Awards 2026: ફિલ્મી જગતના આ કલાકારો સમ્માનિત થશે પદ્મ પુરસ્કારથી, ધર્મેન્દ્ર સહિત કેટલા એક્ટરના છે નામ જુઓ
Padma Awards 2026: આ વર્ષના પદ્મ પુરસ્કારોનું એલાન કરી દેવામાં આવ્યું છે. જેમાં ફિલ્મ જગતના કલાકારોનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ વર્ષે કયા કયા કલાકારોના નામ પદ્મ પુરસ્કાર માટે જાહેર થયા છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
Padma Awards 2026: ગણતંત્ર દિવસના એક દિવસ પહેલા પદ્મ પુરસ્કારના વિજેતાઓના નામની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 26 જાન્યુઆરીથી એક દિવસ પહેલા એટલે કે 25 જાન્યુઆરીએ પદ્મ પુરસ્કાર 2026 ના વિજેતાઓના નામની યાદી જાહેર કરવામાં આવી હતી. આ યાદી અનુસાર 5 લોકોને પદ્મ વિભૂષણ, 13 લોકોને પદ્મભૂષણ અને 113 લોકોને પદ્મશ્રી એવોર્ડ થી સન્માનિત કરવામાં આવશે. પદ્મ પુરસ્કાર 2026 માટે દેશની 131 હસ્તીઓના નામ ફાઇનલ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં ઘણા ફિલ્મી કલાકારો ના નામનો સમાવેશ પણ થાય છે. આ વખતે દિવંગત અભિનેતા ધર્મેન્દ્રથી લઈ સતિષ શાહનું નામ દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન માટે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
ઇન્ડિયન એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીના કલાકારોના નામ પણ દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન માટે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કલા જગતના કયા કલાકારને આ વર્ષે પદ્મ એવોર્ડ થી સન્માનિત કરવામાં આવશે
ધર્મેન્દ્ર સહિતના કલાકારો પદ્મ એવોર્ડથી થશે સન્માનિત
દિવંગત અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને ભારતીય ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તેમના અતુલ્ય યોગદાન બદલ પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. અભિનેતાએ 24 નવેમ્બરે 89 વર્ષની ઉંમરે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. ધર્મેન્દ્ર ઉપરાંત ભારતીય વિજ્ઞાપન જગતના દિગ્ગજ દિવંગત પિયુષ પાંડેને પણ મરણોપરાંત પદ્મભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવશે તેમણે 24 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. આ સિવાય દિવંગત અભિનેતા સતીશ શાહને પદ્મશ્રી એવોર્ડ થી સન્માનિત કરવામાં આવશે. તેમના સિવાય કલા જગતના કયા કયા કલાકારોને પદ્મ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવશે તેની યાદી નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર છે.
પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કાર વિજેતા
ધર્મેન્દ્ર સિંહ દેઓલ - કલા
કે ટી થોમસ - સાર્વજનિક મામલા
એન રાજમ - કલા
પી નારાયણન - સાહિત્ય અને શિક્ષા
વી એસ અચ્યુતાનંદન - સાર્વજનિક મામલા
પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કાર
અલ્કા યાગ્નિક - કલા
મામૂટી - કલા
શતાવધાની ગણેશ - કલા
પીયૂષ પાંડે - કલા
પદ્મ શ્રી પુરસ્કાર વિજેતા
અનિલ કુમાર રસ્તોગી - કલા
આર માધવન - કલા
પ્રસન્નજીત ચેટર્જી - કલા
ગાયત્રી બાલાસુબ્રમણ્યમ અને સુશ્રી રંજની બાલાસુબ્રમણ્યમ - કલા
સતીશ શાહ - કલા
યુમનામ જાત્રા સિંહ - કલા
