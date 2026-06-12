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Lock Upp Season 2: રિયાલિટી શો લોક અપમાંથી કંગનાનું પત્તું સાફ, નવા જેલર બન્યા રિતેશ- ફરાહ, OTT પ્લેટફોર્મ પણ બદલી ગયું

Lock Upp Season 2: રિયાલિટી શો લોક અપની બીજી સીઝન શરુ થવા જઈ રહી છે. આ વખતે શોને કંગના કનૌત હોસ્ટ નથી કરવાની. શોને બે નવા હોસ્ટ મળ્યા છે. આ શો ક્યારથી શરુ થશે અને કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકાશે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 12, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:39 PM IST
Lock Upp Season 2: રિયાલિટી શો લોક અપમાંથી કંગનાનું પત્તું સાફ, નવા જેલર બન્યા રિતેશ- ફરાહ, OTT પ્લેટફોર્મ પણ બદલી ગયું

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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