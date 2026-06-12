/Lock Upp Season 2: રિયાલિટી શો લોક અપમાંથી કંગનાનું પત્તું સાફ, નવા જેલર બન્યા રિતેશ- ફરાહ, OTT પ્લેટફોર્મ પણ બદલી ગયું

Lock Upp Season 2: એકતા કપૂરના રિયાલિટી શો લોક અપની બીજી સિઝનનું અનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગયું છે. આ શોની બીજી સિઝન ટૂંક સમયમાં જ શરૂ થવાની છે.. લોક અપ રિયાલિટી શોની પહેલી સીઝન વર્ષ 2022માં આવી હતી.. આ સીઝનની હોસ્ટ કંગના રનૌત હતી.. પરંતુ લોકઅપ સીઝન 2 માંથી કંગનાનું પત્તું કપાઈ ગયું છે તેની જગ્યાએ શોને 2 નવા હોસ્ટ મળ્યા છે.. સાથે જ શોનું ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પણ બદલી ગયું છે.
લોકઅપ સીઝન 2 ના હોસ્ટ
મેકર્સે આ વખતે લોકઅપ સીઝન 2 ને હોસ્ટ કરવાની જવાબદારી ડાયરેક્ટર ફરાહ ખાન અને એક્ટર રિતેશ દેશમુખને સોંપી છે. સીઝન 2 માં રિતેશ દેશમુખ અને ફરાહ ખાનની જોડી કન્ટેસ્ટન્ટ પર સીતમ ગુજારવા માટે તૈયાર છે. આ શોનો ધમાકેદાર પ્રોમો રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યો છે જે ઇન્ટરનેટ પર છવાઈ ગયો છે.
આ વખતે નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે
એકતા કપૂરનો શો લોકઅપ પહેલી વખત અલ્ટ બાલાજી અને એમ એક્સ પ્લેયર પર સ્ટ્રીમ થયો હતો. પરંતુ આ વખતે લોકઅપ સીઝન 2 દર્શકોને નેટફ્લિક્સ પર જોવા મળશે. લોકઅપ સીઝન 2 માટે બાલાજી ટેલીફિલ્મ સાથે નેટફ્લિક્સે હાથ મિલાવ્યો છે. નેટફ્લિક્સ પર લોકઅપ સીઝન 2 27 જૂનથી સ્ટીમ થશે.
સીઝન 2 માં હશે 14 સ્પર્ધકો
મેકર્સના જણાવ્યા અનુસાર લોકઅપ સીઝન 2 માં 14 સેલિબ્રિટી સ્પર્ધકો ભાગ લેશે. જે 6 અઠવાડિયા સુધી લોકઅપ એટલે કે જેલમાં બંધ રહેશે અને બહારની દુનિયાથી દૂર હશે. લોકઅપ દરમિયાન તેમને અલગ અલગ ટાસ્ક, સજા આપવામાં આવશે. જેમાં તેમને એલીમિનેશનનો સામનો પણ કરવો પડશે. લોકઅપની પહેલી સીઝનમાં ટીવી, ફિલ્મ અને સોશિયલ મીડિયાના જાણીતા ચહેરાઓએ ભાગ લીધો હતો. સીઝન વન કોમેડિયન મુન્નાવર ફારુકીએ જીતી હતી. જોકે હજુ સુધી લોકઅપ સીઝન 2 માં કોણ કોણ ભાગ લેશે તે વાતનો ખુલાસો થયો નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)